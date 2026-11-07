A Hormuzi-szoros válsága új lehetőséget hozhat egy egész földrésznek – nem várnak a nyugati pénzintézetekre, saját bankot gründoltak az energiapiaci nagyhatalommá váláshoz
Új fejezethez érkezhetett Afrika energiapiaca: október 31-én, a nigériai Abujában hivatalosan is megalakult az Africa Energy Bank (AEB), amelyet az Afrikai Export-Import Bank (Afreximbank) és az Afrikai Kőolajtermelő Országok Szervezete (APPO) hozott létre. Az intézmény több mint négyéves előkészítés után kezdheti meg működését, csaknem húsz hónapos késéssel. A székhelyért hat ország versenyzett, köztük Ghána, Algéria, Dél-Afrika és Benin, végül Nigéria fővárosa nyerte el a lehetőséget.
Az új pénzintézet létrehozásának egyik legfontosabb oka, hogy a nyugati bankok és fejlesztési intézmények az éghajlatvédelmi vállalásaik miatt egyre inkább visszafogják a fosszilis energiahordozókhoz kapcsolódó beruházások finanszírozását. Ez különösen érzékenyen érinti Afrikát, ahol jelentős olaj- és földgázkészletek találhatók, ám a kitermelésükhöz, feldolgozásukhoz és exportjukhoz szükséges infrastruktúra kiépítése hatalmas tőkét igényel.
Energiapiaci szuperfinanszírozó jelent meg az afrikai színtéren
Az Africa Energy Bank a teljes energetikai értékláncban finanszírozást kíván nyújtani: a szénhidrogén-kutatástól és -kitermeléstől kezdve a szállításon és feldolgozáson át a finomításig és az elosztásig. A határokon átnyúló vezetékek, a regionális finomítók, valamint az áramtermelési és -átviteli beruházások is a célterületek közé tartoznak.
A bank tőkéje 5 milliárd dollár, ez azonban még nem jelenti azt, hogy ennyi pénz azonnal rendelkezésre áll. Eddig mintegy 500 millió dollárt sikerült mozgósítani, ebből 222 millió dollárt az Afreximbank biztosított, Nigéria hozzájárulását pedig 100 és 200 millió dollár közé teszik.
Az intézmény az első működési szakaszában akár 10 milliárd dollárnyi finanszírozást szeretne mozgósítani, és 2027-ben legalább három projekt támogatását tervezi, elsősorban regionális finomítókat és vezetékeket.
A cél nem pusztán az olaj- és gázkitermelés növelése: az afrikai országok szeretnék csökkenteni a kőolajtermékek importjától való függőségüket, különösen a Közel-Kelet irányába, valamint erősíteni az egymás közötti energiakereskedelmet, és nagyobb ellenőrzést szerezni saját energiaforrásaik hasznosítása felett.
A kontinens energetikai beruházási igényét évente mintegy 200 milliárd dollárra becsülik, miközben körülbelül 600 millió ember még mindig nem jut villamos energiához.
A Carnegie jelentése szerint 2012 és 2021 között a G20-országok és a multilaterális fejlesztési bankok évente átlagosan 35 milliárd dollárnyi energiafinanszírozást biztosítottak Afrikának. Ez azonban messze nem volt elegendő a szükségletek kielégítésére.
Kína már régóta ott van az afrikai energiaiparban
A finanszírozási hiányt az elmúlt évtizedekben jelentős részben Kína igyekezett betölteni. A kínai állami fejlesztési bankok és kereskedelmi pénzintézetek hitelekkel, nyersanyagfedezetű megállapodásokkal és komplex kivitelezési konstrukciókkal támogatták az afrikai energetikai és bányászati beruházásokat.
Az úgynevezett angolai modellben
- a kínai intézmények nagy összegű kölcsönöket nyújtanak infrastruktúra-fejlesztésre,
- cserébe pedig hosszú távú hozzáférést kapnak olyan nyersanyagokhoz, mint a kőolaj, a réz vagy a kritikus fontosságú ásványkincsek.
A kitermelt erőforrásokat közvetlenül értékesíthetik kínai vevőknek, de akár a hitelek fedezeteként és törlesztéseként is felhasználhatják.
A kínai Export-Import Bank és a China Development Bank 2000 óta összesen 182 milliárd dollárnyi hitelt nyújtott afrikai országoknak, ezek jelentős része az energetikai ágazatba került. Kína az erőműépítésekben is meghatározó szereplő: a kontinens szubszaharai térségében az elmúlt két évtizedben mintegy 23 gigawattnyi termelőkapacitás kiépítését támogatta legalább 27 országban.
Az Africa Energy Bank egyik stratégiai célja, hogy az afrikai kormányoknak a kínai finanszírozási konstrukcióktól eltérő lehetőséget kínáljon. Saját tőkeforrást és nagyobb döntési szabadságot szeretnének teremteni ahhoz, hogy maguk határozhassák meg, mely energetikai projektek valósuljanak meg.
Afrika lehet a következő nagy LNG-exportőr
Az új bank megalakulása egy olyan időszakra esik, amikor az afrikai földgázkészletek és LNG-projektek nemzetközi jelentősége is növekszik. A Hormuzi-szoros körüli bizonytalanság és a közel-keleti szállítási útvonalak kockázatai arra ösztönzik az energiavásárlókat, hogy alternatív beszállítókat keressenek. Afrika ebből komoly előnyt kovácsolhat, hiszen jelentős, a közel-keleti szállítási útvonalaktól független földgázkészletekkel rendelkezik.
Az African Energy Chamber becslése szerint a kontinens upstream, vagyis kutatási és kitermelési ágazata 2030-ig évente mintegy 40 milliárd dollárnyi beruházást vonzhat.
Ennek eredményeként Afrika szénhidrogén-termelése napi 12,5 millió hordó olajegyenértékre emelkedhet.
A befektetések legnagyobb része Mozambikba, Nigériába, Angolába, Líbiába és Elefántcsontpartra kerülhet, miközben Uganda, Kenya és Namíbia is új termelési központtá válhat.
A Fitch előrejelzése szerint a szubszaharai Afrika LNG-exportja 2034-re közel 175 százalékkal növekedhet a 2024-es szinthez képest. Ez azt jelentené, hogy az éves kivitel a 2024-es 35,7 milliárd köbméterről 98 milliárd köbméterre emelkedik. Viszonyításként: Magyarország éves földgázfogyasztása kb. 8 milliárd köbméter.
A földgáz szerepe a kontinens saját energiaellátásában is növekedhet. Afrika földgázkereslete 2050-ig várhatóan 60 százalékkal bővül.
A szubszaharai térség elsődleges energiafelhasználásán belül jelenleg mindössze 17 százalékot képvisel a földgáz, szemben a globális 25 százalékos átlaggal.
A kormányok ezért egyre inkább arra törekednek, hogy ne csupán kitermeljék és exportálják a nyersanyagot, hanem a saját gazdaságukban is hasznosítsák.
Mozambik, Nigéria és Szenegál is nagy dobásra készül
Az afrikai LNG-export bővülésének egyik legfontosabb központja Mozambik lehet. Az ország partjainál, a Rovuma-medencében több világszinten is jelentős beruházás zajlik.
- A TotalEnergies 20 milliárd dolláros Mozambique LNG projektjének építése januárban folytatódott, miután feloldották a négy és fél évig érvényben lévő vis maior helyzetet. A 13,1 millió tonna éves kapacitású létesítmény kivitelezése jelenleg körülbelül 45 százalékos készültségnél tart.
- Az olasz Eni eközben 7,2 milliárd dolláros Coral North úszó LNG-beruházását készíti elő. A kereskedelmi működés 2028-ban indulhat, a projekt pedig a Coral South már működő létesítményére építve 7 millió tonnára növelheti Mozambik úszó LNG-kapacitását.
- A harmadik meghatározó fejlesztés az ExxonMobil által irányított, 30 milliárd dolláros Rovuma LNG-projekt. A vállalat az Enivel kötött eszközcserét követően 50 százalékra növelte részesedését a beruházásban. A végső beruházási döntést 2026 végére tervezik.
Nigéria szintén komoly LNG-exportnövekedésre készül. Az ország egyik programja a földgázra épülő gazdaság kialakítását célozza, a beruházások ösztönzésére pedig a kormány versenyképesebb adózási és pénzügyi feltételeket vezetett be.
A szenegáli és mauritániai határ mentén található Ahmeyim projekt már megkezdte a kereskedelmi működést: az első LNG-szállítmány 2025 áprilisában indult útnak. Az első ütem éves kapacitása 2,5 millió tonna, a második fázisban pedig ezt 5 millió tonnára növelnék. Szenegál eközben 109 kutatási blokkot kínál a nemzetközi befektetőknek.
Új országok kerülhetnek fel az energiapiac térképére
Namíbia és Tanzánia is jelentős földgáz- és olajipari lehetőségeket kínál. Namíbia Orange-medencéjében a TotalEnergies a Galp Energiával kötött eszközcserét követően megszerezte a Mopane-mező operátori szerepét, és tovább erősítette jelenlétét a Venus-mezőnél is. A Venus fejlesztésénél egy úszó termelő, tároló és kitermelő hajó alkalmazásával számolnak, a végső beruházási döntés 2026-ban születhet meg. A Mopane-mezőnél a további kutatófúrások után 2028-ra célozzák meg a beruházási döntést.
Tanzániában a 42 milliárd dolláros LNG-projekt kereskedelmi, adózási és bevételmegosztási feltételeiről már nagyrészt megszületett a megállapodás az Equinor, a Shell és az ExxonMobil részvételével működő konzorciummal.
A beruházás megvalósításához azonban még szükség van a fogadó országgal kötendő megállapodásra és a parlament jóváhagyására is.
A földgáztermelés bővítésében az ország már meglévő mezőkre is támaszkodhat. A Mnazi-öbölben egy évtized után újabb földgázkészletet fedeztek fel, amelynek becsült nagysága 223 milliárd köbláb. A térségben kitermelt gáz több mint 80 százalékát már most is villamosenergia-termelésre használják.