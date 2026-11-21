Távozott a legnagyobb orosz online kiskereskedelmi vállalat, a Wildberries vezérigazgatói posztjáról Tatyjana Kim, néhány nappal azután, hogy az Európai Unió felvette őt az Oroszország elleni szankciós listájára – számolt be róla szombaton az orosz sajtó, írja a Reuters.

Oroszország leggazdagabb nője, Tatyjana Kim néhány nappal azután, hogy felkerült az uniós szankciós listára, távozott a Wildberries éléről. Fotó: AFP

A TASZSZ és a RIA hírügynökségek a cégnyilvántartási adatokra hivatkozva arról adtak hírt, hogy a vállalat Alekszej Kulikovot nevezte ki új vezérigazgatónak.

Mint a cikkben olvasható, a Wildberries a hírügynökségek által idézett közleményében hangsúlyozta, hogy a vezérigazgató-váltás nem érinti a cég napi működését. Hozzátették, hogy Kim a jövőben is felügyeli majd a Wildberries holdingtársasága, az RWB Group stratégiai fejlesztését.

Kim vagyonát befagyasztották az Európai Unióban, emellett beutazási és tranzakciós tilalom is sújtja, miután Brüsszel november 16-án felvette őt a szankciós listájára.

Az EU indoklása szerint azért vették célba az üzletasszonyt, mert a Wildberries Oroszország „egyik legnagyobb adófizetője”, és „az orosz hadsereg ellátási hálózataként működik azáltal, hogy megkönnyíti a katonai és kettős felhasználású termékek értékesítését”.

Napok alatt lesöpörte a porondról Oroszország leggazdagabb nőjét az EU: nem csak a drónok, de a szankciók is betaláltak – távozik a Wildberries vezére, a „legnagyobb adófizető esett ki"

A vállalat és a Kreml egyaránt tagadja, hogy a Wildberries ellátná az orosz hadsereget. A cég közlése szerint a Kimet érintő uniós szankciók nem befolyásolják a működésüket, mivel nincsenek eszközeik az EU-ban, és nem is folytatnak ott üzleti tevékenységet – a Wildberries és a cégcsoport többi vállalata a megszokott módon működik tovább.

A mostani uniós szankciók mellett a cég működését az is súlyosan érintette, hogy az ukrán erők a háborúban az energetikai infrastruktúra mellett már a kiskereskedelmi és logisztikai hálózatokat is célba vették – erről a Világgazdaság itt írt részletesen. Az ukrán drónok több alkalommal is lángokba borították a Wildberries hatalmas moszkvai és vidéki logisztikai központjait, amivel jelentős anyagi kárt okoztak a vállalatbirodalomnak.