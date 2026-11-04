Amerika választás 2026: zuhan a dollár, azonnal kitört a pánik a tőzsdén Trumpék történelmi vereségére – a befektetők teljes sokkban
Zuhantak az amerikai részvénypiac határidős indexei, erősödtek az államkötvények, a dollár pedig gyengült szerdán, miután a demokraták több korai győzelmet arattak a szenátusi választásokon. Az eredmények felvetették annak lehetőségét, hogy a párt a félidős választásokon az amerikai kongresszus mindkét házában többséget szerezhet, ami súlyos csapást jelentene Donald Trump elnök és a republikánusok számára.
Észak-Karolinában Roy Cooper korábbi kormányzó magabiztosan legyőzte Donald Trump által támogatott republikánus Michael Whatley-t, és megszerzett egy korábban republikánus kézben lévő szenátusi mandátumot. Ezzel a demokraták egyet már teljesítettek abból a négy nettó mandátumnyereségből, amelyre a szenátusi többség megszerzéséhez szükségük van.
- A demokrata Jon Ossoffot Georgiában újraválasztották, de ekkor még túl korai volt megállapítani, hogy a demokraták képesek lesznek-e hasonló sikereket elérni a szenátusi többség sorsát eldöntő többi kulcsfontosságú választási versenyben.
Demokrata söprés várható a félidős választásokon
Az amerikai média előrejelzései szerint a demokraták jó úton haladtak afelé, hogy megszerezzék a képviselőházi többséget. A befektetők eközben arra készültek, hogy szigorodhat a szabályozás és az ellenőrzés többek között a mesterséges intelligencia területén, miközben a törvényhozási patthelyzet megnehezítheti az Egyesült Államok költségvetési helyzetének kezelését.
Úgy tűnik, a piacok már egy vártnál erősebb demokrata szereplés lehetőségét árazzák, ami mérsékelheti a további költségvetési ösztönző intézkedésekkel kapcsolatos várakozásokat
– mondta Charu Chanana, a Saxo szingapúri vezető befektetési stratégája.
A politikai események kimenetelére fogadásokat kínáló előrejelzési piacokon egyre erősödött az a várakozás, hogy a demokraták az amerikai kongresszus mindkét házát megszerezhetik. A félidős választásokra több mint 1,48 milliárd dollár értékben kötöttek fogadásokat, miközben az eredmények újabb próbatétel elé állították a globális pénzpiacokat.
Zuhannak a részvények, a befektetők biztonságos menedéket keresnek
- Az S&P 500 index határidős jegyzései 1,2 százalékkal estek,
- a Nasdaq határidős indexe több mint 2 százalékot veszített értékéből.
- Az irányadó tízéves amerikai államkötvény hozama 6 bázisponttal, 4,906 százalékra csökkent,
- a dollár jelentősen gyengült a vezető devizákkal szemben.
Ázsiában a részvénypiacok a korábbi emelkedés után mínuszba fordultak. A befektetők figyelmen kívül hagyták az AMD chipgyártó kedvező gyorsjelentését is, amely valamelyest enyhíteni látszott a mesterséges intelligenciához kapcsolódó befektetési fellendülés fenntarthatóságával kapcsolatos aggodalmakat.
- Az MSCI Japánon kívüli ázsiai és csendes-óceáni részvényeket követő legszélesebb indexe 0,5 százalékkal csökkent.
- A dél-koreai KOSPI 1,6 százalékot veszített értékéből,
- a japán Nikkei az ünnepnap utáni első kereskedési napon 3 százalékot zuhant. Az európai határidős részvényindexek 1,4 százalékos mínuszban álltak.
Szigorúbb szabályozás jöhet az MI-szektorban
A keddi választási eredmények messzemenő következményekkel járhatnak számos, a pénzpiacok szempontjából érzékeny területen. Ezek közé tartozik a mesterséges intelligenciát kiszolgáló adatközpontok fejlesztése, az Egyesült Államok költségvetési kilátásai, a védelmi kiadások, valamint az egészségügyi, banki és kriptovaluta-szektor szabályozása.
Elemzők szerint a Nasdaq határidős jegyzéseinek erőteljesebb visszaesése azt tükrözi, hogy
a befektetők attól tartanak: a politikai erőviszonyok megváltozása fokozott szabályozói ellenőrzést hozhat a mesterséges intelligencia és a nagy technológiai vállalatok számára.
Mindez olyan időszakban történik, amikor a befektetők már egyébként is megkérdőjelezik a technológiai cégek magas részvényértékeltségét és a mesterséges intelligenciára fordított, folyamatosan növekvő kiadások indokoltságát.
„Ugyanakkor az államkötvényhozamok csökkenése idővel némi enyhülést hozhat, így a kezdeti eladási hullám nem feltétlenül bizonyul tartósnak” – tette hozzá a szakértő.
Kim Seok-hwan, a Mirae Asset Securities elemzője szerint a demokrata John Talarico esetleges texasi győzelme nyomást gyakorolhat a chipgyártók részvényeire. A befektetők ugyanis attól tarthatnak, hogy szigorúbb szabályok léphetnek életbe a mesterséges intelligenciát kiszolgáló adatközpontok építésére vonatkozóan az Egyesült Államok egyik leggyorsabban növekvő adatközpontpiacán.
Ha Texas New Yorkhoz hasonlóan moratóriumot vezet be az adatközpontok építésére, az további késedelmeket okozhat a beruházásokban
– mondta Kim. „A mai piaci reakció egyértelműen az ezekkel kapcsolatos aggodalmakat és bizonytalanságot tükrözi - tette hozzá.
- A devizapiacon a dollár széles körben gyengült a vezető fizetőeszközökkel szemben.
- Az euró 0,5 százalékkal, 1,1249 dollárra erősödött,
- az angol font 0,37 százalékkal, 1,3464 dollárra emelkedett.
- A dollárindex így 0,37 százalékkal, 101,34 pontra csökkent.
Továbbra is riadókészültségben az olajpiac
Az olajpiacon szerdán ingadoztak az árak, miután az előző kereskedési napon négyhetes mélypontra süllyedtek.
A befektetők egyrészt az ukrajnai és az iráni háború lezárását célzó tárgyalásokat mérlegelték, másrészt attól tartottak, hogy a két konfliktusban végrehajtott közelmúltbeli támadások további fennakadásokat okozhatnak az energiaellátásban.
A Perzsa-öblöt a világpiacokkal összekötő, stratégiai jelentőségű Hormuzi-szoros gyakorlatilag teljes lezárása alapjaiban rendezte át a globális energiaáramlást. A szoroson korábban a világ olajellátásának mintegy 20 százaléka haladt keresztül. A blokád fokozta az inflációs aggodalmakat, átalakította a nemzetközi energiakereskedelem útvonalait, és jelentősen megváltoztatta a globális kamatkilátásokat.