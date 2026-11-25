Magyar dízel az ukrán tankokba, magyar gáz az ukrán tárolókba? - erről tárgyalt Magyar Péter és Zelenszkij
Ígéretes hozadéka lehet Magyar Péter miniszterelnök és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök keddi megbeszéléseinek, ha magyarországi társaságok valóban elkezdenének Ukrajnában földgázt tárolni. A szerint ugyanis erről, pontosabban a gáztárolók használata lehetőségének kibővítéséről is egyeztettek.
Olcsók és hatalmasak az ukrajnai gáztárolók
Az ukrajnai bértárolás csábító: keleti szomszédunk hatalmas földalatti tárolókapacitásokkal rendelkezik, a hozzájuk kapcsolódó szolgáltatásait pedig rendkívül olcsón kínálja. E szolgáltatásokat jelenleg is nyugati cégek sora veszi igénybe. Azonban ezek olyan kereskedők, amelyeknek a régióban nincs megfelelő nagyságú tárolókapacitása.
Arról, hogy kedvező ajánlata révén az ukrán gáztároló társaság régiós vezető szerepre tör, a Világgazdaság többször írt. Most azonban más a helyzet. Piaci forrásaink három olyan okra is rámutattak, amelyek miatt a magyar gázkereskedők gáza valószínűleg marad a hazai határokon belül.
- A legfontosabb ok az uniós RepowerEU szabályozás: ha valaki vissza akarja hozni Ukrajnából valamely uniós országba a saját, kint letárolt gázát, akkor adminisztrációs buktatókon keresztül kell átküzdenie magát annak bizonyítására, hogy az érintett szénhidrogén nem oroszországi eredetű.
- Magyarországon is nagyok a tárolókapacitások, jelenleg nincsenek is tele, a hozzájuk kapcsolódó szolgáltatás pedig jó minőségű. Nem szól érv az alternatíva keresése mellett.
- Ukrajnában tároltatni most hatalmas kockázattal jár a háború miatt. Bármikor orosz találat érheti a tároló felszín feletti létesítményeit. (Egy november 24-i bejelentés szerint le kellett állítani a Naftogaz poltavai termelését, orosz dróncsapás miatt.) Az ilyen sérülések ellehetetleníthetik a tároló üzemeltetését, és a gáz hazaszállítását.
Mindazonáltal – tette hozzá egyik forrásunk – a magyar gázkereskedők esetleg újragondolhatják kockázatvállalási hajlandóságukat amiatt, hogy a hazai tárolás térségi összehasonlításban drága.
Ez esetben miről állapodott meg Magyar Péter és Volodimir Zelenszkij?
Az ukrajnai tárolás kérdését vélhetőleg nem a magyar miniszterelnök vetette fel, hanem a több magyar kérés teljesítésére nyitott ukrán elnök kérhette. Ezzel együtt Magyar Péter legfeljebb az állami MVM nevében vállalhatott volna ukrajnai bértárolásra kötelezettséget. Fontos azonban, hogy ilyen állítás nem hangzott el, és nem is szól sok érv mellette. Ugyanis Magyarországon pont az MVM csoport rendelkezik a legnagyobb földalatti tárolóportfólióval. Vagyis a kereskedőcége csoporton belül tud tároltani. Ha máshol tároltatna, azzal testvércége, a Magyar Földgáztároló Zrt esne el bevételtől. Igaz, csoportszinten ebből akár jól is kijöhet az MVM.
Várják az ukrán tankok a magyar dízelt
Szó volt a találkozón Magyarország ukrajnai gázolajkiviteléről is. A Magyarországról történő kiszállítás azon a termékvezetéken történhet, amelynek a mérőállomása Nyírbogdány település közelében van. Ez még a szovjet időkben épült az szovjet tankok esetleges ellátására. A probléma most az, hogy szemben a villamos energia és a földgáz piacával, az olaj- és az olajtermékek piaca nem átláható. Nincs olyan nyilvános adatbázis, amelyen keresztül figyelemmel kísérhető az olaj útja. Így a Nyírbogdányból Ukrajnába tartó vezeték pillanatnyi használatáról sem mondható semmi biztosan. Azonban
van olyan (nem bizonyított) elgondolás, amely szerint összefügg az ukrajnai magyar gázolajkivitel és az, hogy Ukrajna nem támadja meg a területén a Barátság nyersolajvezetéket.
Viszont tudott, hogy az ukrajnai olajfinomítókat ért háborús károk ellenére az ukrán tankok hozzájutnak az üzemanyaghoz. Korábbi vélemények szerint a legtöbb gázolaj Lengyelországból érkezik Ukrajnába, de
Magyarország is ott van az öt legnagyobb eladó között.
Egy ilyen listán Lengyelország, Görögország, Románia, Litvánia, Magyarország, Szlovákia szerepel azzal, hogy a mennyiségek ingazodnak. A legnagyobb eladó Lengyelország és Görögország, a többi eladó kivitele viszont élesen zuhant a kőolajszállítás akadozásai miatt. Az India Global által hivatkozott piaci vélemények szerint az Indián át érkező (Indiában finomított) és a szomszédos országok, például Szlovákia által küldött gázolaj orosz nyersolajból készült.
Októberben az ukrajnai
- lengyel kivitel 26 százalékkal 254 ezer tonnára nőtt,
- a litvániai 60 százalékkal 25 ezer tonnára esett,
- a görög 41 százalékkal 191 ezer tonnára ugrott,
- a magyar Molé pedig 52 ezer tonnáról 20 ezer tonnára zuhant,
a magyar export ilyen alacsony utoljára 2023 áprilisában volt a mennyiség az Odessa Journal szerint.
Magyarországon más termékvezeték is van. A százhalombattai és a Ferihegy (Vecsés) közöttit például a repülők kiszolgálására fektették le, most épül a Mol százhalombattai és pozsonyi finomítója közötti termékevezeték, és terítéken van a szerb-magyar termékvezetéki kapcsolat létesítése is.