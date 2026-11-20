„Ukrajna finanszírozása minden eddiginél vitatottabb” – mondta a Politicónak egy név nélkül nyilatkozó magas rangú európai tisztviselő. A korábban eldöntött 90 milliárd eurós EU-hitelfelvétel tetejébe kért újabb 45 milliárd ügyében sincs még egyetértés, de a németek már kiötlötték a módszert, hogy a későbbi pénzáramot illetően ne is legyen rá szükség. Abban az esetben sem, ha a tavaszi francia elnökválasztást Marine Le Pen nyerné.

Friedrich Merz mindenképp rendszeresítené a pénzküldést Volodimir Zelenszkijnek, és megunta erről a vitát Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

„Megválasztásomtól számítva hat hónapig fenntartjuk a támogatásokat..."

Utána azonban megszüntetjük Ukrajna pénzügyi támogatását, mert már nincs rá pénzünk

– nyilatkozta a belga VRT televíziónak mondta Brüsszelben néhány hete a közvélemény-kutatásokat vezető radikális jobboldali Le Pen, az áprilistól ellenzékbe szorult magyar Orbán Viktor szövetségese.

Ukrajna politikai és pénzügyi támogatását teljes egészében be kell építenünk az európai költségvetésbe

– mondta ezzel szemben Friedrich Merz német kancellár a múlt héten a Berlinbe látogató Magyar Péterrel együtt tartott sajtóájékoztatóján.

Még a 45 milliárd sincs meg, de nem is ennyiről van szó, hanem sokkal több pénzről

A kancellár ugyan arra utalt, hogy a most javasolt újabb 45 milliárd eurós hitelt együtt kell felvennie Ukrajna számára mind a 27 EU-tagállamnak, nem úgy, mint az előző 90 milliárdot, amelyből Orbán akkori magyar kormányfővel az élen kisasszéztak a magyarok, a csehek és a szlovákok.

Miközben azonban még ezt sem sikerült garantálni – Robert Fico szlovák kormányfő egyenesen zsarolásnak nevezte a német javaslatot, amely mellé odaállt Brüsszel is –, a németek már azt készítik elő, hogy a jövőben se száradjon ki a kijevi kassza. Később ezt még nehezebbé, akár lehetetlenné válhat valamiféle kőbe vésés nélkül garantálni, hiszen választások sorozata következik az EU-ban, beleértve a németek utáni második legerősebb gazdaságot, Franciaországot.

Németország ezért most azon dolgozik, hogy az Európai Unió következő hosszú távú költségvetésébe olyan tartós ukrajnai finanszírozási rendszert építsen be, amelyet a lehetséges ellenzők – például Marine Le Pen –nem tudnának megvétózni – írja a Politico.