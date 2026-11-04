Erre nem számítottak Európa kormányai, sokba fog ez kerülni: most szabadulnak ránk igazán a pénzéhes amerikai tech-óriások
Az európai kötvénypiacra újabb nyomás nehezedhet, mivel az amerikai technológiai vállalatok egyre nagyobb mértékben vonnak be európai befektetőket a mesterséges intelligenciával (MI) kapcsolatos kiadásaik finanszírozásába. Ez növeli a vállalati kötvénykínálatot, és más cégek, valamint a kormányok számára is megdrágíthatja a hitelfelvételt.
Bár Európában eddig elmaradt az Egyesült Államokban tapasztalttól a technológiai szektor kötvénykibocsátása, a befektetők szerint éppen emiatt jelentős tér nyílhat. A következő hónapokban az euróban, angol fontban és svájci frankban denominált kötvények piacán is számottevő élénkülés várható.
Erősen bekezdett hétőn az Alphabet
Az Alphabet hétfőn elindította idei második euróalapú kötvénykibocsátását, miután májusban már 9 milliárd euró értékben vont be forrásokat. A befektetők arra számítanak, hogy más technológiai óriásvállalatok – köztük a Meta, az Amazon és a Microsoft – is fokozzák az Egyesült Államokon kívüli hitelfelvételt, hogy finanszírozni tudják nagyszabású mesterségesintelligencia-infrastruktúra-fejlesztéseiket.
Európa eddig lemaradásban volt az Egyesült Államokhoz képest a technológiai szektor kötvénykibocsátásában, de a folyamat most felgyorsul
– mondta Marion Le Morhedec, a Fidelity International kötvénybefektetésekért felelős befektetési igazgatója. Becslése szerint jelenleg 40–60 milliárd euró értékű kötvénykibocsátás van előkészületben.
Az árfolyamkockázat csökkentése miatt is vonzó az európai kötvénypiac
A külföldi devizában történő kötvénykibocsátás lehetővé teszi a vállalatok számára, hogy mérsékeljék globális eszközeik árfolyamkockázatát, miközben kihasználhatják az olyan piacokon, mint Európa, elérhető, viszonylag alacsonyabb finanszírozási költségeket.
Az európai tőkepiacok jelentős méretük és fejlettségük miatt vonzó finanszírozási lehetőséget kínálnak. A növekvő kötvénykibocsátás ugyanakkor kettős hatással járhat:
- egyrészt bővíti a befektetők számára elérhető, jó hitelminősítésű vállalati kötvények kínálatát,
- másrészt megemelheti az európai vállalatok és kormányok hitelfelvételi költségeit.
- Utóbbiak már jelenleg is komoly költségvetési és inflációs kihívásokkal küzdenek.
Felgyorsul a technológiai vállalatok hitelfelvétele Európában
Az amerikai piacokon az év eleje óta több mint 250 milliárd dollár értékben bocsátottak ki technológiai szektorhoz kapcsolódó kötvényeket, ami 81 százalékos növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest. Európában ezzel szemben 39,3 milliárd dollárt tett ki a kibocsátások összértéke, ami éves összevetésben mindössze mintegy 5 százalékos emelkedés – derül ki az LSEG adataiból.
Bár a befektetők egyre inkább aggódnak amiatt, hogy a technológiai óriásvállalatok hatalmas MI-beruházásai képesek lesznek-e kellően gyorsan megtérülni, az elemzők és a piaci szereplők továbbra is élénk kötvénykibocsátási aktivitásra számítanak.
A megtérüléssel kapcsolatos kétségek a múlt hónapban jelentős részvénypiaci eladási hullámot váltottak ki, amely több mint 2000 milliárd dollárral csökkentette a technológiai vállalatok által meghatározott Nasdaq indexben szereplő cégek összesített piaci értékét.
A BNP Paribas előrejelzése szerint az euróban denominált, befektetésre ajánlott minősítésű vállalati kötvények nettó kínálata 2027-ben 83 százalékkal, 192 milliárd euróra (214 milliárd dollárra) emelkedhet az idei 105 milliárd euróról.
Giulio Baratta, a BNP Paribas befektetésre ajánlott minősítésű kötvények finanszírozásával foglalkozó üzletágának globális társigazgatója szerint az amerikai vállalatok külföldi kötvénykibocsátásai – amelyeket a piacon „reverse Yankee”, azaz fordított Yankee-kötvényeknek neveznek – a 2027-es teljes kínálatból mintegy 80–90 milliárd eurót tehetnek ki. Ennek túlnyomó részét várhatóan a legnagyobb technológiai vállalatok kibocsátásai adják majd.
A hatalmas kötvénykibocsátások próbára tehetik a befektetői keresletet
A piacra áramló nagy mennyiségű új kötvény növelheti a befektetésre ajánlott minősítésű vállalati kötvények hitelkockázati felárát.
A technológiai óriások ugyanazokért a befektetői forrásokért versenyeznek, mint más, szintén jó hitelminősítésű vállalatok, például a közműszolgáltatók, a távközlési cégek és az autógyártók.
Az ICE BofA Euro Investment Grade index eszközcsere-felárai a múlt hónapban 11 bázisponttal emelkedtek. Ez arra utal, hogy a befektetők a kamatcsereügyletekhez képest magasabb hozamkompenzációt várnak el a vállalati kötvények tartásáért. (Ez a mutató azt szemlélteti, hogy a jó hitelminősítésű, euróban kibocsátott vállalati kötvények mekkora többlethozamot kínálnak a megfelelő futamidejű kamatcsereügyletekhez - interest rate swap - képest.)
Az elemzők szerint a kötvénykínálat bővülésével a kibocsátók kénytelenek lesznek magasabb hozamot kínálni a befektetőknek ahhoz, hogy elegendő keresletet biztosítsanak. Ez más vállalatok finanszírozási költségeit is növelheti. Az európai befektetők ráadásul kevésbé gyakorlottak az olyan, több különböző futamidejű kötvénysorozatból álló, nagyszabású tranzakciók felszívásában, amelyek az Egyesült Államokban már megszokottnak számítanak.
Egyes európai vállalatok már rövidebb futamidejű kötvényeket választanak
Az erős befektetői kereslet eddig képes volt felszívni a növekvő kötvénykínálatot. Az elemzők szerint azonban
a 10–20 milliárd eurós óriáskibocsátások sorozata már komoly próbára teheti a piacot, különösen akkor, ha több vállalat egyszerre jelenik meg új kötvényekkel.
A befektetők szerint egyes európai cégek már reagálnak is a hosszú lejáratú kötvényhozamok ingadozására és a várhatóan növekvő kínálatra: egyre inkább a rövidebb futamidejű kötvényeket részesítik előnyben.
„Egyértelműen azt tapasztaljuk, hogy a technológiai óriásokon kívüli vállalati kötvénykibocsátók elkerülik a hosszú lejáratú szegmenst” – mondta Christian Hantel, a Vontobel portfóliómenedzsere. „A korábban megszokottnak számító tízéves futamidejű kötvények helyett most inkább öt-hét éves lejáratokat választanak.”
A további kötvénykibocsátások az állampapírpiacokra is újabb nyomást helyezhetnek, amelyek már most is érzékenyen reagálnak a költségvetési és inflációs kockázatokkal kapcsolatos befektetői aggodalmakra. Christine Lagarde, az Európai Központi Bank elnöke a múlt héten arról beszélt, hogy a technológiai óriásvállalatok kötvénykibocsátásai hozzájárultak az állampapírhozamok emelkedéséhez.
„A piaci szereplők kiemelt figyelemmel követik, hogy milyen mennyiségű, mesterséges intelligenciához kapcsolódó kötvény jelenik meg a hosszú lejáratú szegmensben, és ez milyen következményekkel járhat az államkötvényekre nézve” – mondta Owen. Hozzátette: a technológiai óriások kötvényei jó hitelminőséget képviselnek, miközben jellemzően magasabb hozamot kínálnak, mint az államkötvények.