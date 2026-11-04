Erre nem számítottak Európa kormányai, sokba fog ez kerülni: most szabadulnak ránk igazán a pénzéhes amerikai tech-óriások

Az európai kötvénypiacra újabb nyomás nehezedhet, mivel az amerikai technológiai vállalatok egyre nagyobb mértékben vonnak be európai befektetőket a mesterséges intelligenciával (MI) kapcsolatos kiadásaik finanszírozásába. Ez növeli a vállalati kötvénykínálatot, és más cégek, valamint a kormányok számára is megdrágíthatja a hitelfelvételt.

Az európai kötvénypiac felé fordulnak a tőkeigényes amerikai tech-óriások / Fotó: ZUMA Press Wire via Reuters Conn

Bár Európában eddig elmaradt az Egyesült Államokban tapasztalttól a technológiai szektor kötvénykibocsátása, a befektetők szerint éppen emiatt jelentős tér nyílhat. A következő hónapokban az euróban, angol fontban és svájci frankban denominált kötvények piacán is számottevő élénkülés várható.

Erősen bekezdett hétőn az Alphabet

Az Alphabet hétfőn elindította idei második euróalapú kötvénykibocsátását, miután májusban már 9 milliárd euró értékben vont be forrásokat. A befektetők arra számítanak, hogy más technológiai óriásvállalatok – köztük a Meta, az Amazon és a Microsoft – is fokozzák az Egyesült Államokon kívüli hitelfelvételt, hogy finanszírozni tudják nagyszabású mesterségesintelligencia-infrastruktúra-fejlesztéseiket.

Európa eddig lemaradásban volt az Egyesült Államokhoz képest a technológiai szektor kötvénykibocsátásában, de a folyamat most felgyorsul

– mondta Marion Le Morhedec, a Fidelity International kötvénybefektetésekért felelős befektetési igazgatója. Becslése szerint jelenleg 40–60 milliárd euró értékű kötvénykibocsátás van előkészületben.

Az árfolyamkockázat csökkentése miatt is vonzó az európai kötvénypiac

A külföldi devizában történő kötvénykibocsátás lehetővé teszi a vállalatok számára, hogy mérsékeljék globális eszközeik árfolyamkockázatát, miközben kihasználhatják az olyan piacokon, mint Európa, elérhető, viszonylag alacsonyabb finanszírozási költségeket.

Az európai tőkepiacok jelentős méretük és fejlettségük miatt vonzó finanszírozási lehetőséget kínálnak. A növekvő kötvénykibocsátás ugyanakkor kettős hatással járhat:

egyrészt bővíti a befektetők számára elérhető, jó hitelminősítésű vállalati kötvények kínálatát,

másrészt megemelheti az európai vállalatok és kormányok hitelfelvételi költségeit.

Utóbbiak már jelenleg is komoly költségvetési és inflációs kihívásokkal küzdenek.

Felgyorsul a technológiai vállalatok hitelfelvétele Európában

Az amerikai piacokon az év eleje óta több mint 250 milliárd dollár értékben bocsátottak ki technológiai szektorhoz kapcsolódó kötvényeket, ami 81 százalékos növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest. Európában ezzel szemben 39,3 milliárd dollárt tett ki a kibocsátások összértéke, ami éves összevetésben mindössze mintegy 5 százalékos emelkedés – derül ki az LSEG adataiból.