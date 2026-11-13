Dublin: öt súlyos ügy borzolja a kedélyeket – botrányos viták árnyékolhatják be az EU-csúcsot

Egyre ismerősebb forgatókönyv ismétlődik meg az Európai Tanács csúcstalálkozóin: az uniós vezetőket egy jelentős stratégiai kérdés megvitatására hívják össze, ám végül egy másik politikai válság, válságok sora kerül a figyelem középpontjába. Úgy tűnik, a pénteki, dublini EU-csúcs sem jelent majd kivételt.

A dublini EU-csúcs is a háttéralkuk jegyében zajlik / Fotó: POOL UNION EUROPEENNE / AGENCE H

Bár az uniós vezetők hivatalosan azért ülnek össze, hogy első alkalommal tartsanak kifejezetten a mesterséges intelligenciának szentelt megbeszélést, a napirendet máris sürgetőbb viták terhelik. Ezek között szerepel Ukrajna helyzete, az EU következő költségvetése körüli megosztottság, valamint az a kérdés, hogy ki veszi át az Európai Központi Bank irányítását.

Öt kulcsfontosságú kérdés határozhatja meg a találkozó kimenetelét.

1. Mesterséges intelligencia: felveheti Európa a versenyt a nagyhatalmakkal?

Az uniós vezetők arról tárgyalnak, hogyan építheti ki Európa saját mesterségesintelligencia-kapacitásait, a számítási teljesítménytől és a felhőinfrastruktúrától kezdve a chipeken át egészen az MI-modellekig.

António Costa, az Európai Tanács elnöke a technológiai szuverenitás kérdését állította a vita középpontjába. Arra kérte a vezetőket, gondolják át, miként válhat Európa a mesterséges intelligencia teljes értékláncában vezető és önálló szereplővé.

A legfontosabb kérdés az, hogy Európának saját, a legfejlettebb amerikai és kínai rendszerekkel versenyképes MI-modelleket kellene-e fejlesztenie, vagy inkább az ezekre épülő alkalmazásokra összpontosítson.

Petteri Orpo finn és Kristen Michal észt miniszterelnök szerint Európa a legfejlettebb technológiák területén is képes versenyezni, ezért nem elégedhet meg a mesterséges intelligencia puszta alkalmazásával.

A legnagyobb akadály azonban a pénz.

A vezetők megvitatják, hogyan finanszírozhatnák azt a számítási kapacitást, amely szükséges ahhoz, hogy az európai kutatási eredményekből piacképes termékek szülessenek.

A tanácskozáson felszólal Arthur Mensch, a francia Mistral mesterségesintelligencia-vállalat vezérigazgatója is, aki korábban élesen bírálta azt az elképzelést, hogy Európa mondjon le a legfejlettebb MI-modellek fejlesztéséről.