Trump veresége után több száz milliárd dollár vált köddé Elon Musk birodalmában: most a legnagyobb üzlete is veszélybe kerülhet
Elképesztő összeget veszített értékéből Elon Musk két legfontosabb vállalata Donald Trump félidős választási veresége után: a Tesla és a SpaceX együttes piaci kapitalizációja két nap alatt 456 milliárd dollárral csökkent. A világ leggazdagabb embere ráadásul politikailag is komoly vereséget szenvedett, miközben a demokraták győzelme nemcsak a vállalatainak tervezett egyesülését, hanem milliárdos mesterségesintelligencia-beruházásait is veszélyeztetheti.
Két nap alatt több mint 420 milliárd dollárral csökkent a Tesla és a SpaceX együttes tőzsdei értéke az amerikai félidős választások után – számolt be a CNBC. A részvények csütörtöki zuhanása tovább mélyítette a veszteségeket, így
a kereskedés végére már mintegy 456 milliárd dollárnyi piaci érték tűnt el Elon Musk két vállalatából.
A befektetők attól tartanak, hogy a demokraták kongresszusi győzelme újabb hatósági és politikai vizsgálatokat, szigorúbb szabályozást, valamint jelentős akadályokat hozhat Musk technológiai birodalma számára. A Tesla részvényei csütörtök délután mintegy 11 százalékos, a SpaceX papírjai pedig 9 százalékos mínuszban jártak. A visszaesés egy szélesebb technológiai részvényeladási hullám része volt, de a két vállalatot különösen súlyosan érintették a választások utáni politikai kockázatok.
Musk személyes vagyona is hatalmasat zuhant
Fontos különbség, hogy a 456 milliárd dollár nem Musk személyes vesztesége, hanem a Tesla és a SpaceX teljes piaci értékének csökkenése. A világ leggazdagabb emberének saját vagyona ugyanakkor szintén jelentősen megcsappant. A CNBC által ismertetett adatok szerint
egyetlen hét alatt nagyjából 90 milliárd dollárt veszített, vagyona pedig 800 milliárd dollár alá csökkent.
Ez különösen látványos fordulat ahhoz képest, hogy Musk vagyona a SpaceX júniusi tőzsdei bevezetése után még az ezermilliárd dollárt is meghaladta. A milliárdos mindennek ellenére továbbra is a világ leggazdagabb embere. A Világgazdaság is beszámolt arról, hogy a demokrata győzelem első híreire mindkét vállalat részvényei gyengülni kezdtek. A kezdeti, mintegy 1,8 százalékos visszaesés azonban csak előjátéknak bizonyult a csütörtöki zuhanáshoz képest.
Hiába költött 470 millió dollárt Trumpék támogatására
Musk politikai befektetése sem hozta meg a várt eredményt. A CNBC szerint a milliárdos több mint 470 millió dollárral támogatta a republikánus jelölteket és politikai szervezeteket a félidős választások előtt, ezzel a párt legnagyobb adományozójának számított. A jelentős anyagi támogatás ellenére az általa támogatott jelöltek többsége elveszítette a választást.
Különösen érzékeny vereség érte Muskot Texasban, ahol a Tesla és a SpaceX központja is található.
A demokrata James Talarico legyőzte Ken Paxtont a szenátusi választáson, míg Gina Hinojosa Greg Abbottot váltja a kormányzói székben. Mindkét vesztes republikánus politikus Musk szövetségesének számított. A demokrata győzelmek következtében a képviselőház és a szenátus is ellenzéki ellenőrzés alá kerül, ami jelentősen megnövelheti Musk vállalatainak politikai és szabályozási kockázatait.
Milliárdos MI-beruházásai kerülhetnek veszélybe
A következő években Musk számára az egyik legnagyobb problémát éppen Texas új politikai vezetése jelentheti. Gina Hinojosa a kampányában kiemelt kérdésként kezelte az adatközpontok rohamos terjeszkedését. A demokrata politikus azt szorgalmazta, hogy az állam függessze fel az új létesítmények engedélyezését, amíg nem vezetnek be szigorúbb szabályokat a vízfelhasználásra, az elektromos áram költségeire, a helyi önkormányzatok jogosítványaira és az állami támogatásokra vonatkozóan. Ez közvetlenül érintheti Musk terveit.
A Tesla és a SpaceX ugyanis jelentős AI–infrastruktúra-fejlesztéseken dolgozik Texasban.
- Ezek közé tartozik a Grimes megyébe tervezett Terafab, amely egy hatalmas félvezetőgyárat és adatközpontot is magában foglalna.
- Emellett a SpaceX a Starbase nevű texasi létesítményében is egy új szuperszámítógép megépítését tervezi.
A Deutsche Bank elemzői szerint a megváltozott politikai környezet késedelmeket okozhat ezekben a beruházásokban. A szigorúbb követelmények teljesítése a projektek költségeit is növelheti. A tervezett korlátozások azonban egyelőre nem jelentik azt, hogy a beruházásokat már leállították volna.
Elon Musk történelmi vállalati egyesülése is meghiúsulhat
A demokraták győzelme a Tesla és a SpaceX tervezett összeolvadásának kilátásait is ronthatja. Musk korábban maga vetette fel a két vállalat egyesítésének lehetőségét, és mindkét cég különbizottságokat hozott létre az ügylet megvizsgálására. A terv mögött elsősorban a mesterséges intelligencia, a robotika, a félvezetőgyártás és az űripari infrastruktúra összekapcsolása áll.
A demokraták kongresszusi előretörése akadályozhatja az egyesülést, még akkor is, ha a törvényhozás önmagában nem tudja megtiltani a tranzakciót. A fokozott szabályozói ellenőrzés szintén csökkentheti az ügylet megvalósulásának esélyét.
Ráadásul Musk másik érzékeny üzletágát, a Starlinket is újabb vizsgálatok érhetik.
A SpaceX-et és vezetőjét arra utasították, hogy őrizzék meg azokat a dokumentumokat, amelyek az Ukrajnában használt katonai műholdas internetszolgáltatás korlátozásaival kapcsolatosak. A beszámoló szerint ezek a korlátozások hátráltathatták Ukrajna védekezését az orosz támadásokkal szemben.