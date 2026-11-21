Napok alatt lesöpörte a porondról Oroszország leggazdagabb nőjét az EU: nem csak a drónok, de a szankciók is betaláltak – távozik a Wildberries vezére, a „legnagyobb adófizető esett ki"
Távozott a legnagyobb orosz online kiskereskedelmi vállalat, a Wildberries vezérigazgatói posztjáról Tatyjana Kim, néhány nappal azután, hogy az Európai Unió felvette őt az Oroszország elleni szankciós listájára – számolt be róla szombaton az orosz sajtó, írja a Reuters.
A TASZSZ és a RIA hírügynökségek a cégnyilvántartási adatokra hivatkozva arról adtak hírt, hogy a vállalat Alekszej Kulikovot nevezte ki új vezérigazgatónak.
Mint a cikkben olvasható, a Wildberries a hírügynökségek által idézett közleményében hangsúlyozta, hogy a vezérigazgató-váltás nem érinti a cég napi működését. Hozzátették, hogy Kim a jövőben is felügyeli majd a Wildberries holdingtársasága, az RWB Group stratégiai fejlesztését.
Kim vagyonát befagyasztották az Európai Unióban, emellett beutazási és tranzakciós tilalom is sújtja, miután Brüsszel november 16-án felvette őt a szankciós listájára.
Az EU indoklása szerint azért vették célba az üzletasszonyt, mert a Wildberries Oroszország „egyik legnagyobb adófizetője”, és „az orosz hadsereg ellátási hálózataként működik azáltal, hogy megkönnyíti a katonai és kettős felhasználású termékek értékesítését”.
Napok alatt lesöpörte a porondról Oroszország leggazdagabb nőjét az EU: nem csak a drónok, de a szankciók is betaláltak – távozik a Wildberries vezére, a „legnagyobb adófizető esett ki"
A vállalat és a Kreml egyaránt tagadja, hogy a Wildberries ellátná az orosz hadsereget. A cég közlése szerint a Kimet érintő uniós szankciók nem befolyásolják a működésüket, mivel nincsenek eszközeik az EU-ban, és nem is folytatnak ott üzleti tevékenységet – a Wildberries és a cégcsoport többi vállalata a megszokott módon működik tovább.
A mostani uniós szankciók mellett a cég működését az is súlyosan érintette, hogy az ukrán erők a háborúban az energetikai infrastruktúra mellett már a kiskereskedelmi és logisztikai hálózatokat is célba vették – erről a Világgazdaság itt írt részletesen. Az ukrán drónok több alkalommal is lángokba borították a Wildberries hatalmas moszkvai és vidéki logisztikai központjait, amivel jelentős anyagi kárt okoztak a vállalatbirodalomnak.
Mint ismert, az Európai Unió 2026. november 16-án két külön határozatban összesen 42 magánszemélyt és 103 szervezetet helyezett szankciós listára.
- Az egyik csomagban az orosz háborús gépezet finanszírozását támogató gazdasági szereplőket célozták meg: a listára közel ötven orosz bank, nagy olajipari vállalatok és a szentpétervári olajterminál üzemeltetői mellett felkerültek az orosz e-kereskedelmi óriások, a Wildberries és az Ozon fő tulajdonosai is.
- Emellett szankciókkal sújtották az orosz kőolajat vásárló és a szankciókat kijátszó úgynevezett „árnyékflottát” üzemeltető egyesült arab emírségekbeli, kínai, seychelle-szigeteki és ománi cégeket és üzletembereket is.
- A másik döntéssel az EU a hibrid hadviselés és a dezinformációs kampányok felelőseit vette célba: ebbe a körbe harminc propagandista és hálózatépítő magánszemély, valamint két szervezet került be, köztük a közvetlenül a Kreml által finanszírozott moszkvai Social Design Agency, amely európai országok közvéleményét próbálta befolyásolni. Minden érintettre uniós vagyonbefagyasztás és beutazási tilalom lépett életbe.
Az EU közvetlen célja az intézkedésekkel, hogy elvágja az orosz háborús gépezet finanszírozási csatornáit, lezárja a korábbi szankciók kijátszására használt kiskapukat, és megállítsa az európai közvéleményt befolyásoló dezinformációs műveleteket.