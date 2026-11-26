A csütörtökön kezdődött kétnapos európai uniós csúcsnak a hétéves költségvetés elfogadása felé kellene határozott lépést tennie. A megállapodástól azonban "fényévekre vagyunk" – fogalmazott a főszereplővé avanzsált Giorgia Meloni olasz kormányfő, "az esélyét gyakorlatilag nullára teszem" – tromfolt a mellékszerepet kapott Magyar Péter miniszterelnök. A formálódó alku részletei helyett a hírekben máris arról folyik a találgatás: a többiek kit tesznek majd felelőssé a várható kudarcért.

Ez az EU-csúcs aligha vonul be a megegyezési sikerek rekordjai közé, máris a bűnbakokat keresik Fotó: © European Union

Voltak, akik a költségvetési tárgyalásokra előretekintve a tavasszal ünnepelték, hogy az áprilisi magyar választás kiütötte az alkudozás résztvevői közül a gyakran a "pártütők" élére álló Orbán Viktor miniszterelnököt.

Már akkor mindenki arról beszélt azonban, hogy a 2027-ben esedékes tagállami választások előtt tető alá kell hozni a megegyezést, különös tekintettel a franciára, amely hatalomra segítheti a brüsszeli fővonaltól távol álló radikális jobboldali Marine le Pent.

Ez az EU-csúcs aligha jut előre, Magyar Péter szerint a fenyőfa alá se kerül megegyezés

António Costa, az Európai Tanács elnöke a tanácskozás előtt megismételte a brüsszeli kívánságot, hogy az év végre álljon össze a költségvetés. Láthatóan nem segített azonban, hogy a kisebb kiadásokat szorgalmazó "takarékos tagállamok" csoportját kimondatlanul vezető Friedrich Merz német kancellár előre Ukrajna azonnali pénzelésének ügyéhez kívánta kötni a tárgyalásokat a 2028-tól induló hétéves költségvetésről.

Az ellenoldal, a "kohézió barátai" társszóvivőjévé választott Giorgia Meloni ugyanakkor nem titkolta, hogy csoportja egyébként sem hajlandó támogatni a kiadások megnyesésést és átrendezését, és azt közölte: nem hajlandó időkorlátokhoz igazodni. A magyar kormányfő ugyanakkor nem csak azt fejezte ki, most nem lát esélyt a megállapodásra, az X-en közzétett posztja szerint "a karácsony körüli megállapodás is valószínűtlennek tűnik".

Fotó: Alexandros MICHAILIDIS / European Union

Azaz Costa és az ír EU-elnökség elvárása az idei megegyezésre nem reális. A magyaroknak, cseheknek és szlovákoknak egyébként is nekiment Merzet visszhangozva Rob Jetten holland miniszterelnök, amiért kimaradnának az Ukrajnának szánt 45 milliárdos EU-hitelfelvételből, amint Orbán idejében az előző 90 milliárdból is. Egyetlen uniós tagállam sem vonhatja ki magát Ukrajna támogatása alól – jelentette ki.