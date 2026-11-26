EU-csúcs: Magyarország a sarokból figyel, Giorgia Melonit és Nicușor Dant küldték a szorítóba pénzért püfölni Friedrich Merzet – „Fényévekre vagyunk a probléma megoldásától"
Új lendülettel és régi feszültség mellett indulnak újra a tárgyalások csütörtökön az uniós állam- és kormányfők csúcstalálkozóján. A „kohézió barátai” csoporthoz tartozó 17 uniós tagállam az Európai Tanács ülése előtt találkozott, hogy közös álláspontot alakítson ki az unió hosszú távú költségvetéséről folytatandó tárgyalásokra. Köztük van Magyarország is.
Az olasz miniszterelnöki hivatal úgy tájékoztatott – jelenti a Euronews –, hogy a csoport Giorgia Meloni olasz miniszterelnököt és Nicușor Dan román államfőt hatalmazta fel arra, hogy képviseljék közös álláspontjukat.
Brüsszel gyorsítaná a tárgyalásokat az unió hétéves költségvetéséről, miközben a "takarékos tagállamok" és a kohézió barátai közt jelentősek a véleménykülönbségek. Az Európai Tanács elnöke, António Costa a csúcs előtti nyilatkozatában megismételte: az év végéig szeretnék tető alá hozni a költségvetést a 2028-tól induló évekre.
António Costa gyorsítana, Giorgia Meloni megállítaná a költségvetés megkurtítását
Costa szerint bőven van mire költeni, "másfelől a tagállami hozzájárulásokat is észszerű szinten kell tartanunk. A mai célom az, hogy három fő kérdésben közelebb hozzam vezetőinket a megállapodáshoz:
- először is a költségvetés teljes keretösszegéről;
- másodszor a forrásoknak a költségvetés különböző prioritásai közötti elosztásáról;
- harmadszor pedig arról, hogy az új saját források kiegyensúlyozott és hatékony csomagjáról állapodjunk meg, annak érdekében, hogy a tagállami hozzájárulásokat észszerű szinten tartsuk. "
A találkozón Meloni ismét hangsúlyozta – írja a Euronews –, hogy meg kell állítani a következő uniós költségvetés teljes keretösszegének folyamatos csökkentését, és meg kell védeni a mezőgazdaságra, valamint a kohéziós politikára elkülönített forrásokat.
E csoporttal szemben állnak a takarékos tagállamok, akik több százmilliárd euróval kisebb költségvetést, alacsonyabb tagállami befizetéseket és a kiadások átcsoportosítását követelik a hagyományos támogatásoktól a védelem és a versenyképesség felé. Ez a csoport hagyományosan hat államból áll, az élen Németországgal, a másik öt: Hollandia, Svédország, Dánia, Finnország és Ausztria. Hozzájuk csatlakozott Belgium is.
Friedrich Merz összekötné Ukrajna pénzelésével, Orbán Anita nem
Hivatalos: kimondta Orbán Anita, hogy mit tesz Magyarország Ukrajna 45 milliárdos hitelével – ezt eddig így nem hallottuk, „egy komoly csomaggal" érkezünk
A magyar–ukrán kapcsolatok rendezése ellenére a magyar kormány sem Ukrajna katonai kiadásainak, sem az állam működésének közös uniós hitelből történő finanszírozásában nem kíván részt venni. Orbán Anita ugyanakkor egyértelművé tette, hogy Magyarország nem gördítene akadályt a többi tagállam hitelnyújtása elé. A magyar vállalatok eközben már készülnek Ukrajna háború utáni újjáépítésére.
Egyetlen uniós tagállam sem vonhatja ki magát Ukrajna támogatása alól – jelentette ki ezzel szemben csütörtökön Rob Jetten holland miniszterelnök, reagálva a hírekre, hogy a magyarok, csehek és szlovákok most is kimaradnának, akár csak a korábbi 90 milliárd eurós hitelfelvételből Orbán Viktor miniszterelnöksége alatt. „Vállvetve kell kiállnunk az ukránok mellett” – jelentette ki.
A magyar külügyminiszter a Kossuth Rádió reggeli műsorában azt is elmondta: Magyarország külön szeretné tartani Ukrajna finanszírozásának kérdését és a megállapodást az uniós költségvetésről. (Ezt a két kérdést Friedrich Merz német kancellár összekötné.)
Orbán Anita kifejtette:
"Ahogy említettem, ma kezdődik az utolsó előtti uniós csúcs, és a nagy csúcs pedig decemberben, amikor is szeretné a jelenlegi soros elnökség lezárni a hétéves költségvetésnek a vitáját. Még az sem dőlt el egyébként, hogy ez most idén decemberig lezáródik, abban az értelemben nincs szigorú határidő, ez egyébként átcsúszhat a következő negyed évre. Politikai okok vannak, ami miatt a jövő évi sok választás az, ami miatt nem szeretnénk, hogy átcsusszon. Úgyhogy szerintem többet látunk majd a mai nap végén vagy pénteken."
Giorgia Meloni nem fogadna rá, hogy decemberre meglesz a megegyezés.
Fényévekre vagyunk a probléma megoldásától, és ezt azért is mondom, hogy tisztázzam az időkereteket
– idézi a Euronews.
„Általános a törekvés arra, hogy december végéig megoldást találjunk, de nem fogom hagyni, hogy az ütemterv diktáljon ebben a kérdésben. Számomra nincs határidő. Konkrét feltételeim vannak. Amikor olyan megállapodás születik, amelyet Olaszország számára megfelelőnek és méltányosnak tartok, akkor aláírom.”