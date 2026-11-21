Történelmi döntés küszöbén, durván megvágnák az EU-büdzsét, nyolcmilliárd eurónyi kohéziós támogatást radíroznának ki: Antonio Costa terve óriási cunamit indíthat – ez a régió lehet a legnagyobb vesztes
António Costa , az Európai Tanács elnöke 2026. november 21-én újabb vágásokat javasolt az EU 2028–2034-es hétéves költségvetési tervezetében, miközben a bevételek növelése érdekében egy új, nagy technológiai cégeket sújtó digitális adó bevezetését is felvetette, cikkez róla a Politico és a Reuters. Costa a soros elnökséget betöltő Írország októberi javaslatához képest hajtott végre újabb faragásokat, hogy közelítse a kiadáscsökkentést sürgető nettó befizető országok (például Németország) és a hagyományos támogatásokat védő tagállamok álláspontját.
A most bemutatott számok a soros elnökséget betöltő Írország múlt havi tervezetéhez képest hajtanak végre újabb faragásokat, azonban a két hírportál eltérő számokat ír.
Míg a Politico szerint Costa további 44 milliárd eurót vágott le az októberi verzióból – amivel az Európai Bizottság tavaly júliusi eredeti javaslatához képest már összesen 204 milliárd euróval, azaz 10,2 százalékkal csökkent a keretösszeg –, addig a Reuters tudósítása 40 milliárd eurós friss vágásról ír, és úgy kalkulál, hogy az eredeti tervhez viszonyított 180,6 milliárd eurós csökkentés után a hétéves büdzsé teljes mérete 1,582 billió euróra zsugorodott
A kiadási oldalon a mezőgazdasági támogatások érintetlenek maradtak, a válságalapba pedig visszapótoltak forrásokat, ám a versenyképességi alapot 20 milliárddal, a külügyi segélyeket 7 milliárd euróval nyirbálták meg.
További 10 milliárd eurót spórolnak a Covid utáni helyreállítási hitel 2028-ban induló, 2058-ig tartó törlesztésének lassításával, és most először a kohéziós politikából is elvontak 8 milliárd eurót, kiváltva 17 kelet- és dél-európai tagállam tiltakozását.
EU-támogatés: az agrárpénzek maradnak, a kasszát pedig az amerikai techóriásokra kivetett új digitális adóval töltené fel
A bevételi oldalon az elutasított CORE vállalati adó helyett a Reuters szerint egy 3 százalékos digitális szolgáltatási adó jönne az évi 750 millió euró feletti globális és 50 millió euró feletti uniós forgalmú techóriásokra, így a Google, Meta, Amazon, Apple és Microsoft.
Arra már a Politico mutat rá, hogy a republikánusok novemberi időközi választási veresége nyitotta meg az utat az évi 5 milliárd eurót hozó adó előtt, amely a megemelt műanyag- és elektronikai hulladékdíjakkal, valamint a karbonvámok 100 százalékos becsatornázásával együtt évi 60 milliárd euró saját forrást teremtene. A javaslatot Friedrich Merz német kancellár még mindig túl nagynak, az Európai Néppárt tárgyalója, Siegfried Mureșan viszont elfogadhatatlannak nevezte, Costa mégis december 17-ig egyhangú alkut remél.
Magyarország számára a javaslat vegyes, de összességében kedvezőtlen elmozdulást jelez. Bár a hazai agrárium szempontjából kulcsfontosságú mezőgazdasági támogatások (CAP) egyelőre védve maradtak, a felzárkózási forrásokat biztosító kohéziós keret 8 milliárd eurós megvágásával átszakadt egy korábbi vörös vonal, ami közvetlenül csökkentheti a Magyarországnak jutó fejlesztési pénzeket 2028 után.
Brüsszelbe vonulnak az európai gazdák: újabb tüntetés jön az uniós agrártámogatások megvágása miatt
Újabb nagyszabású tiltakozási hullámra készülnek az európai gazdák az uniós agrártámogatások tervezett csökkentése miatt. A dublini demonstráció után a Copa-Cogeca november 26-ra Brüsszelbe hirdetett megmozdulást, éppen arra a napra, amikor az uniós állam- és kormányfők a következő hétéves költségvetésről tárgyalnak. A tét óriási: a gazdaszervezetek szerint a közös agrárpolitika forrásainak több mint ötöde kerülhet veszélybe, miközben a támogatások megnyirbálása a magyar gazdálkodók jövőjét is alapvetően befolyásolhatja. Bővebben>>>
Emellett a versenyképességi alap 20 milliárd eurós megnyirbálása a hazai vállalkozások és az ipar számára elérhető uniós innovációs és zöld pályázati forrásokat is szűkíti, miközben a digitális szolgáltatási adó uniós szintű bevezetése akár át is írhatja a magyarországi különadók, például a reklámadó vagy a kiskereskedelmi adó körüli vitákat, a techóriások pedig a 3 százalékos terhet várhatóan a magyar hirdetők és fogyasztók áraiba is beépítik majd, ahogy erről írtunk korábban.