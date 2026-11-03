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A világ legveszélyesebb útja lett a Fekete-tenger: halálos övezetté változtatták a kereskedelmi útvonalat az orosz dróntámadások

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Halálos veszélybe kerültek a Fekete-tengeren közlekedő kereskedelmi hajók: az elmúlt hetekben legalább egy tucat teherhajót ért orosz dróntámadás, ezekben legalább harminc tengerész meghalt vagy eltűnt. A hadműveletek már Románia és Bulgária partjaihoz, sőt a két NATO-tagállam felségvizeihez és kizárólagos gazdasági övezetéhez is közel kerültek. A kialakult helyzet a Fekete-tengeren a hajózás biztonságát és a globális élelmiszer-ellátást is fenyegeti.
VG
2026.11.03, 08:00
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Az orosz támadások elsődleges célja az ukrán tengeri kereskedelem megbénítása. Ukrajna gabonaexportjának döntő része a Fekete-tengeren keresztül jut el a nemzetközi piacokra, Moszkva pedig egyre intenzívebben támadja az ukrán kikötőket és az azokhoz tartó kereskedelmi hajókat. A CNN beszámolója szerint az elmúlt hónapban különösen felgyorsult az akciók üteme: az orosz hadsereg a légi és a tengeri drónokat is beveti, ráadásul egyre korszerűbb eszközöket használ. Megjelentek a sugárhajtású drónok, amelyek gyorsabbak és nehezebben elfoghatók, valamint olyan pilóta nélküli eszközök is, amelyek mozgó célpontok megsemmisítésére alkalmasak.

Októberben több, halálos áldozatokkal járó támadás történt a Fekete-tengeren kereskedelmi hajók ellen
Októberben több, halálos áldozatokkal járó támadás történt a Fekete-tengeren kereskedelmi hajók ellen
Fotó: Bulgarian Interior Ministry/Handout/Reuters

Harminc tengerész meghalt vagy eltűnt a Fekete-tengeren történt támadásokban

A támadássorozat különösen aggasztó, mert a harcok egyre közelebb kerülnek a NATO területéhez. Az egyik legutóbbi incidens során három drón támadta meg a Contship Jet nevű konténerszállítót, amely egy román kikötő felé tartott. A hajót egy francia felderítő repülőgép is megfigyelte, amint egy tengeri drón megközelítette. A később készült felvételeken már az látszott, hogy a hajó erősen megdőlt, majd elsüllyedt. A támadás idején mindössze 25 kilométerre volt a bolgár partoktól.

A halálos incidensek sorozata október elején gyorsult fel. Az Alfa Watan nevű, török tulajdonban lévő hajót Egyiptom és a romániai Sulina kikötője között érte légi és tengeri dróntámadás. A süllyedés következtében kilenc szíriai és egy egyiptomi tengerész vesztette életét.

Hat nappal később a HS Dignity nevű hajót érte támadás a bolgár partok közelében. A legénység 11 tagja, többségükben szíriai tengerészek, meghalt. 

A túlélők beszámolói szerint a hajót először drón találta el, majd egy pilóta nélküli felszíni jármű is megközelítette és nekiütközött.

A legénység tagjai a háborgó, rendkívül hideg vízbe ugrottak, miközben a mentőcsónakokat sem tudták teljesen vízre bocsátani.

Október 15-én újabb négy kereskedelmi hajót támadtak meg, részben román felségvizeken és a román kizárólagos gazdasági övezetben. Oana-Silvia Toiu román külügyminiszter közlése szerint nyolcan vesztették életüket.

Két vegyianyag-szállító, a Wine Trader és a Yara J a Sulina-csatorna közelében gyulladt ki. A Wine Trader három drón találatát kapta, a fedélzetén tartózkodó hat benini és egy orosz állampolgár meghalt.

Az Ambrey hajózási kockázatelemző cég szerint az orosz erők már két NATO-tagállam kizárólagos gazdasági övezetében is ukrán kereskedelemhez kapcsolódó hajókat támadnak. 

A szakértők arra figyelmeztettek, hogy a román és bolgár vizeket sem lehet többé automatikusan biztonságosnak tekinteni.

Moszkva nem minden támadást ismert el, több esetben azonban azt állította, hogy a célba vett hajók az ukrán fegyveres erők számára szállítottak katonai vagy kettős felhasználású rakományt.

A NATO is kénytelen reagálni

A nyugati válasz egyelőre nem egységes. Mark Rutte NATO-főtitkár közölte, hogy a szövetség már megerősítette keleti szárnyának védelmét, miközben az orosz támadások egyre közelebb kerülnek a tagállamok határaihoz.

  • Románia F–16-os vadászgépeket vezényelt a partvidék térségébe. Október végén egy román vadászgép két új generációs orosz drónt is lelőtt a román felségvizek felett. Bukarest emellett felgyorsítja a megfigyelési képességek fejlesztését, valamint a tengeri aknák és drónok elleni védekezést.
  • Bulgária szintén NATO-támogatást kért: Dimitar Stojanov védelmi miniszter szerint a kormány harci repülőgépek és drónelhárító rendszerek telepítését szeretné elérni. Szófia a szövetség drónellenes kezdeményezéséhez is csatlakozna.

Az intézkedések azonban egyelőre nem nyugtatták meg a hajózási társaságokat. Az ukrán kikötőkbe irányuló forgalom jelentősen visszaesett, miközben a biztosítási díjak meredeken emelkedtek. A londoni biztosítási piac kockázatértékelő bizottsága a múlt hónapban az egész Fekete-tenger térségét magas kockázatú övezetté minősítette, Törökország, Románia, Bulgária és Georgia felségvizeinek kivételével.

A globális élelmiszerpiac is megérezheti a háborút

A Fekete-tenger veszélyessé válása messze túlmutat a térség biztonsági helyzetén. Ukrajna mezőgazdasági exportjának mintegy 90 százaléka ezen az útvonalon halad keresztül. 

Az ország a világ kukoricaexportjának körülbelül 15, a búzaexportjának pedig 10 százalékát adja, emellett a napraforgóolaj legnagyobb exportőre.

A támadások már az exportadatokon is nyomot hagynak: Ukrajna szeptemberben 1,09 millió tonna búzát szállított külföldre, szemben az egy évvel korábbi 2,05 millió tonnával. Kijev korábban a Duna menti kisebb kikötők felé próbálta átterelni a forgalmat, az orosz drónok azonban ezeket az útvonalakat is elérték.

Johann Wadephul német külügyminiszter szerint 

a Fekete-tenger a globális élelmezésbiztonság szempontjából is kulcsfontosságú.

A hajózási szabadság veszélyeztetése ezért emberek millióinak megélhetését érintheti.

Marco Rubio amerikai külügyminiszter ugyanakkor mindkét felet bírálta a kereskedelmi hajókat érő támadások miatt. Azt mondta, amerikai vállalatok is jelezték Washingtonnak, hogy ukrán támadásokban amerikai olajszállítmányokat szállító hajók is megsérültek, bár szerinte Kijev nem szándékosan vette célba ezeket.

A szakértők szerint a helyzet rendezéséhez a NATO-nak erősítenie kellene a drónelhárító képességeit, és növelnie kellene jelenlétét Románia és Bulgária légterében, illetve szárazföldjén. Törökország, Románia és Bulgária pedig a tengeri hajózási szabadság védelmében vállalhatna nagyobb szerepet.

A konfliktus közben egyelőre egyik félnek sem sikerült tartós stratégiai előnyt szereznie, a kereskedelmi hajók azonban egyre nagyobb veszélyben vannak a Fekete-tengeren.

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