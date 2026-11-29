Elon Muskot megcsapolják: alig győzött a Demokrata Párt, máris kitalálták, hogy vegyék el a pénzét
Egyre gazdagabbak a modern gazdagok, és ez egyre feltűnőbb, ha a nem gazdagokat megélhetési sokkok érik, mint manapság. Ezt az érzületet a politikai mezőben ésszerű kihasználni, és alig nyerte meg a félidős választásokat a baloldal a világ legnagyobb gazdaságában, meg is teszik. Ha megvalósul, amit a Demokrata Párt szeretne, annak az egyik fő vesztese a politikai ellenoldalt, a jobbot támogató milliárdos Elon Musk lesz. De nem csak ő. Köztük van többek közt a korunk Mata Hari-kémbotrányába belebukott Jensen Huang Nvidia-vezér is.
Az Egyesült Államokban, ahonnan manapság a nyugati világ politikai áramlatai rendre elindulnak, az ellenzéki Demokrata Párt szerezte meg a hónap elején tartott ciklusközépi választáson a többséget a törvényhozás mindkét házában Donald Trump elnök Republikánus Pártjával szemben.
Egy vezető demokrata szenátor máris ígéretet tett rá: bezárja az amerikai technológiai milliárdosok körében rendkívül népszerűvé vált adókiskaput – figyelt fel rá a brit Financial Times.
Jensen Huang, Elon Musk, Satya Nadella és Lisa Su egyaránt éltek az úgynevezett alapítói járadékjogot fenntartó vagyonkezelői konstrukciók (GRAT) nyújtotta lehetőséggel, amelyet most megszüntethetne a demokrata irányírás alá került Kongresszus – írja a lap.
Mit érdekel mindez bennünket Európában? Az amerikai adórendszer önálló pályán mozog. Az amerikai politikai trendek azonban rendre megjelennek Európában is.
Karl Marx visszatért Európába, fújja meg a riadót a nagy amerikai lap, a listára Magyarország is felkerülhet
Miért térnek vissza Karl Marx eszméi Európában? – ezzel a címmel közölt elemzést a mértékadó The Wall Street Journal. Karl Marx nyomdokain a radikális baloldal olyan gazdasági elképzeléseket, követeléseket visz be az európai közgondolkodásba, amelyek akár csak néhány évvel ezelőtt is furának és szélsőségesnek számítottak. A nagy amerikai lap sorolja a példákat – és könnyedén közéjük kerülhet Magyarország
Ron Wyden oregoni szenátor – számol be a brit lap — azt közölte: pártja célba veszi az úgynevezett grantor retained annuity trust (GRAT) konstrukciókat. Ezt a vagyonöröklési tervezési eszközt a szupergazdagok széles körben alkalmazzák az ajándékozási és örökösödési adó elkerülésére, és különösen hatékony azok számára, akik gyorsan felértékelődő részvényekkel, például technológiai papírokkal rendelkeznek. Ezekre újabban a tőzsdéken épp rájár a rúd, de ez nem rengette meg korábbi didadalmenetüket.
GRAT: Európában ez nincs, a milliárdok vagyonát megcsapoló szándék azonban igen
A GRAT-ok a kongresszus által 1990-ben elfogadott, egy másik adókiskapu bezárását célzó szabályozás nyomán jöttek létre. Lehetővé teszik, hogy a gazdagok dollármilliárdokat adjanak át családtagjaiknak anélkül, hogy megfizetnék a 15 millió dollár feletti ajándékokat és hagyatékokat általában terhelő 40 százalékos adót.
A GRAT
a kongresszus által jóváhagyott eszköz arra, hogy bármely vagyonelem jövőbeli értéknövekedését ajándékozási adó megfizetése nélkül adják tovább
– mondta Austin Bramwell, a Milbank ügyvédi iroda partnere. A Wydent követő amerikai demokraták úgy gondolják: ezt már nem viselhetik el tovább, ha eddig kormányon is elviselték.
A Financial Times amerikai vállalati jelentéseken alapuló elemzése szerint
- Elon Musk, a SpaceX alapítója,
- a kémbotrány miatt lemondott Jensen Huang, az Nvidia társalapítója,
- Lisa Su, az AMD vezérigazgatója
- és Satya Nadella, a Microsoft vezérigazgatója összesen 20 milliárd dollár értékű részvényt helyezett el ilyen vagyonkezelői konstrukciókban.
Különösen érdekes Jensen Huang esete, aki szeptemberben még azt mondta, hogy örömmel fizetne több adót. Az FT mostani számításai alapján ugyanakkor a szóban forgó konstrukció révén akár 6,4 milliárd dollárnyi ajándékozási és örökösödési adót is elkerülhet a családja – ez a 40 százalékos kulccsal számított elméleti összeg.
Elon Musk nem tűnik különösen megrendültnek
A GRAT-ok „újabb példái annak, hogyan kerülik el a szupergazdagok, hogy méltányos mértékben járuljanak hozzá a közterhekhez” – mondta Wyden, aki várhatóan a nagy befolyású pénzügyi bizottság elnöke lesz, amikor januárban a demokraták átveszik az ellenőrzést a szenátus felett.
„Ezeknél a vagyonkezelői konstrukcióknál az történik, hogy a szupergazdagok papíron ide-oda mozgatnak egy csomó pénzt, és hopp, az utána fizetendő adó eltűnik.”
A baloldali visszavágás tehát nem csak Elon Muskot érinti, aki egy időre az amerikai adminsiztrációban is szerepet vállalt, miután visszatért a hatalomba a republikánus Donald Trump. A demokrata felvetésre az érintett milliárdosok egyelőre nem reagáltak, beleértve Muskot.
Maga Musk politikai bűnbánatot semmiképpen sem mutatott. Ha a kezdeményezésre nem is reagált, a keményen politikai tartalmú posztoktól sem tartózkodott a tulajodnában álló X közösségimédia-platformon ( a korábbi Twitteren).
Egyik kedvenc friss témája a USAID, a korábbi amerikai kormányügynökség, amely a liberális eszmék globális terjesztésében vállalt kulcsszerepet, mielőtt Musk hatékony kormányzati közreműködésével megszüntették. „Az USAID egy fertő volt” – posztolta többek közt.