Felvásárolnák az európai hadiipar kulcsszereplőit: több száz millió dollárt gyűjtöttek már a nagy tervre – a Szilícium-völgy egyik legbefolyásosabb milliárdosa is beszállt
Újabb hatalmas befektetés érkezett az európai hadiiparba, ezúttal azonban nem egy új fegyver vagy katonai technológia fejlesztésére. A korábbi Palantir-alkalmazottak által alapított Onodrim 300 millió dollárt szerzett, hogy felvásárolja és megerősítse a kontinens legfontosabb hadiipari beszállítóit, amelyek nélkül a rekordméretű katonai megrendeléseket sem lehet teljesíteni.
Mindössze egy éve alapították, de már 1,3 milliárd dollárt ér az Onodrim nevű holland vállalat, amely az európai hadiipar egyik legsúlyosabb problémájára kínálna megoldást: arra, hogy a fegyvergyártók hiába kapnak egyre több megrendelést, a beszállítóik sok esetben nem képesek lépést tartani a növekvő igényekkel. A korábbi Palantir-alkalmazottak által létrehozott startup most 300 millió dolláros, vagyis több mint százmilliárd forintos nagyságrendű tőkebevonást hajtott végre, amelyből olyan vállalkozásokat vásárolna fel, amelyek technológiái nélkülözhetetlenek az európai védelmi ipar számára.
Az Onodrim nem új fegyvereket akar fejleszteni. Ehelyett elsősorban olyan, kettős felhasználású technológiákkal foglalkozó kisebb és közepes vállalatokban szerezne többségi tulajdonrészt, amelyek termékeit a polgári és a katonai ipar egyaránt használja.
Felébresztenék az európai hadiipar alvó óriásait
Az Onodrim neve sem véletlen: J. R. R. Tolkien A Gyűrűk Ura világából származik (ahogyan a Palantir is, ami látókövet jelent), ahol az onodrim az entek, vagyis a fára emlékeztető lények tünde elnevezése. A vállalat alapítói szerint éppen ilyen, felébresztésre váró óriásokra hasonlítanak Európa kisebb ipari vállalkozásai.
„A küldetésünk az európai védelmi ipar alapjainak megerősítése” – idézte Aistis Simaitis társalapítót és vezérigazgatót a Financial Times. Az elképzelés szerint
az Onodrim felvásárolná a kritikus beszállítókat, majd tőkével, technológiával és üzletfejlesztési szakértelemmel segítené termelési kapacitásuk növelését.
A cég különösen azokra a kisebb, sok esetben családi tulajdonban működő vállalkozásokra összpontosít, amelyek továbbra is az alapítóik irányítása alatt állnak. A hagyományos magántőkealapokkal ellentétben azonban nem néhány év múlva szeretnék továbbértékesíteni a megszerzett cégeket. „Nem azért vásároljuk meg a vállalatukat, hogy pénzügyi nyereséggel öt év múlva eladjuk” – hangsúlyozta Alexander Blessing, az Onodrim társalapítója és technológiai igazgatója. A tervek szerint a korábbi tulajdonosok és alapítók is részt vehetnének a vállalkozások további fejlesztésében, immár az Onodrim cégcsoportján belül.
Európa fegyvereket akar gyártani, de a beszállítók nem bírják a tempót
Az európai hadiipar megrendelésállománya jelentősen megemelkedett azóta, hogy 2022-ben kitört az orosz-ukrán háború. A kontinens országai egyre többet költenek fegyverekre, rakétákra, légvédelmi rendszerekre és katonai járművekre, a gyártási kapacitások bővítése azonban jóval lassabban halad. A probléma nem kizárólag a nagy fegyvergyártóknál jelentkezik. A kisebb beszállítóknak ugyanúgy növelniük kellene a termelésüket, hiszen nélkülük a végső összeszerelést végző vállalatok sem tudnak teljesíteni.
Az Onodrim szerint különösen súlyos szűk keresztmetszetet jelentenek
- a drónok meghajtórendszerei,
- a radarok és érzékelők,
- a robbanóanyagokhoz szükséges energetikai anyagok,
- valamint a repülőgép-szerkezeti elemek.
Simaitis hangsúlyozta, hogy az Onodrim nem a nagy hadiipari vállalatokkal szeretne versenyezni, hanem azokat a beszállítói hiányosságokat akarja megszüntetni, amelyekkel a hagyományos fegyvergyártók és az új technológiai vállalatok egyaránt küzdenek. A társaság már több lehetséges felvásárlási célpontot is azonosított, ezek kilétét azonban egyelőre nem hozta nyilvánosságra.
A drónoktól a hiperszonikus rakétákig mindenhol szükség lenne a nagyobb kapacitásra
Az Onodrim tervei különösen érdekesek annak fényében, hogy Európában egymás után indulnak a jelentős hadiipari fejlesztések. Ahogy arról a Világgazdaság korábban beszámolt, a brit-német Hypersonica például százmillió eurós befektetést szerzett európai hiperszonikus rakéták fejlesztésére. A társaság célja, hogy 2029-re működőképes hiperszonikus csapásmérő rendszereket kínálhasson az európai országoknak. A nagyobb brit-német fejlesztési programban kétezer kilométert meghaladó hatótávolságú fegyverekkel számolnak.
A kontinens tehát egyre több olyan katonai technológiát szeretne saját maga előállítani, amelynek beszerzésében korábban jelentős mértékben az Egyesült Államokra támaszkodott.
Csakhogy az új fejlesztésekhez nem elegendő a kutatási tőke: megfelelő gyártókapacitásra, alkatrészekre, meghajtórendszerekre és elektronikai beszállítókra is szükség van. Ráadásul a hagyományos fegyvergyártás sem lassult le.
Arról is írtunk, hogy a német Renk katonai járművekkel foglalkozó üzletágának rendelésállománya az év első kilenc hónapjában 46 százalékkal nőtt, miközben a Hensoldt optikai és érzékelőtechnológiai üzletágának bevétele 52 százalékkal emelkedett. A Rheinmetall légvédelmi üzletágában 63 százalékos bevételnövekedést mértek. A modern hadviselésben egyre fontosabb drónok és mesterséges intelligenciával működő rendszerek tehát nem váltották fel a hagyományos katonai eszközöket. Ehelyett a két terület párhuzamosan növeli az európai hadiiparra nehezedő termelési nyomást.
Amerikai befektetők pénzéből épülne az önálló európai hadiipar
Az Onodrim történetének külön érdekessége, hogy miközben a vállalat Európa védelmi ipari önállóságát akarja erősíteni, befektetői között több meghatározó amerikai pénzügyi szereplő is található. A mostani 300 millió dolláros finanszírozási kört az amerikai Lux Capital vezette, de részt vett benne a General Catalyst és a Lakestar is. A vállalat korábban, az idei évben már 45 millió dolláros induló befektetést szerzett, amelyet a General Catalyst, a Lakestar és a Peter Thiel amerikai technológiai milliárdos által alapított Founders Fund biztosított.
Thiel neve azért is érdekes, mert ő a Palantir társalapítója, az Onodrim vezetői pedig éppen ennél az amerikai technológiai vállalatnál szereztek tapasztalatot. Simaitis 2013-ban a Palantir egyik első európai alkalmazottja volt, Blessing pedig mérnökként részt vett a vállalat Foundry nevű adatkezelési és digitalizációs platformjának fejlesztésében és bevezetésében.
Az Onodrim alapítói ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy a külföldi befektetők jelenléte ellenére európai vállalatot kívánnak felépíteni. Simaitis szerint a befektetői körben tudatosan törekednek az európai és az amerikai tőke egyensúlyára. Külön kiemelte, hogy Peter Thiel Founders Fundja kisebbségi befektető, amely nem rendelkezik irányítási joggal a vállalat felett. A cég harmadik társalapítója, Christian Garrett a 137 Ventures befektetési társasághoz kötődik, de nem vesz részt az Onodrim operatív irányításában.