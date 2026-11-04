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Azonnal reagált a forint árfolyama az amerikai választás eredményére: így áll most a dollárral és az euróval szemben – nem marad következmények nélkül Trump történelmi veresége

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Az amerikai félidős választások eredményei vihart kavartak a nemzetközi pénzpiacokon: zuhannak a részvények, gyengül a dollár, a befektetők pedig egyre nagyobb bizonytalansággal néznek a jövőbe. A forint számára mindez akár kedvező fordulatot is hozhat, ám a tőzsdei eladási hullám és az iráni háború miatt az sem kizárt, hogy a magyar fizetőeszköz komoly nyomás alá kerül.
VG
2026.11.04, 07:39
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Az amerikai félidős választások eredményei a forint árfolyamára is jelentős hatással lehetnek. A demokraták előretörése nyomán gyengülni kezdett a dollár, ami kedvező helyzetet teremthet a magyar fizetőeszköz számára.

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A gyengülő dollár elvben kedvez a forint árfolyamának, de a tőzsdei pánik mindent felülírhat / Fotó: GagoDesign

A dollár gyengülése kedvező lehet a forint számára

A Reuters beszámolója szerint a dollárindex 0,3 százalékkal csökkent, miközben az euró 0,5 százalékkal erősödött az amerikai devizával szemben. A dollár gyengülése általában kedvez a feltörekvő piaci devizáknak, köztük a forintnak is; amennyiben a nemzetközi befektetők a dollárban denominált eszközök helyett magasabb hozamot kínáló befektetéseket keresnek - a magyar állampapírok és más forinteszközök iránt is növekedhet a kereslet. 

A demokraták esetleges kongresszusi többsége visszafoghatja az amerikai költségvetési kiadásokat, ami további nyomást helyezhet a dollárra. Az amerikai állampapírhozamok csökkenése szintén vonzóbbá teheti a magyar eszközöket a nemzetközi befektetők számára.

A demokraták győzelme új helyzetet teremthet

A befektetők elsősorban attól tartanak, hogy 

a demokraták kongresszusi többsége jelentősen átalakíthatja Donald Trump gazdaságpolitikai mozgásterét. 

A törvényhozási patthelyzet megnehezítheti az újabb költségvetési ösztönző intézkedések elfogadását, ami mérsékelheti az amerikai gazdasági növekedéssel és inflációval kapcsolatos várakozásokat. Carol Kong, a Commonwealth Bank of Australia devizapiaci stratégája szerint a demokraták győzelme visszafoghatja az amerikai állami kiadásokat, ez pedig további nyomást helyezhet a dollárra.

A tőzsdei pánik viszont mindent felülírhat

A forint erősödése ugyanakkor egyáltalán nem garantált. A választási eredményekre ugyanis a részvénypiacok jelentős eséssel reagáltak: 

  • az S&P 500 határidős jegyzései 1,2 százalékkal, 
  • a Nasdaq határidős indexe pedig több mint 2 százalékkal csökkent.

A választási eredmények miatt kialakuló tőzsdei eladási hullám fokozhatja a befektetők kockázatkerülését, ami rendszerint kedvezőtlenül érinti a feltörekvő országok fizetőeszközeit. További bizonytalanságot jelent az iráni háború és az olajárak alakulása. Egy újabb árrobbanás ismét erősítheti a dollárt, miközben nyomás alá helyezheti a forintot.

Az ING elemzői szerint a választások közvetlen devizapiaci hatása átmeneti lehet, hosszabb távon pedig elsősorban az amerikai jegybank kamatpolitikája határozhatja meg a dollár mozgását. 

A következő napokban így az lehet a döntő kérdés, hogy a dollár gyengülése vagy a nemzetközi befektetői bizonytalanság bizonyul-e erősebbnek. 

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