António Costa , az Európai Tanács elnöke 2026. november 21-én újabb vágásokat javasolt az EU 2028–2034-es hétéves költségvetési tervezetében, miközben a bevételek növelése érdekében egy új, nagy technológiai cégeket sújtó digitális adó bevezetését is felvetette, cikkez róla a Politico és a Reuters. Costa a soros elnökséget betöltő Írország októberi javaslatához képest hajtott végre újabb faragásokat, hogy közelítse a kiadáscsökkentést sürgető nettó befizető országok (például Németország) és a hagyományos támogatásokat védő tagállamok álláspontját.

Történelmi döntés küszöbén, durván megvágnák az EU-büdzsét, nyolcmilliárd eurónyi kohéziós támogatás radíroznának ki: Antonio Costa terve óriási cunamit indíthat – ez a régió lehet a legnagyobb vesztes Fotó: Yiannis Kourtoglou / AFP

A most bemutatott számok a soros elnökséget betöltő Írország múlt havi tervezetéhez képest hajtanak végre újabb faragásokat, azonban a két hírportál eltérő számokat ír.

Míg a Politico szerint Costa további 44 milliárd eurót vágott le az októberi verzióból – amivel az Európai Bizottság tavaly júliusi eredeti javaslatához képest már összesen 204 milliárd euróval, azaz 10,2 százalékkal csökkent a keretösszeg –, addig a Reuters tudósítása 40 milliárd eurós friss vágásról ír, és úgy kalkulál, hogy az eredeti tervhez viszonyított 180,6 milliárd eurós csökkentés után a hétéves büdzsé teljes mérete 1,582 billió euróra zsugorodott