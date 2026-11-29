Egyre gazdagabbak a modern gazdagok, és ez egyre feltűnőbb, ha a nem gazdagokat megélhetési sokkok érik, mint manapság. Ezt az érzületet a politikai mezőben ésszerű kihasználni, és alig nyerte meg a félidős választásokat a baloldal a világ legnagyobb gazdaságában, meg is teszik. Ha megvalósul, amit a Demokrata Párt szeretne, annak az egyik fő vesztese a politikai ellenoldalt, a jobbot támogató milliárdos Elon Musk lesz. De nem csak ő. Köztük van többek közt a korunk Mata Hari-kémbotrányába belebukott Jensen Huang Nvidia-vezér is.

Elon Musk csak az egyik célpont, az előrenyomuló amerikai baloldal lecsap a milliárdosokra / Fotó: Win McNamee

Az Egyesült Államokban, ahonnan manapság a nyugati világ politikai áramlatai rendre elindulnak, az ellenzéki Demokrata Párt szerezte meg a hónap elején tartott ciklusközépi választáson a többséget a törvényhozás mindkét házában Donald Trump elnök Republikánus Pártjával szemben.

Egy vezető demokrata szenátor máris ígéretet tett rá: bezárja az amerikai technológiai milliárdosok körében rendkívül népszerűvé vált adókiskaput – figyelt fel rá a brit Financial Times.

Jensen Huang, Elon Musk, Satya Nadella és Lisa Su egyaránt éltek az úgynevezett alapítói járadékjogot fenntartó vagyonkezelői konstrukciók (GRAT) nyújtotta lehetőséggel, amelyet most megszüntethetne a demokrata irányírás alá került Kongresszus – írja a lap.

Mit érdekel mindez bennünket Európában? Az amerikai adórendszer önálló pályán mozog. Az amerikai politikai trendek azonban rendre megjelennek Európában is.

Karl Marx visszatért Európába, fújja meg a riadót a nagy amerikai lap, a listára Magyarország is felkerülhet

Miért térnek vissza Karl Marx eszméi Európában? – ezzel a címmel közölt elemzést a mértékadó The Wall Street Journal. Karl Marx nyomdokain a radikális baloldal olyan gazdasági elképzeléseket, követeléseket visz be az európai közgondolkodásba, amelyek akár csak néhány évvel ezelőtt is furának és szélsőségesnek számítottak. A nagy amerikai lap sorolja a példákat – és könnyedén közéjük kerülhet Magyarország

Ron Wyden oregoni szenátor – számol be a brit lap — azt közölte: pártja célba veszi az úgynevezett grantor retained annuity trust (GRAT) konstrukciókat. Ezt a vagyonöröklési tervezési eszközt a szupergazdagok széles körben alkalmazzák az ajándékozási és örökösödési adó elkerülésére, és különösen hatékony azok számára, akik gyorsan felértékelődő részvényekkel, például technológiai papírokkal rendelkeznek. Ezekre újabban a tőzsdéken épp rájár a rúd, de ez nem rengette meg korábbi didadalmenetüket.