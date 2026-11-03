A világ legveszélyesebb útja lett a Fekete-tenger: halálos övezetté változtatták a kereskedelmi útvonalat az orosz dróntámadások

Az orosz támadások elsődleges célja az ukrán tengeri kereskedelem megbénítása. Ukrajna gabonaexportjának döntő része a Fekete-tengeren keresztül jut el a nemzetközi piacokra, Moszkva pedig egyre intenzívebben támadja az ukrán kikötőket és az azokhoz tartó kereskedelmi hajókat. A CNN beszámolója szerint az elmúlt hónapban különösen felgyorsult az akciók üteme: az orosz hadsereg a légi és a tengeri drónokat is beveti, ráadásul egyre korszerűbb eszközöket használ. Megjelentek a sugárhajtású drónok, amelyek gyorsabbak és nehezebben elfoghatók, valamint olyan pilóta nélküli eszközök is, amelyek mozgó célpontok megsemmisítésére alkalmasak.

Októberben több, halálos áldozatokkal járó támadás történt a Fekete-tengeren kereskedelmi hajók ellen

Fotó: Bulgarian Interior Ministry/Handout/Reuters

Harminc tengerész meghalt vagy eltűnt a Fekete-tengeren történt támadásokban

A támadássorozat különösen aggasztó, mert a harcok egyre közelebb kerülnek a NATO területéhez. Az egyik legutóbbi incidens során három drón támadta meg a Contship Jet nevű konténerszállítót, amely egy román kikötő felé tartott. A hajót egy francia felderítő repülőgép is megfigyelte, amint egy tengeri drón megközelítette. A később készült felvételeken már az látszott, hogy a hajó erősen megdőlt, majd elsüllyedt. A támadás idején mindössze 25 kilométerre volt a bolgár partoktól.

A halálos incidensek sorozata október elején gyorsult fel. Az Alfa Watan nevű, török tulajdonban lévő hajót Egyiptom és a romániai Sulina kikötője között érte légi és tengeri dróntámadás. A süllyedés következtében kilenc szíriai és egy egyiptomi tengerész vesztette életét.

Hat nappal később a HS Dignity nevű hajót érte támadás a bolgár partok közelében. A legénység 11 tagja, többségükben szíriai tengerészek, meghalt.

A túlélők beszámolói szerint a hajót először drón találta el, majd egy pilóta nélküli felszíni jármű is megközelítette és nekiütközött.

A legénység tagjai a háborgó, rendkívül hideg vízbe ugrottak, miközben a mentőcsónakokat sem tudták teljesen vízre bocsátani.

Október 15-én újabb négy kereskedelmi hajót támadtak meg, részben román felségvizeken és a román kizárólagos gazdasági övezetben. Oana-Silvia Toiu román külügyminiszter közlése szerint nyolcan vesztették életüket.