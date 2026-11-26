EU-csúcs: nem sokára mustra, már elindult a fogadás, hogy kit okolnak majd a várható brutális kudarcokért – itt vannak a jelöltek, Magyar Péter nem kertelt
A csütörtökön kezdődött kétnapos európai uniós csúcsnak a hétéves költségvetés elfogadása felé kellene határozott lépést tennie. A megállapodástól azonban "fényévekre vagyunk" – fogalmazott a főszereplővé avanzsált Giorgia Meloni olasz kormányfő, "az esélyét gyakorlatilag nullára teszem" – tromfolt a mellékszerepet kapott Magyar Péter miniszterelnök. A formálódó alku részletei helyett a hírekben máris arról folyik a találgatás: a többiek kit tesznek majd felelőssé a várható kudarcért.
Voltak, akik a költségvetési tárgyalásokra előretekintve a tavasszal ünnepelték, hogy az áprilisi magyar választás kiütötte az alkudozás résztvevői közül a gyakran a "pártütők" élére álló Orbán Viktor miniszterelnököt.
Már akkor mindenki arról beszélt azonban, hogy a 2027-ben esedékes tagállami választások előtt tető alá kell hozni a megegyezést, különös tekintettel a franciára, amely hatalomra segítheti a brüsszeli fővonaltól távol álló radikális jobboldali Marine le Pent.
Ez az EU-csúcs aligha jut előre, Magyar Péter szerint a fenyőfa alá se kerül megegyezés
António Costa, az Európai Tanács elnöke a tanácskozás előtt megismételte a brüsszeli kívánságot, hogy az év végre álljon össze a költségvetés. Láthatóan nem segített azonban, hogy a kisebb kiadásokat szorgalmazó "takarékos tagállamok" csoportját kimondatlanul vezető Friedrich Merz német kancellár előre Ukrajna azonnali pénzelésének ügyéhez kívánta kötni a tárgyalásokat a 2028-tól induló hétéves költségvetésről.
Az ellenoldal, a "kohézió barátai" társszóvivőjévé választott Giorgia Meloni ugyanakkor nem titkolta, hogy csoportja egyébként sem hajlandó támogatni a kiadások megnyesésést és átrendezését, és azt közölte: nem hajlandó időkorlátokhoz igazodni. A magyar kormányfő ugyanakkor nem csak azt fejezte ki, most nem lát esélyt a megállapodásra, az X-en közzétett posztja szerint "a karácsony körüli megállapodás is valószínűtlennek tűnik".
Azaz Costa és az ír EU-elnökség elvárása az idei megegyezésre nem reális. A magyaroknak, cseheknek és szlovákoknak egyébként is nekiment Merzet visszhangozva Rob Jetten holland miniszterelnök, amiért kimaradnának az Ukrajnának szánt 45 milliárdos EU-hitelfelvételből, amint Orbán idejében az előző 90 milliárdból is. Egyetlen uniós tagállam sem vonhatja ki magát Ukrajna támogatása alól – jelentette ki.
Magyar Péter, a szlovák Robert Fico és a cseh Andrej Babiš válhatnak tehát a csúcs botránykövévé, akiket a kudarcért okolják? Aligha.
Az EU-csúcs kudarcának bűnbakjai – itt a jelöltlista
A Politico összeállítása szerint a nagyobb ügyekben fennálló nézetkülönbség máshová irányítja a figyelmet. A diplomaták már keresik, kit lehet majd hibáztatni, ha a csúcstalálkozó – sokak várakozásának megfelelően – költségvetési megállapodás nélkül ér véget – írja a brüsszeli lap.
- Egy uniós diplomata szerint António Costa, az Európai Tanács elnöke arra készül, hogy „a kompromisszumkészség hiánya miatt a tagállamokra hárítsa a felelősséget”, arra hivatkozva, hogy „nem hajlandók elfogadni, hogy további csökkentésekre nincs lehetőség”. Ez nem utalhat másra, mint a takarékosok csoportjára, Merzékre (miközben a fent említett három renitens Meloni csoportjához tartozik).
- Két másik diplomata – folytatja a Politico – Franciaországra mutogatott. Emmanuel Macron ugyanis a takarékosokkal szemben kemény álláspontot képvisel a gazdáknak járó támogatások megőrzése érdekében. „Párizs határozottan nem kompromisszumra törekszik” – mondta egyikük. Egy másik szerint az országában zavargásokkal küzdő Macron azt a kártyát játssza ki, hogy „vagy megadjátok nekünk, amit akarunk, vagy 2027-ben Le Pen lesz Franciaország elnöke”.
- Egy negyedik diplomata szerint Friedrich Merz a ludas. A kancellár belpolitikai helyzete ugyanis törékeny, így nem képes olyan kompromisszumot kiharcolni, mint elődje, Angela Merkel a korábbi EU-költségvetésről folytatott tárgyalások során.
A helyzeten az sem segít, hogy
a Franciaország és Németország közötti légkör a Coreperben [az uniós nagykövetek ülésein] rettenetes volt… márpedig éppen arra lenne szükségünk, hogy Merz és Macron beszéljen egymással
– sopánkodott a diplomata.
A nagy EU-tagállamok vezetői közül tehát ludasként komolyan számba jött máris a német Merz és a francia Macron, miközben az olasz Meloni lubickol új szerepében, a spanyol Pedro Sánchezt várható vasárnapi választási veresége foglalja el, a lengyel Donald Tusk pedig szintén nem főszereplő, ahogy a Visegrádi Négyek együttesen sem.
Változik-e a helyzet a következő órákban? Éjfélkor mustra
Három diplomata szerint António Costa, az Európai Tanács elnöke várhatóan éjfél körül ülteti ismét egy asztalhoz az összes vezetőt, hogy áttekintsék a nap folyamán tartott csoportos egyeztetések eredményeit – írja a Politico.