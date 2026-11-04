Máris megvan Trump bukásának első áldozata: súlyos csapás érheti Elon Musk birodalmát

Az amerikai félidős választások első eredményei a demokraták fölényes győzelmét jelzik. A republikánusokat támogató Elon Musk két meghatározó vállalata, a Tesla és SpaceX részvényei esni kezdtek a tőzsdezárás utáni kereskedésben.

Elon Musk és Donald Trump - az elnöki hátszél megmarad, a kongresszusi elveszhet

Fotó: Nathan Howard

Mindkét vállalat részvényei mintegy 1,8 százalékkal gyengültek a keddi tőzsdezárás utáni kereskedésben. Azoknak a befektetőknek, akik az egyik vagy mindkét vállalat részvényeiből tartanak, a demokraták elsöprő félidős választási győzelme – az úgynevezett „kék hullám” – kettős csapást jelenthet.

Egyrészt felerősítheti a mesterséges intelligenciára vonatkozó szabályozás szigorításával kapcsolatos aggodalmakat,

másrészt megkérdőjelezheti az elektromosautó-gyártó Tesla és a rakétatechnológiával, mesterséges intelligenciával, valamint műholdas szolgáltatásokkal foglalkozó SpaceX egyesülését.

Bár a kongresszus önmagában nem tud megakadályozni egy ilyen ügyletet, a megerősödött demokraták képesek lehetnek lelassítani a folyamatot

– véli Vikram Rai, a First New York szakértője. „Ha a demokraták mindkét kongresszusi házban többséget szereznek, mindkét részvény jelentős, a negatív hírekből fakadó kockázatoknak lesz kitéve” – tette hozzá.

Elon Musk politikai célkeresztbe került

A Tesla részvényei 34 százalékkal erősödtek a július végi mélypontjuk óta, amit a mesterséges intelligencián alapuló termékekkel, valamint a SpaceX-szel való esetleges egyesüléssel kapcsolatos befektetői optimizmus hajtott. A SpaceX, amely az év eleji tőzsdére lépésével a világ legértékesebb vállalatai közé emelkedett, több milliárd dolláros bevételhez jut az amerikai kormányzati megrendelésekből. Részvényeinek árfolyama a júniusi első nyilvános részvénykibocsátás óta lényegében stagnál, miközben a vállalat továbbra is hatalmas, 1900 milliárd dolláros piaci értékeltséggel rendelkezik.

A félidős választások közeledtével különösen élessé vált annak kockázata, hogy Musk és vállalatai több megosztó politikai kérdés kereszttüzébe kerülnek.

A Tesla és a SpaceX egyaránt jelentős erőfeszítéseket tesz a mesterséges intelligenciáért folyó versenyben, esetleges óriásfúziójuk szabályozási kérdéseket vet fel, a Starlink műholdas szolgáltatás katonai változatához való hozzáférés pedig feszültségforrássá vált az Egyesült Államok, Ukrajna és Oroszország között.