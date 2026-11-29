Lengyelországban egyszer már szabadon engedték az Északi Áramlat felrobbantásában való részvétellel gyanúsított ukrán búvárt, miután a varsói bíróság megtagadta az átadását Németországnak. Volodimir Zsuravljov ezek után egy készülő film tanácsadójaként utazott az Adriára, ahol a pulai rendőrök német elfogatóparancs alapján ismét őrizetbe vették. A helyi bíróság már engedélyezte az átadását, ám ezt a döntést a védelem fellebbezése nyomán hatályon kívül helyezték. A német hatóságoknak most tisztázniuk kell, hogyan függ össze a búvár ellen kiadott két elfogatóparancs, és pontosan miért akarják bíróság elé állítani.

Volodimir Zelenszkij korábban jelezte, együttműködik Ukrajna a Északi Áramlat körüli vizsgálatokban/Fotó: AFP

Két éve történt az Északi Áramlat felrobbantása

Emlékeztetőül: az Oroszországot Németországgal összekötő Északi Áramlat gázvezetékei a Balti-tenger fenekén húzódnak. A 2022. szeptember 26-i robbantások a dán Bornholm sziget közelében a négy vezetékágból hármat megrongáltak. Az első napokban több amerikai és európai tisztviselő is azt gyanította, hogy Moszkva állhat a támadás mögött. Fél évvel később azonban már egy Ukrajna-párti csoport lehetséges szerepéről számolt be a nyugati sajtó, hírszerzési értesülésekre hivatkozva.

FGyorshajtás miatt készült fotó és egy sofőr vallomása terelte a gyanút Volodimir Zsuravljovra. Az ARD, a Süddeutsche Zeitung és a Die Zeit közös feltárása szerint a németországi Rügen szigetén egy traffipax lefényképezett egy fehér furgont, amellyel a nyomozók szerint búvárfelszerelést szállítottak az üggyel összefüggésbe hozott Andromeda vitorláshoz. A német hatóságok azonosították az ukrán búvároktatót, és 2024 júniusában európai elfogatóparancsot adtak ki Zsuravljov ellen

A német nyomozás időközben a vádemelésig jutott, mint azt a Világgazdaság megírta, idén októberben Hamburgban megkezdődött Szerhij K. ukrán katonatiszt pere. Az ügyészség szerint ő irányította a műveletet, a védelem vitatja a vádat.

Pulában marad egyelőre a búvár

Tehát ahogy korábban jeleztük, filmszakértőként utazott Horvátországba Volodimir Zsuravljov. A férfi úgy gondolta, biztonságban utazhat, hiszen a lengyel bíróság elengedte szeptember végén, ám a német hatóságok továbbra is keresték. Mint arról a Világgazdaság augusztusban beszámolt, 2026. augusztus 19-én a horvát rendőrök Pulában ismét elfogták.