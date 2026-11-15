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Elon Musk rakétája felrobbant, de ami ezután történt, arra még nem volt példa: történelmet írt szombaton SpaceX, a NASA is erre várt – videó

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A SpaceX Starship űrhajója szombaton sikeresen visszatért a Földre, miután Texasban óriási robotkarok segítségével beindította első levegőben történő elfogását, miután egy meghiúsult visszaszerzési kísérletet végeztek.
Járdi Roland
2026.11.15, 06:43
Frissítve: 2026.11.15, 06:44
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A SpaceX űrhajója szombaton sikeresen visszatért a Földre: a hatalmas mechanikus karok pontosan ott kapták el, ahonnan 22 órával korábban útnak indult – írja a France24.

Elon Musk
Elon Musk rakétája felrobbant, de ami ezután történt, arra még nem volt példa: történelmet írt szombaton SpaceX, a NASA is erre várt – videó Fotó: Creative Salim

Elon Musk rakétája felrobbant, de ami ezután történt, arra még nem volt példa: történelmet írt szombaton SpaceX, a NASA is erre várt – videó

Elon Musk és csapata éppen ilyen látványos fináléra készült: most először sikerült a világűrből visszatérő űrhajót a levegőben befogni. A teljes siker azonban elmaradt, mivel a hordozórakéta első fokozata nem sokkal a pénteki, texasi indítás után felrobbant. Így a SpaceX nem tudta végrehajtani a tervezett kettős befogást.

A felrobbant rakéta roncsai a Mexikói-öbölben maradtak, a területet bójákkal zárták le. Eközben a rozsdamentes acélból készült, lövedék formájú űrhajó függőleges helyzetben ereszkedett vissza az indítóálláshoz, ahol a torony hatalmas mechanikus karjai sikeresen elkapták.

El tudod hinni?

 – kiáltotta Dan Huot, a SpaceX kommentátora. A SpaceX tisztviselői szerint a szombati befogás a Holdra és Marsra szánt Starship teljes újrafelhasználhatóságát bizonyítja. Bár a pénteki gyorsítórakéta-befogás kudarcot vallott, a cég már három korábbi gyorsítórakéta-befogást végzett, amelyek igazolták a technika hatékonyságát.

A NASA is üdvözölte a SpaceX sikerét

A NASA örömmel fogadta a szombati hírt. Az űrügynökség dollármilliárdokat fizet a Starshipért, hogy az évtized végén Artemis űrhajósokat juttasson a Holdra, és segítsen egy állandó holdbázis felépítésében. Musk ambíciói még ennél is grandiózusabbak: egy űrhajókból álló flottát akar felbocsátani, hogy várost építsen a Marson.

A világ legnagyobb és legerősebb rakétája – egy 124 méteres behemót – péntek késő délután indult el a SpaceX Starship bázisáról az amerikai-mexikói határ közelében. A felső fokozatú űrhajó, mielőtt a dolgok rosszul sültek volna el, szépen elszakadt a gyorsítórakétájától, pályára állt, és 26 fejlett Starlink műholdat bocsátott fel.

A Starship továbbra is 265 kilométer magasan keringett a Föld körül, miközben élőben közvetítette önmagát és a Földet a Starlinken keresztül. Az űrhajó 14 kört tett meg a Föld körül, túlszárnyalva az előző küldetés egy-két körét.

Ez volt a SpaceX 15. teljes méretű űrhajójának repülése 2023 óta, és az egyetlen második pályára állása.

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