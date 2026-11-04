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Máris megvan Trump bukásának első áldozata: súlyos csapás érheti Elon Musk birodalmát

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Esni kezdtek a Tesla és a SpaceX részvényei, miután az amerikai félidős választások első eredményei a demokraták győzelmét jelezték. Elon Musk vállalatait a mesterséges intelligencia szigorúbb szabályozása fenyegetheti, miközben a két cég tervezett egyesülése is veszélybe kerülhet.
Dózsa György
2026.11.04, 09:42
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Az amerikai félidős választások első eredményei a demokraták fölényes győzelmét jelzik. A republikánusokat támogató Elon Musk két meghatározó vállalata, a Tesla és SpaceX részvényei esni kezdtek a tőzsdezárás utáni kereskedésben.

Trump Elon Musk
Elon Musk és Donald Trump - az elnöki hátszél megmarad, a kongresszusi elveszhet
Fotó: Nathan Howard

Mindkét vállalat részvényei mintegy 1,8 százalékkal gyengültek a keddi tőzsdezárás utáni kereskedésben. Azoknak a befektetőknek, akik az egyik vagy mindkét vállalat részvényeiből tartanak, a demokraták elsöprő félidős választási győzelme – az úgynevezett „kék hullám” – kettős csapást jelenthet. 

  • Egyrészt felerősítheti a mesterséges intelligenciára vonatkozó szabályozás szigorításával kapcsolatos aggodalmakat,
  • másrészt megkérdőjelezheti az elektromosautó-gyártó Tesla és a rakétatechnológiával, mesterséges intelligenciával, valamint műholdas szolgáltatásokkal foglalkozó SpaceX egyesülését. 

Bár a kongresszus önmagában nem tud megakadályozni egy ilyen ügyletet, a megerősödött demokraták képesek lehetnek lelassítani a folyamatot

 – véli Vikram Rai, a First New York szakértője. „Ha a demokraták mindkét kongresszusi házban többséget szereznek, mindkét részvény jelentős, a negatív hírekből fakadó kockázatoknak lesz kitéve” – tette hozzá. 

Elon Musk politikai célkeresztbe került

A Tesla részvényei 34 százalékkal erősödtek a július végi mélypontjuk óta, amit a mesterséges intelligencián alapuló termékekkel, valamint a SpaceX-szel való esetleges egyesüléssel kapcsolatos befektetői optimizmus hajtott. A SpaceX, amely az év eleji tőzsdére lépésével a világ legértékesebb vállalatai közé emelkedett, több milliárd dolláros bevételhez jut az amerikai kormányzati megrendelésekből. Részvényeinek árfolyama a júniusi első nyilvános részvénykibocsátás óta lényegében stagnál, miközben a vállalat továbbra is hatalmas, 1900 milliárd dolláros piaci értékeltséggel rendelkezik.

A félidős választások közeledtével különösen élessé vált annak kockázata, hogy Musk és vállalatai több megosztó politikai kérdés kereszttüzébe kerülnek. 

A Tesla és a SpaceX egyaránt jelentős erőfeszítéseket tesz a mesterséges intelligenciáért folyó versenyben, esetleges óriásfúziójuk szabályozási kérdéseket vet fel, a Starlink műholdas szolgáltatás katonai változatához való hozzáférés pedig feszültségforrássá vált az Egyesült Államok, Ukrajna és Oroszország között.

A szavazás előtt piaci elemzők arra figyelmeztettek, hogy a demokraták választási fölénye megerősítheti a párt lehetőségeit Musk tevékenységének alaposabb vizsgálatára, és akadályokat gördíthet a tervezett vállalati egyesülés elé.

Musk már korábban is számításba vette az amerikai politikai környezet jelentőségét. A Bloomberg az ügyet ismerő forrásokra hivatkozva arról számolt be, hogy a Tesla és a SpaceX egyesülését legkésőbb a jövő év első felében bejelentenék, hogy az ügyletet még Donald Trump elnöki ciklusa alatt le lehessen zárni.

Eddig kifizetődött a szoros viszony Trump és Elon Musk között

Kevés olyan vállalatvezető van, aki olyan szoros kapcsolatban áll Donald Trump amerikai elnökkel és a MAGA-mozgalom republikánusaival, mint Musk. A világ leggazdagabb embere a múlt év elején a Fehér Ház tanácsadójaként tevékenykedett, jelenleg pedig a védelmi minisztérium egyik új kezdeményezésének társ-vezetője. 

A félidős választások előtt Musk közel 450 millió dollárral támogatta a Republikánus Párt kampánykasszáit, és az X-en követőinek 240 milliós táborát is arra buzdította, hogy ne szavazzanak a demokratákra.

Musk vállalatainak részvényárfolyamai korábban is érzékenyen reagáltak a választási eredményekre. Trump 2024-es újraválasztását követően a Tesla részvényei alig több mint egy hónap alatt több mint 90 százalékkal drágultak. Az emelkedés azonban később elolvadt, ahogy Musk és Trump kapcsolata megromlott, a befektetők pedig egyre inkább belefáradtak abba, hogy Musk a Kormányzati Hatékonysági Minisztériumban (DOGE) vállalt mellékszerepére összpontosít.

Természetesen az is elképzelhető, hogy a tőzsdezárás utáni árfolyammozgások csupán átmenetinek bizonyulnak. Még azok a befektetők is vonakodhatnak alábecsülni Muskot, akik egyébként óvatosak a hozzá kötődő vállalatokkal szemben. A részvényeket ugyanakkor várhatóan továbbra is jelentős bizonytalanság övezi majd. Az egyesülés egyelőre csak az előzetes lehetőségek vizsgálatának szakaszában tart, a Tesla és a SpaceX dollármilliárdokat költ termékfejlesztésre, az önvezető taxikkal, humanoid robotokkal és marsi kolóniákkal kapcsolatos tervek pedig még hosszú évekre vannak attól, hogy érdemben hozzájáruljanak a vállalatok eredményéhez. 

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