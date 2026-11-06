Elképesztő összeget veszített értékéből Elon Musk két legfontosabb vállalata Donald Trump félidős választási veresége után: a Tesla és a SpaceX együttes piaci kapitalizációja két nap alatt 456 milliárd dollárral csökkent. A világ leggazdagabb embere ráadásul politikailag is komoly vereséget szenvedett, miközben a demokraták győzelme nemcsak a vállalatainak tervezett egyesülését, hanem milliárdos mesterségesintelligencia-beruházásait is veszélyeztetheti.

Trump veresége után több száz milliárd dollár vált köddé Elon Musk birodalmában: most a legnagyobb üzlete is veszélybe kerülhet / Fotó: favoritesphoto

Két nap alatt több mint 420 milliárd dollárral csökkent a Tesla és a SpaceX együttes tőzsdei értéke az amerikai félidős választások után – számolt be a CNBC. A részvények csütörtöki zuhanása tovább mélyítette a veszteségeket, így

a kereskedés végére már mintegy 456 milliárd dollárnyi piaci érték tűnt el Elon Musk két vállalatából.

A befektetők attól tartanak, hogy a demokraták kongresszusi győzelme újabb hatósági és politikai vizsgálatokat, szigorúbb szabályozást, valamint jelentős akadályokat hozhat Musk technológiai birodalma számára. A Tesla részvényei csütörtök délután mintegy 11 százalékos, a SpaceX papírjai pedig 9 százalékos mínuszban jártak. A visszaesés egy szélesebb technológiai részvényeladási hullám része volt, de a két vállalatot különösen súlyosan érintették a választások utáni politikai kockázatok.

Musk személyes vagyona is hatalmasat zuhant

Fontos különbség, hogy a 456 milliárd dollár nem Musk személyes vesztesége, hanem a Tesla és a SpaceX teljes piaci értékének csökkenése. A világ leggazdagabb emberének saját vagyona ugyanakkor szintén jelentősen megcsappant. A CNBC által ismertetett adatok szerint

egyetlen hét alatt nagyjából 90 milliárd dollárt veszített, vagyona pedig 800 milliárd dollár alá csökkent.

Ez különösen látványos fordulat ahhoz képest, hogy Musk vagyona a SpaceX júniusi tőzsdei bevezetése után még az ezermilliárd dollárt is meghaladta. A milliárdos mindennek ellenére továbbra is a világ leggazdagabb embere. A Világgazdaság is beszámolt arról, hogy a demokrata győzelem első híreire mindkét vállalat részvényei gyengülni kezdtek. A kezdeti, mintegy 1,8 százalékos visszaesés azonban csak előjátéknak bizonyult a csütörtöki zuhanáshoz képest.