Friedrich Merz kitalálta, hogy fegyelmezheti meg Ukrajna érdekében egyszerre Le Pent, Ficót, Babist és Magyar Pétert – "minden eddiginél vitatottabb”
„Ukrajna finanszírozása minden eddiginél vitatottabb” – mondta a Politicónak egy név nélkül nyilatkozó magas rangú európai tisztviselő. A korábban eldöntött 90 milliárd eurós EU-hitelfelvétel tetejébe kért újabb 45 milliárd ügyében sincs még egyetértés, de a németek már kiötlötték a módszert, hogy a későbbi pénzáramot illetően ne is legyen rá szükség. Abban az esetben sem, ha a tavaszi francia elnökválasztást Marine Le Pen nyerné.
„Megválasztásomtól számítva hat hónapig fenntartjuk a támogatásokat..."
Utána azonban megszüntetjük Ukrajna pénzügyi támogatását, mert már nincs rá pénzünk
– nyilatkozta a belga VRT televíziónak mondta Brüsszelben néhány hete a közvélemény-kutatásokat vezető radikális jobboldali Le Pen, az áprilistól ellenzékbe szorult magyar Orbán Viktor szövetségese.
Ukrajna politikai és pénzügyi támogatását teljes egészében be kell építenünk az európai költségvetésbe
– mondta ezzel szemben Friedrich Merz német kancellár a múlt héten a Berlinbe látogató Magyar Péterrel együtt tartott sajtóájékoztatóján.
Még a 45 milliárd sincs meg, de nem is ennyiről van szó, hanem sokkal több pénzről
A kancellár ugyan arra utalt, hogy a most javasolt újabb 45 milliárd eurós hitelt együtt kell felvennie Ukrajna számára mind a 27 EU-tagállamnak, nem úgy, mint az előző 90 milliárdot, amelyből Orbán akkori magyar kormányfővel az élen kisasszéztak a magyarok, a csehek és a szlovákok.
Miközben azonban még ezt sem sikerült garantálni – Robert Fico szlovák kormányfő egyenesen zsarolásnak nevezte a német javaslatot, amely mellé odaállt Brüsszel is –, a németek már azt készítik elő, hogy a jövőben se száradjon ki a kijevi kassza. Később ezt még nehezebbé, akár lehetetlenné válhat valamiféle kőbe vésés nélkül garantálni, hiszen választások sorozata következik az EU-ban, beleértve a németek utáni második legerősebb gazdaságot, Franciaországot.
Németország ezért most azon dolgozik, hogy az Európai Unió következő hosszú távú költségvetésébe olyan tartós ukrajnai finanszírozási rendszert építsen be, amelyet a lehetséges ellenzők – például Marine Le Pen –nem tudnának megvétózni – írja a Politico.
Berlin terve az, hogy az EU számára további pénzügyi mozgásteret biztosítson, amely lehetővé tenné, hogy az Európai Bizottság által már eddig javasolt tízmilliárdokon felül is forrásokat vonjanak be Ukrajna támogatására – idéz a brüsszeli portál egy magas rangú európai tisztviselőt, aki ismeri a tárgyalások részleteit.
A hitelfelvételi mechanizmus lehetővé tenné a jövőbeni finanszírozást anélkül, hogy már előre hatalmas – politikailag nehezen elfogadtatható – kiadásokra kellene kötelezettséget vállalni. (Ebből következően az eladósodást ezzel szemben elfogadhatónak tartják, amit már a korábbi hitelfelvétel ellenzői is kritizáltak, de hiába.)
A cikk csütörtök reggeli megjelenése után a frissítés szerint Gunther Krichbaum német Európa-ügyi miniszter kijelentette:
Ukrajna finanszírozása közös érdekünk, és a jövőben is megbízható alapokon kell nyugodnia. Ezért szükséges egy megfelelő mechanizmust beépíteni a többéves pénzügyi keretbe.
A német megoldás a következő.
Friedrich Merz már eldöntötte és a többiek majd mellé állnak, de már nem kell mindenkinek
Az EU következő hosszú távú költségvetésének – és a Németország által ahhoz kapcsolni kívánt pénzügyi mozgástérre vonatkozó tervnek – az elfogadásához valamennyi tagállam egyhangú támogatására lenne szükség. Berlin elképzelése szerint azonban a mechanizmus keretében Ukrajna számára történő későbbi forrásbevonásról már elegendő lenne minősített többséggel dönteni.
A német javaslat várhatóan ellenállásba ütközik olyan országok részéről, mint Magyarország, Csehország és Szlovákia, amelyek mentességet követeltek az Ukrajnának nyújtott támogatás finanszírozása alól – emlékeztet a lap, hozzátéve: Ez tovább bonyolíthatja az EU hétéves költségvetéséről egyébként is nehéz tárgyalásokat a november 26–27-re összehívott rendkívüli uniós csúcstalálkozó előtt.
Friedrich Merz német kancellár ugyanakkor arra törekszik, hogy keresztülvigye elképzeléseit Ukrajna támogatásáról,
és ehhez kihasználja Németország jelentős tárgyalási erejét,
amely abból fakad, hogy messze a legnagyobb befizetője az EU 2000 milliárd eurós költségvetésének – fűzik tovább.
Hogyan érhetik el a németek az ukránok által bizonnyal örömmel várt szabályváltozást, ez valóban kérdés. A vétó lehetőségéről ugyanis egyhangú döntéssel kellene lemondani. Azoknak is, akik ellenében hoznák a döntést, leszámítva természetesen Marine Le Pent, aki nincs hatalmon.
Friedrich Merz zsarol, vagy nem zsarol?
Merz az António Costának, az Európai Tanács elnökének e hónap elején küldött levelében ultimátumot fogalmazott meg: Németország csak akkor támogatja a következő uniós költségvetést, ha a tagállamok megállapodnak abban, hogy 2027-re további 45 milliárd eurót teremtenek elő Ukrajna számára, és biztosítják „Ukrajna finanszírozási perspektíváját 2028-tól kezdődően” is.
Ezzel Merz burkoltan azzal is fenyegetőzött, hogy Németország csökkenti a regionális fejlesztési alapokhoz nyújtott hozzájárulását – amelyekből az Ukrajna támogatásával szemben szkeptikus közép-európai országok is részesülnek –, amennyiben ezek az államok megpróbálják megakadályozni a pénzügyi mozgástérre vonatkozó tervet, vagy kimaradnak a Kijevnek nyújtandó támogatás finanszírozásából.
Ezt a hozzállást nevezte Fico zsarolásnak.
Gondolatkísérlet: Nyer Le Pen, hitelpénz kell Ukrajnának, ellenzik a magyarok, csehek és szlovákok (ne vegyük azért még készpénznek, hogy ellenzik). Amennyiben a pénzjavaslat elfogadásához legalább az EU-népesség 65 százaléka kell, ez a négy állam még együtt se tud blokkolni, hisz az együttes népességük alig több 20 százaléknál.
Tízmilliárdokkal növöget a hegy: jó reggelt, már itt a kamat is
Német szempontból Ukrajna átfogó uniós finanszírozási tervének szükségességét még sürgetőbbé teszi – folytatja a Politico –, hogy Merz azt szeretné: az uniós költségvetésből fedezzék a már meglévő hitelek után esedékessé váló, több mint 40 milliárd eurós kamatkiadásokat is – az Európai Bizottság egyik tisztviselője által közölt adatok szerint.
Ezek a kamatfizetések önmagukban is jelentős részét emésztenék fel annak a 100 milliárd eurónak, amelyet az Európai Bizottság Ukrajna számára javasolt a következő hétéves költségvetésben. Emiatt az EU valószínűleg nem sokkal a jelenlegi finanszírozási hiányok rendezése után ismét további támogatásokat lenne kénytelen keresni.
Merz azonban nem akarja újra és újra lefolytatni ezt a vitát. Mellesleg, az ő ellenzéke, a radikális jobboldali Alternatíva Németországnak (AfD) ebben a vitában a másik oldalán áll. Az AfD ősszel történelmi sikereket ért el tartományi választásokon, és a közvélemény-kutatásokban jelentős előnyre tett szert Merz konzervatívjaival szemben, részben azzal, hogy a kancellárt azért támadta, mert Németország helyett Ukrajnára költi a pénzt – jegyzi meg a brüsszeli lap.