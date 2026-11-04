Ömlik át az ukrán gabona a határon Magyarország felé: naponta közel 6,5 ezer tonna érkezik – működik Zelenszkij és Magyar Péter megállapodása
Október első 27 napjában naponta átlagosan 337 gabonaszállító vasúti kocsi haladt át Ukrajna nyugati határátkelőin. Ez napi 57 vagonnal több, mint szeptemberben, vagyis az átlagos napi forgalom mintegy 20 százalékkal nőtt. A szomszédos országok közül Magyarország fogadja a legtöbb ukrán gabonát: naponta átlagosan 104,5 vagon, azaz csaknem 6500 tonna gabona érkezik – írja a Dilo.ua.
Nőtt a gabonaszállítás volumene
A második helyen Szlovákia áll, ahová naponta mintegy 84 vagon, vagyis 5300 tonna gabonát továbbítanak. A szeptemberi adatokhoz képest ez 7 százalékos növekedést jelent. Lengyelország felé naponta átlagosan 78 gabonaszállító vagon indul, ami csaknem 5000 tonnának felel meg. Ez az adat egy hónap alatt 12,5 százalékkal emelkedett.
A négy fő nyugati irány közül Románia esetében volt a legnagyobb a növekedés üteme. Az ukrán-román határátkelőkön naponta átlagosan 71 gabonaszállító vagont továbbítanak, ami 23 százalékkal haladja meg a szeptemberi szintet. Összességében tehát októberben valamennyi fontos nyugati útvonalon nőtt a gabonaszállítás volumene.
A nyugati útvonalak felértékelődése az ukrán exportlogisztika átalakulásának hátterében zajlik. A Nagy-Odessza kikötőinek működését érintő korlátozások miatt az exportőrök ismét aktívabban használják a nyugati határátkelőket és a dunai útvonalat. Ezek a szállítási útvonalak ugyanakkor
- továbbra is drágábbak,
- és kisebb áteresztőképességgel rendelkeznek, mint a tengeri fuvarozás.
Magyar Péternek saját tárcája mond ellent
Miután Magyar Péter miniszterelnök egyeztetett Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, felmerült, hogy átengedik az országon az ukrán gabonát . Parlamenti felszólalásában a kormányfő azt sem zárta ki, hogy magyarországi felhasználás céljából is beengedik az országba az ukrán gabonát. Az agrártárca viszont azt nyilatkozta, ilyen lépés előkészítése nem zajlik a szaktárcánál, nem hogy a magyarországi import, de még csak a termény átengedése sem téma egyelőre. Közben ukrán adatok szerint tonnaszám megy át az országon az ukrán termény.
Az ukrán agrártárca adatai szerint augusztusban még 106 ezer tonna, szeptemberben viszont már 115 ezer tonna gabona és olajos mag haladt át Magyarországon. Ez 8,5 százalékos növekedést jelent. Az adatokat Tarasz Viszockij ukrán agrárminiszter ismertette, és azokról az Odessa Journal október 23-án számolt be. A miniszter szerint az ukrán gabonaszállítások további növekedése lehetséges, ugyanakkor konkrét előrejelzést egyelőre nem kívánt adni.
A magyar kormányfő nyilatkozatához képest óvatosabb képet mutat a mezőgazdasági tárca álláspontja. Az Agroinform október 22-i cikkében az Agrár- és Élelmiszergazdaságért Felelős Minisztérium egyértelművé tette, hogy jelenleg sem a tranzitszabályok módosítását, sem az adminisztratív könnyítések bevezetését nem tervezik.
A tárca hangsúlyozta, hogy az ukrán gabona ellenőrzött magyarországi átszállítása már most is lehetséges. A hatályos, 91/2026. (V. 22.) kormányrendelet alapján a tranzitforgalomban részt vevő, a szabályozás hatálya alá tartozó szállítmányokat hatósági zárral kell ellátni, és biztosítani kell nyomon követhetőségüket. A minisztérium arról is beszámolt, hogy nem terveznek külön intézkedéseket a vasúti, közúti vagy más logisztikai kapacitások célzott bevonására. A szállítási lehetőségek kihasználását alapvetően a piaci szereplők döntéseire bíznák.
Mindez azért figyelemre méltó, mert Magyar Péter korábban az ukrán elnökkel folytatott megbeszélés alapján a tranzit támogatásáról beszélt, miközben a szaktárca nem készül új szabályozásra. A két álláspont ugyanakkor nem feltétlenül zárja ki egymást: a meglévő szabályok szerint is növekedhet a tranzit, amennyiben az exportőrök és a fuvarozók rendelkeznek a szükséges kapacitásokkal. A minisztérium szerint a magyar logisztikai infrastruktúra akár több százezer tonna ukrán mezőgazdasági termék továbbítását is lehetővé teheti. Ez azonban csak kapacitásbecslés, nem a várható szállítások mennyiségére vonatkozó előrejelzés.