Vészjósló fordulat: elszabadult az eurozóna inflációja, újabb súlyos csapás fenyegeti Európát

Az eurozóna inflációja az Európai Központi Bank célértékének kétszeresére gyorsult, ami tovább erősíti az újabb kamatemelés mellett szóló érveket.

A cél duplájára emelkedett az eurozóna inflációja - borítékolható a kamatemelés / Fotó: AFP

Az Eurostat szerdán közzétett adatai szerint

októberben a fogyasztói árak éves összevetésben 4 százalékkal emelkedtek, szemben az előző havi 3,8 százalékkal.

Ez 2023 szeptembere óta a legmagasabb érték, és megfelel a Bloomberg elemzői felmérésében szereplő medián előrejelzésnek.

Az energiaárakhoz hasonló, erősen ingadozó tételeket kiszűrő maginfláció a várakozásoknak megfelelően 2,5 százalékon maradt.

A legutóbbi inflációs hullámot elsősorban az energiaárak emelkedése hajtotta, miközben a szolgáltatások inflációja 3,3 százalékra gyorsult.

Erősödik a kamatemelési nyomás az EKB-n

Bár az EKB a múlt hónapban változatlanul hagyta a kamatokat, a jegybank döntéshozói jelezték, hogy készek az iráni háború kitörése óta immár harmadik alkalommal is kamatot emelni, ha nem javulnak az inflációs kilátások.

Christine Lagarde, az EKB elnöke egyértelműnek nevezte a monetáris politika várható irányát. Az EKB vezetői közül többen is hangsúlyozták, hogy az októberi kamattartás nem jelenti a monetáris szigorítás végét. Joachim Nagel, a német Bundesbank elnöke ennél is tovább ment: szerinte

valószínűleg már a következő hónapban újabb kamatemelésre lesz szükség, amennyiben az inflációs helyzet nem javul.

A befektetők és az elemzők decemberre várják a következő kamatemelést. Ekkor jelennek meg az EKB friss negyedéves előrejelzései is, amelyek átfogóbb képet adnak majd a 21 tagú euróövezet gazdasági állapotáról. A befektetők arra számítanak, hogy a jelenleg 2,5 százalékos betéti kamat jövőre elérheti vagy meghaladhatja a 3 százalékot.

Az eurozóna inflációja gyorsul, a maginfláció viszont nem

„Bár az euróövezet inflációja októberben 4 százalékra ugrott, az adatok legfontosabb tanulsága az, hogy az energiaár-sokk kezdete után több mint hat hónappal is visszafogott maradt a mögöttes inflációs nyomás. Az EKB októberi ülésén külön is hangsúlyozta, hogy a magasabb energiaárak csak korlátozott mértékben gyűrűztek át a maginflációba. Ez megerősíti azt a véleményünket, hogy az EKB közel jár a kamatemelési ciklus lezárásához, miután decemberben még egy utolsó emelést hajt végre” — fejtette ki David Powell, a Bloomberg Economics vezető euróövezeti közgazdásza