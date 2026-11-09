Felvásárolnák az európai hadiipar kulcsszereplőit: több száz millió dollárt gyűjtöttek már a nagy tervre – a Szilícium-völgy egyik legbefolyásosabb milliárdosa is beszállt

Újabb hatalmas befektetés érkezett az európai hadiiparba, ezúttal azonban nem egy új fegyver vagy katonai technológia fejlesztésére. A korábbi Palantir-alkalmazottak által alapított Onodrim 300 millió dollárt szerzett, hogy felvásárolja és megerősítse a kontinens legfontosabb hadiipari beszállítóit, amelyek nélkül a rekordméretű katonai megrendeléseket sem lehet teljesíteni.

Az Onodrim felvásárolná az európai hadiipar kulcsszereplőit: 300 millió dollárt gyűjtöttek a nagy tervre – Peter Thiel pénze is közte van / Fotó: Frame Stock Footage (illusztráció)

Mindössze egy éve alapították, de már 1,3 milliárd dollárt ér az Onodrim nevű holland vállalat, amely az európai hadiipar egyik legsúlyosabb problémájára kínálna megoldást: arra, hogy a fegyvergyártók hiába kapnak egyre több megrendelést, a beszállítóik sok esetben nem képesek lépést tartani a növekvő igényekkel. A korábbi Palantir-alkalmazottak által létrehozott startup most 300 millió dolláros, vagyis több mint százmilliárd forintos nagyságrendű tőkebevonást hajtott végre, amelyből olyan vállalkozásokat vásárolna fel, amelyek technológiái nélkülözhetetlenek az európai védelmi ipar számára.

Az Onodrim nem új fegyvereket akar fejleszteni. Ehelyett elsősorban olyan, kettős felhasználású technológiákkal foglalkozó kisebb és közepes vállalatokban szerezne többségi tulajdonrészt, amelyek termékeit a polgári és a katonai ipar egyaránt használja.

Felébresztenék az európai hadiipar alvó óriásait

Az Onodrim neve sem véletlen: J. R. R. Tolkien A Gyűrűk Ura világából származik (ahogyan a Palantir is, ami látókövet jelent), ahol az onodrim az entek, vagyis a fára emlékeztető lények tünde elnevezése. A vállalat alapítói szerint éppen ilyen, felébresztésre váró óriásokra hasonlítanak Európa kisebb ipari vállalkozásai.

„A küldetésünk az európai védelmi ipar alapjainak megerősítése” – idézte Aistis Simaitis társalapítót és vezérigazgatót a Financial Times. Az elképzelés szerint

az Onodrim felvásárolná a kritikus beszállítókat, majd tőkével, technológiával és üzletfejlesztési szakértelemmel segítené termelési kapacitásuk növelését.

A cég különösen azokra a kisebb, sok esetben családi tulajdonban működő vállalkozásokra összpontosít, amelyek továbbra is az alapítóik irányítása alatt állnak. A hagyományos magántőkealapokkal ellentétben azonban nem néhány év múlva szeretnék továbbértékesíteni a megszerzett cégeket. „Nem azért vásároljuk meg a vállalatukat, hogy pénzügyi nyereséggel öt év múlva eladjuk” – hangsúlyozta Alexander Blessing, az Onodrim társalapítója és technológiai igazgatója. A tervek szerint a korábbi tulajdonosok és alapítók is részt vehetnének a vállalkozások további fejlesztésében, immár az Onodrim cégcsoportján belül.