Ígéretes hozadéka lehet Magyar Péter miniszterelnök és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök keddi megbeszéléseinek, ha magyarországi társaságok valóban elkezdenének Ukrajnában földgázt tárolni. A szerint ugyanis erről, pontosabban a gáztárolók használata lehetőségének kibővítéséről is egyeztettek.

Kedvező feltételekkel kínálják az ukrajnai gáztárolók használatát/Fotó: Naftogaz

Olcsók és hatalmasak az ukrajnai gáztárolók

Az ukrajnai bértárolás csábító: keleti szomszédunk hatalmas földalatti tárolókapacitásokkal rendelkezik, a hozzájuk kapcsolódó szolgáltatásait pedig rendkívül olcsón kínálja. E szolgáltatásokat jelenleg is nyugati cégek sora veszi igénybe. Azonban ezek olyan kereskedők, amelyeknek a régióban nincs megfelelő nagyságú tárolókapacitása.

Arról, hogy kedvező ajánlata révén az ukrán gáztároló társaság régiós vezető szerepre tör, a Világgazdaság többször írt. Most azonban más a helyzet. Piaci forrásaink három olyan okra is rámutattak, amelyek miatt a magyar gázkereskedők gáza valószínűleg marad a hazai határokon belül.

A legfontosabb ok az uniós RepowerEU szabályozás: ha valaki vissza akarja hozni Ukrajnából valamely uniós országba a saját, kint letárolt gázát, akkor adminisztrációs buktatókon keresztül kell átküzdenie magát annak bizonyítására, hogy az érintett szénhidrogén nem oroszországi eredetű.

Magyarországon is nagyok a tárolókapacitások, jelenleg nincsenek is tele, a hozzájuk kapcsolódó szolgáltatás pedig jó minőségű. Nem szól érv az alternatíva keresése mellett.

Ukrajnában tároltatni most hatalmas kockázattal jár a háború miatt. Bármikor orosz találat érheti a tároló felszín feletti létesítményeit. (Egy november 24-i bejelentés szerint le kellett állítani a Naftogaz poltavai termelését, orosz dróncsapás miatt.) Az ilyen sérülések ellehetetleníthetik a tároló üzemeltetését, és a gáz hazaszállítását.

Mindazonáltal – tette hozzá egyik forrásunk – a magyar gázkereskedők esetleg újragondolhatják kockázatvállalási hajlandóságukat amiatt, hogy a hazai tárolás térségi összehasonlításban drága.

Ez esetben miről állapodott meg Magyar Péter és Volodimir Zelenszkij?

Az ukrajnai tárolás kérdését vélhetőleg nem a magyar miniszterelnök vetette fel, hanem a több magyar kérés teljesítésére nyitott ukrán elnök kérhette. Ezzel együtt Magyar Péter legfeljebb az állami MVM nevében vállalhatott volna ukrajnai bértárolásra kötelezettséget. Fontos azonban, hogy ilyen állítás nem hangzott el, és nem is szól sok érv mellette. Ugyanis Magyarországon pont az MVM csoport rendelkezik a legnagyobb földalatti tárolóportfólióval. Vagyis a kereskedőcége csoporton belül tud tároltani. Ha máshol tároltatna, azzal testvércége, a Magyar Földgáztároló Zrt esne el bevételtől. Igaz, csoportszinten ebből akár jól is kijöhet az MVM.