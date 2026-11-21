A CNN november 20-i beszámolója két, a vizsgálatról tájékoztatott forrásra hivatkozva azt írta, hogy az ügy a National Crime Information Center (NCIC) nevű országos bűnügyi információs rendszert érinti. Az NBC News két, az ügyről tájékoztatott forrás alapján szintén a vizsgálatról számolt be. Az FBI a Reuters megkeresésére a hírügynökség cikkének megjelenéséig nem válaszolt. Arról sincs nyilvános információ, hogy történt-e adatlopás, vagy ki állhat az eset mögött.

Az FBI országos bűnügyi adatbázisánál lehetséges behatolást vizsgálnak a CNN szerint Fotó: NurPhoto via AFP

Mire használják az FBI bűnügyi adatbázisát?

Az NCIC a szövetségi, tagállami és helyi bűnüldöző szervek közötti információcserét szolgálja. Egy helyi rendőr például azt is ellenőrizheti benne, hogy egy másik tagállamban adtak-e ki elfogatóparancsot az általa igazoltatott személy ellen. Az FBI hivatalos adatvédelmi dokumentuma szerint a rendszerben eltűnt és körözött személyek, valamint lopott járművek adatai is szerepelnek.

Szeptemberben az FBI állásportálja került célkeresztbe

A mostani vizsgálat néhány hónapon belül a második olyan ügy, amelyben az FBI egyik informatikai rendszerét érhette behatolás. A Reuters szerint szeptemberben az ügynökség állásportáljához fért hozzá a ShinyHunters nevű csoport. Az akkori incidens jelenlegi és korábbi FBI-alkalmazottak adatait érintette. A mostani ügyben egyelőre nem neveztek meg gyanúsítottat. reuters.com

Az ügynökség New York-i irodájában 2023-ban is történt informatikai incidens. A Világgazdaság akkori beszámolója szerint az FBI vizsgálatot indított, és közölte, hogy sikerült elszigetelnie az incidenst.