Elon Musk közel félmilliárd dollárral támogatta a republikánusokat a 2026-os amerikai félidős választási ciklusban. A párt így is elvesztette a többségét a kongresszus mindkét házában, Texasban pedig az a szenátorjelölt is kikapott, akinek a támogatására Musk pénzéből több mint 200 millió dollár jutott. „Elég hülyének érzem magam, amiért ennyi pénzt költöttem, és ilyen kevés eredményt láttam” – mondta a milliárdos.

Elon Musk ezzel végleg szakít Trumppal? „Elég hülyén érzem magam” – közel félmilliárd dollárt tett a republikánusokra, most úgy érzi, nem kellett volna / Fotó: NurPhoto via AFP

Musk a New York Times DealBook konferenciáján hozzátette, hogy a pénze nélkül akár még rosszabbul is járhattak volna a republikánusok. Utólag mégis túl soknak tartja az összeget: „Ha visszaforgathatnám az időt, kevesebbet költöttem volna” – idézte a milliárdost a Financial Times. Azzal magyarázta a költekezést, hogy 2029-ben is republikánus kézen akarta látni a szenátust. Így akkor sem került volna mindkét kongresszusi ház és a Fehér Ház a demokraták kezébe, ha megnyerik a következő elnökválasztást. Musk ezt a tervét kudarcnak nevezte.

Nem vagyok MAGA!

– jelentette ki Musk. Aztán pontosította, hogy ha ez a republikánus párt politikájának vak követését jelenti, akkor rá biztosan nem igaz. Musk 2024-ben Donald Trump egyik legnagyobb támogatója volt, majd a kormányzati kiadások visszavágására létrehozott DOGE munkáját vezette. A két férfi 2025-ben nyilvánosan összeveszett Trump adó- és kiadási csomagján, később azonban kibékültek. Musk éppen az elnök ázsiai útján vett részt, és Kínából jelentkezett be a DealBook-interjúra.

Elon Musk 200 millió dollárja egyetlen szenátusi helyért

A New York Times összesítése szerint Musk 2025 elejétől 474 millió dollárt adott politikai szervezeteknek és jelölteknek. Ebből

mintegy 216 millió dollár ment a saját szervezetéhez, az America PAC-hoz,

168 millió a republikánus szenátusi jelölteket támogató Senate Leadership Fundhoz,

30 millió pedig a képviselőházi jelöltek mögött álló Congressional Leadership Fundhoz.

A többi pénzt más szövetségi és tagállami szervezetek, illetve jelöltek kapták.

A lap összesítése október 14-ig terjedő szövetségi adatokon, valamint adóhatósági és tagállami jelentéseken alapul, így a kampányhajrában adott pénzek egy része még hiányozhat belőle.