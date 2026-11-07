A Hormuzi-szoros válsága új lehetőséget hozhat egy egész földrésznek – nem várnak a nyugati pénzintézetekre, saját bankot gründoltak az energiapiaci nagyhatalommá váláshoz

Új fejezethez érkezhetett Afrika energiapiaca: október 31-én, a nigériai Abujában hivatalosan is megalakult az Africa Energy Bank (AEB), amelyet az Afrikai Export-Import Bank (Afreximbank) és az Afrikai Kőolajtermelő Országok Szervezete (APPO) hozott létre. Az intézmény több mint négyéves előkészítés után kezdheti meg működését, csaknem húsz hónapos késéssel. A székhelyért hat ország versenyzett, köztük Ghána, Algéria, Dél-Afrika és Benin, végül Nigéria fővárosa nyerte el a lehetőséget.

Saját bankot állítottak Afrikában a kontinens energetikai fejlesztéseinek finanszírozása mögé, új fejezet jöhet az ottani energiapiacon - a képen egy nigériai olajinfrastruktúra részlete látható (illusztráció)

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Az új pénzintézet létrehozásának egyik legfontosabb oka, hogy a nyugati bankok és fejlesztési intézmények az éghajlatvédelmi vállalásaik miatt egyre inkább visszafogják a fosszilis energiahordozókhoz kapcsolódó beruházások finanszírozását. Ez különösen érzékenyen érinti Afrikát, ahol jelentős olaj- és földgázkészletek találhatók, ám a kitermelésükhöz, feldolgozásukhoz és exportjukhoz szükséges infrastruktúra kiépítése hatalmas tőkét igényel.

Energiapiaci szuperfinanszírozó jelent meg az afrikai színtéren

Az Africa Energy Bank a teljes energetikai értékláncban finanszírozást kíván nyújtani: a szénhidrogén-kutatástól és -kitermeléstől kezdve a szállításon és feldolgozáson át a finomításig és az elosztásig. A határokon átnyúló vezetékek, a regionális finomítók, valamint az áramtermelési és -átviteli beruházások is a célterületek közé tartoznak.

A bank tőkéje 5 milliárd dollár, ez azonban még nem jelenti azt, hogy ennyi pénz azonnal rendelkezésre áll. Eddig mintegy 500 millió dollárt sikerült mozgósítani, ebből 222 millió dollárt az Afreximbank biztosított, Nigéria hozzájárulását pedig 100 és 200 millió dollár közé teszik.

Az intézmény az első működési szakaszában akár 10 milliárd dollárnyi finanszírozást szeretne mozgósítani, és 2027-ben legalább három projekt támogatását tervezi, elsősorban regionális finomítókat és vezetékeket.

A cél nem pusztán az olaj- és gázkitermelés növelése: az afrikai országok szeretnék csökkenteni a kőolajtermékek importjától való függőségüket, különösen a Közel-Kelet irányába, valamint erősíteni az egymás közötti energiakereskedelmet, és nagyobb ellenőrzést szerezni saját energiaforrásaik hasznosítása felett.

A kontinens energetikai beruházási igényét évente mintegy 200 milliárd dollárra becsülik, miközben körülbelül 600 millió ember még mindig nem jut villamos energiához.

A Carnegie jelentése szerint 2012 és 2021 között a G20-országok és a multilaterális fejlesztési bankok évente átlagosan 35 milliárd dollárnyi energiafinanszírozást biztosítottak Afrikának. Ez azonban messze nem volt elegendő a szükségletek kielégítésére.