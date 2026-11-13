Dublin: öt súlyos ügy borzolja a kedélyeket – botrányos viták árnyékolhatják be az EU-csúcsot
Egyre ismerősebb forgatókönyv ismétlődik meg az Európai Tanács csúcstalálkozóin: az uniós vezetőket egy jelentős stratégiai kérdés megvitatására hívják össze, ám végül egy másik politikai válság, válságok sora kerül a figyelem középpontjába. Úgy tűnik, a pénteki, dublini EU-csúcs sem jelent majd kivételt.
Bár az uniós vezetők hivatalosan azért ülnek össze, hogy első alkalommal tartsanak kifejezetten a mesterséges intelligenciának szentelt megbeszélést, a napirendet máris sürgetőbb viták terhelik. Ezek között szerepel Ukrajna helyzete, az EU következő költségvetése körüli megosztottság, valamint az a kérdés, hogy ki veszi át az Európai Központi Bank irányítását.
Öt kulcsfontosságú kérdés határozhatja meg a találkozó kimenetelét.
1. Mesterséges intelligencia: felveheti Európa a versenyt a nagyhatalmakkal?
Az uniós vezetők arról tárgyalnak, hogyan építheti ki Európa saját mesterségesintelligencia-kapacitásait, a számítási teljesítménytől és a felhőinfrastruktúrától kezdve a chipeken át egészen az MI-modellekig.
António Costa, az Európai Tanács elnöke a technológiai szuverenitás kérdését állította a vita középpontjába. Arra kérte a vezetőket, gondolják át, miként válhat Európa a mesterséges intelligencia teljes értékláncában vezető és önálló szereplővé.
A legfontosabb kérdés az, hogy Európának saját, a legfejlettebb amerikai és kínai rendszerekkel versenyképes MI-modelleket kellene-e fejlesztenie, vagy inkább az ezekre épülő alkalmazásokra összpontosítson.
Petteri Orpo finn és Kristen Michal észt miniszterelnök szerint Európa a legfejlettebb technológiák területén is képes versenyezni, ezért nem elégedhet meg a mesterséges intelligencia puszta alkalmazásával.
A legnagyobb akadály azonban a pénz.
A vezetők megvitatják, hogyan finanszírozhatnák azt a számítási kapacitást, amely szükséges ahhoz, hogy az európai kutatási eredményekből piacképes termékek szülessenek.
A tanácskozáson felszólal Arthur Mensch, a francia Mistral mesterségesintelligencia-vállalat vezérigazgatója is, aki korábban élesen bírálta azt az elképzelést, hogy Európa mondjon le a legfejlettebb MI-modellek fejlesztéséről.
Az EU álláspontja szerint a mesterséges intelligenciáról szóló uniós jogszabály, az AI Act már megfelelő szabályozási keretet biztosít.
A legfontosabb kérdés: támogatják-e a vezetők a legfejlettebb európai MI-modellek fejlesztését, és hajlandók-e pénzt is biztosítani hozzá?
2. Ukrajnai béketárgyalások: ki beszélhet Európa nevében?
A nap egyik legjelentősebb vitája arról szólhat, hogy ki képviselje az Európai Uniót a jövőbeli ukrajnai béketárgyalásokon. Az európai tisztviselők között ugyanis továbbra sincs egyetértés ebben a kérdésben.
Steve Witkoff amerikai különmegbízott csütörtökön, Vlagyimir Putyin orosz elnökkel Moszkvában folytatott találkozóját követően közölte, hogy az európaiakat meghívják a tárgyalások következő fordulójára. Ez régóta az EU egyik legfontosabb követelése volt.
Zelenszkij ukrán elnök azonban a hét elején hangsúlyozta, hogy Európának egyetlen személyt kellene kijelölnie képviselőként, lehetőleg még a hónap végéig.
Ez komoly kihívást jelent a tagállamok számára, amelyek továbbra is mélyen megosztottak a kérdésben. António Costa nagyobb egyértelműséget szeretne az európai képviselet ügyében, és azt akarja, hogy a 27 tagállam egységes üzenetet közvetítsen. Kaja Kallas, az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselője szerint az uniós szerződések már választ adnak a kérdésre: neki és Costának kellene képviselnie a közösséget.
Franciaország és Németország azonban másként látja a helyzetet.
- Emmanuel Macron francia elnök csütörtökön kijelentette, hogy Európának először saját javaslatairól és biztonságpolitikai elképzeléseiről kell megállapodnia.
- Friedrich Merz német kancellár ezzel szemben az úgynevezett E3-formátumot, vagyis Németország, Franciaország és az Egyesült Királyság együttműködését támogatja.
A kancellár szerint ez egy jól bevált együttműködési forma, és semmi akadályát nem látja annak, hogy a jelenlegi rendszer fennmaradjon.
A legfontosabb kérdés: sikerül-e megállapodni arról, ki képviselje Európát a béketárgyalásokon, vagy továbbra is több, egymással párhuzamos diplomáciai csatorna működik majd?
3. Ukrajna finanszírozása: 70 milliárd euró hiányzik
Az uniós vezetők várhatóan Ukrajna pénzügyi szükségleteivel is foglalkoznak, mivel Kijev jövő évi költségvetéséből 70 milliárd euró hiányzik. Friedrich Merz az António Costának küldött levelében összekapcsolta Ukrajna finanszírozását az EU következő hosszú távú költségvetéséről szóló tárgyalásokkal.
Ez ellenállást váltott ki azokból a kormányokból, amelyek óvatosak a további pénzügyi kötelezettségvállalásokkal kapcsolatban. A német kancellár hangsúlyozta, hogy Németország, az uniós költségvetés legnagyobb befizetője, nem fogadhatja el, hogy egyes tagállamok másokra hárítsák Ukrajna támogatásának és Európa biztonságának költségeit.
A finanszírozási vita szorosan összefügg azzal is, hogy Európa milyen befolyással rendelkezhet egy esetleges békemegállapodás során.
Egyes törvényhozók azt szeretnék, ha a befagyasztott orosz vagyont egy uniós ellenőrzés alatt álló struktúrába helyeznék át. Csütörtökön publikált levelükben azzal érveltek, hogy ezek a források nem válhatnak egy Európa részvétele nélkül megkötött megállapodás részévé. Ukrajna finanszírozásának kérdése várhatóan a november 26–27-i uniós csúcstalálkozón is napirendre kerül.
A legfontosabb kérdés: befolyásolják-e a béketárgyalások a pénzügyi vitát, és sikerül-e a tagállamoknak közelebb kerülniük az álláspontjaikhoz a november végi csúcs előtt?
4. Uniós költségvetés: háttéralkuk jöhetnek az EU-csúcson, áttörés aligha
Az Európai Unió 2028 és 2034 közötti időszakra szóló költségvetése hivatalosan nem szerepel a pénteki napirenden, a vezetők azonban várhatóan a találkozó szüneteiben is tárgyalnak róla. November 21. körül új tárgyalási dokumentum megjelenése várható, amely a lehetséges kompromisszumokat vázolja fel a következő csúcstalálkozó előtt. Dublinban ugyanakkor nem számítanak áttörésre. Friedrich Merz már jelezte, hogy a találkozót kétoldalú egyeztetésekre is felhasználja, többek között Emmanuel Macron francia elnökkel.
A legfontosabb kérdés: mutatkoznak-e jelei annak, hogy a legnagyobb befizetők és a megállapodás megakadályozásával fenyegető kormányok közelebb kerülnek egymáshoz?
5. Európai Központi Bank: megindult a verseny a vezetői székért
Emmanuel Macron és Friedrich Merz várhatóan arról is tárgyal, hogy ki váltsa Christine Lagarde-ot az Európai Központi Bank (EKB) élén. A két vezető már csütörtökön egyeztetett Dublinban, pénteken pedig folytathatják a megbeszéléseket. A legesélyesebb jelöltek között tartják számon
- Pablo Hernández de Cost, a spanyol jegybank korábbi elnökét, valamint
- Klaas Knotot, a holland jegybank volt vezetőjét.
Az EKB elnöki posztja azonban egy jóval szélesebb személyi alkufolyamat része.
Összesen három magas rangú tisztség betöltéséről lehet szó, mivel a német Isabel Schnabel és az ír Philip Lane is távozik az EKB igazgatóságából 2027-ben. A tárgyalásokról tájékoztatott két tisztviselő szerint Párizs és Berlin egyaránt szeretné megszerezni az EKB vezető közgazdászának posztját. Az egyik tisztviselő úgy vélte, hogy Németország úgy juthatna hozzá ehhez a tisztséghez, ha támogatná Hernández de Cos elnöki kinevezését. A spanyol jelöltet ugyanis kevésbé szigorú monetáris politikát képviselő szakembernek tartják, mint Knotot. A megállapodás a november 26–27-i csúcstalálkozón születhet meg.
Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök és Rob Jetten holland kormányfő, akik saját országuk jelöltjeit támogatják, belpolitikai kötelezettségeik miatt nem vesznek részt a dublini találkozón.
A legfontosabb kérdés: megkezdődik-e Macron és Merz között a kölcsönös támogatásokra épülő alku az EKB vezetői tisztségeiről a november végi döntés előtt?