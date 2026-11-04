Amerika választás 2026: zuhan a dollár, azonnal kitört a pánik a tőzsdén Trumpék történelmi vereségére – a befektetők teljes sokkban

Zuhantak az amerikai részvénypiac határidős indexei, erősödtek az államkötvények, a dollár pedig gyengült szerdán, miután a demokraták több korai győzelmet arattak a szenátusi választásokon. Az eredmények felvetették annak lehetőségét, hogy a párt a félidős választásokon az amerikai kongresszus mindkét házában többséget szerezhet, ami súlyos csapást jelentene Donald Trump elnök és a republikánusok számára.

Az előzetes eredmények szerint a félidős választások demokrata győzelmet hoznak - zuhannak a tőzsdék, gyengül a dollár / Fotó: AFP

Észak-Karolinában Roy Cooper korábbi kormányzó magabiztosan legyőzte Donald Trump által támogatott republikánus Michael Whatley-t, és megszerzett egy korábban republikánus kézben lévő szenátusi mandátumot. Ezzel a demokraták egyet már teljesítettek abból a négy nettó mandátumnyereségből, amelyre a szenátusi többség megszerzéséhez szükségük van.

A demokrata Jon Ossoffot Georgiában újraválasztották, de ekkor még túl korai volt megállapítani, hogy a demokraták képesek lesznek-e hasonló sikereket elérni a szenátusi többség sorsát eldöntő többi kulcsfontosságú választási versenyben.

Demokrata söprés várható a félidős választásokon

Az amerikai média előrejelzései szerint a demokraták jó úton haladtak afelé, hogy megszerezzék a képviselőházi többséget. A befektetők eközben arra készültek, hogy szigorodhat a szabályozás és az ellenőrzés többek között a mesterséges intelligencia területén, miközben a törvényhozási patthelyzet megnehezítheti az Egyesült Államok költségvetési helyzetének kezelését.

Úgy tűnik, a piacok már egy vártnál erősebb demokrata szereplés lehetőségét árazzák, ami mérsékelheti a további költségvetési ösztönző intézkedésekkel kapcsolatos várakozásokat

– mondta Charu Chanana, a Saxo szingapúri vezető befektetési stratégája.

A politikai események kimenetelére fogadásokat kínáló előrejelzési piacokon egyre erősödött az a várakozás, hogy a demokraták az amerikai kongresszus mindkét házát megszerezhetik. A félidős választásokra több mint 1,48 milliárd dollár értékben kötöttek fogadásokat, miközben az eredmények újabb próbatétel elé állították a globális pénzpiacokat.