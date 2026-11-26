Új lendülettel és régi feszültség mellett indulnak újra a tárgyalások csütörtökön az uniós állam- és kormányfők csúcstalálkozóján. A „kohézió barátai” csoporthoz tartozó 17 uniós tagállam az Európai Tanács ülése előtt találkozott, hogy közös álláspontot alakítson ki az unió hosszú távú költségvetéséről folytatandó tárgyalásokra. Köztük van Magyarország is.

Fotó: Nicușor Dan﻿ Facebook

Az olasz miniszterelnöki hivatal úgy tájékoztatott – jelenti a Euronews –, hogy a csoport Giorgia Meloni olasz miniszterelnököt és Nicușor Dan román államfőt hatalmazta fel arra, hogy képviseljék közös álláspontjukat.

Brüsszel gyorsítaná a tárgyalásokat az unió hétéves költségvetéséről, miközben a "takarékos tagállamok" és a kohézió barátai közt jelentősek a véleménykülönbségek. Az Európai Tanács elnöke, António Costa a csúcs előtti nyilatkozatában megismételte: az év végéig szeretnék tető alá hozni a költségvetést a 2028-tól induló évekre.

António Costa gyorsítana, Giorgia Meloni megállítaná a költségvetés megkurtítását

Costa szerint bőven van mire költeni, "másfelől a tagállami hozzájárulásokat is észszerű szinten kell tartanunk. A mai célom az, hogy három fő kérdésben közelebb hozzam vezetőinket a megállapodáshoz:

először is a költségvetés teljes keretösszegéről;

másodszor a forrásoknak a költségvetés különböző prioritásai közötti elosztásáról;

harmadszor pedig arról, hogy az új saját források kiegyensúlyozott és hatékony csomagjáról állapodjunk meg, annak érdekében, hogy a tagállami hozzájárulásokat észszerű szinten tartsuk. "

A találkozón Meloni ismét hangsúlyozta – írja a Euronews –, hogy meg kell állítani a következő uniós költségvetés teljes keretösszegének folyamatos csökkentését, és meg kell védeni a mezőgazdaságra, valamint a kohéziós politikára elkülönített forrásokat.

E csoporttal szemben állnak a takarékos tagállamok, akik több százmilliárd euróval kisebb költségvetést, alacsonyabb tagállami befizetéseket és a kiadások átcsoportosítását követelik a hagyományos támogatásoktól a védelem és a versenyképesség felé. Ez a csoport hagyományosan hat államból áll, az élen Németországgal, a másik öt: Hollandia, Svédország, Dánia, Finnország és Ausztria. Hozzájuk csatlakozott Belgium is.