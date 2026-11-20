Elon Musk ezzel végleg szakít Trumppal? „Elég hülyén érzem magam” – közel félmilliárd dollárt tett a republikánusokra, nem kellett volna
Elon Musk közel félmilliárd dollárral támogatta a republikánusokat a 2026-os amerikai félidős választási ciklusban. A párt így is elvesztette a többségét a kongresszus mindkét házában, Texasban pedig az a szenátorjelölt is kikapott, akinek a támogatására Musk pénzéből több mint 200 millió dollár jutott. „Elég hülyének érzem magam, amiért ennyi pénzt költöttem, és ilyen kevés eredményt láttam” – mondta a milliárdos.
Musk a New York Times DealBook konferenciáján hozzátette, hogy a pénze nélkül akár még rosszabbul is járhattak volna a republikánusok. Utólag mégis túl soknak tartja az összeget: „Ha visszaforgathatnám az időt, kevesebbet költöttem volna” – idézte a milliárdost a Financial Times. Azzal magyarázta a költekezést, hogy 2029-ben is republikánus kézen akarta látni a szenátust. Így akkor sem került volna mindkét kongresszusi ház és a Fehér Ház a demokraták kezébe, ha megnyerik a következő elnökválasztást. Musk ezt a tervét kudarcnak nevezte.
Nem vagyok MAGA!
– jelentette ki Musk. Aztán pontosította, hogy ha ez a republikánus párt politikájának vak követését jelenti, akkor rá biztosan nem igaz. Musk 2024-ben Donald Trump egyik legnagyobb támogatója volt, majd a kormányzati kiadások visszavágására létrehozott DOGE munkáját vezette. A két férfi 2025-ben nyilvánosan összeveszett Trump adó- és kiadási csomagján, később azonban kibékültek. Musk éppen az elnök ázsiai útján vett részt, és Kínából jelentkezett be a DealBook-interjúra.
Elon Musk 200 millió dollárja egyetlen szenátusi helyért
A New York Times összesítése szerint Musk 2025 elejétől 474 millió dollárt adott politikai szervezeteknek és jelölteknek. Ebből
- mintegy 216 millió dollár ment a saját szervezetéhez, az America PAC-hoz,
- 168 millió a republikánus szenátusi jelölteket támogató Senate Leadership Fundhoz,
- 30 millió pedig a képviselőházi jelöltek mögött álló Congressional Leadership Fundhoz.
- A többi pénzt más szövetségi és tagállami szervezetek, illetve jelöltek kapták.
A lap összesítése október 14-ig terjedő szövetségi adatokon, valamint adóhatósági és tagállami jelentéseken alapul, így a kampányhajrában adott pénzek egy része még hiányozhat belőle.
A legnagyobb tét a texasi szenátusi verseny volt. Musk pénzéből nagyjából 212 millió dollár jutott a republikánus Ken Paxton támogatására. Musk két részletben utalta át a pénzt a Senate Leadership Fundnak, amely ugyanekkora összegeket küldött tovább a Paxtont támogató Texas PAC-nak. Az America PAC külön is költött a versenyre. A 212 millió tehát benne van a 474 millióban, és jórészt nem Paxton kampányszámlájára, hanem az őt támogató szervezetekhez került. Paxtont végül a demokrata James Talarico győzte le.
Texasban a kormányzói posztot is a demokraták szerezték meg. Ez Musk cégeit is érintheti, hiszen az államban a Tesla és a SpaceX is jelen van. Az FT szerint a megválasztott kormányzó, Gina Hinojosa vizsgálná Musk és az előző állami vezetés ügyleteit, valamint a tervezett rakétaindító létesítményeket és MI-adatközpontokat.
A kampánypénzen kívül Trumpnak személyesen is jutott pénz
A 474 millió dollárban nincs benne a 2024-es elnökválasztás. Musk akkor legalább 288 millió dollárral segítette Trumpot és más republikánus jelölteket. Az elnök hivatalba lépése után a Trumphoz kötődő MAGA Inc. is kapott Musktól ötmillió dollárt. A választási bizottsághoz benyújtott jelentés szerint a pénz 2025 júniusában érkezett, így már a 2026-os ciklushoz tartozik. Az Axios korábban százmillió dolláros tervről írt, de a teljes összeg kifizetését nem igazolják a nyilvános adatok.
A Fehér Ház 2025-ben közölte, hogy Musk cége,
a SpaceX ingyen adott Starlink-internetet az elnöki hivatalnak.
A Washington Post később közel 1,2 millió dollár értékű állami megbízást talált, amelyet a SpaceX az elnöki kommunikációhoz kapcsolódóan kapott. Nem világos, hogy ezek ugyanazt a szolgáltatást fedezték-e, amelyet korábban ajándékként jelentettek be.
Trumpnak egy peres egyezségből közvetlenül is jutott pénz. Az elnök azért perelte be az akkor még Twitter néven működő céget, mert az a Capitolium elleni 2021. január 6-i támadás után felfüggesztette a fiókját. Az X tízmillió dollárt fizetett a több felperest érintő egyezségben, Trump vagyonnyilatkozatában pedig ebből nyolcmillió dollár szerepel neki fizetett összegként. Arról az X nem adott tájékoztatást, hogy az egyezségből jutott-e pénz Trump elnöki könyvtárára. A nyolcmillió dollár az X dokumentált kifizetése volt, nem Musk személyes politikai adománya.