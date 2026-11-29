Betelt a pohár Giorgia Meloninál: Zelenszkij akciója az olasz energiaérdekeket is veszélybe sodorhatja – négyszemközt bocsánatot kért az ukrán elnök?
„Most már tényleg elegem van” – a Corriere della Sera értesülései szerint ezekkel a szavakkal adott hangot felháborodásának Giorgia Meloni olasz miniszterelnök a Volodimir Zelenszkij ukrán államfővel folytatott pénteki telefonbeszélgetésében. Az orosz-ukrán háború kitörése óta az első igazán komoly diplomáciai válság bontakozott ki Róma és Kijev között – írja a milánói napilap.
A konfliktus előzménye, hogy november 22-én az ukrán erők két orosz hajót támadtak meg a líbiai Bengázi térségében. Az egyik orosz hadihajó elsüllyedt, egy teherszállító hajó pedig megrongálódott. Kijev szerint az utóbbit fegyverszállításra használták. Az akció különösen érzékenyen érintette Olaszországot, amelynek jelentős gazdasági és biztonságpolitikai érdekeltségei vannak az észak-afrikai országban - számolt be a hírről a Reuters.
A diplomáciai botrány akkor robbant ki, amikor Zelenszkij a BBC-nek adott interjújában azt állította, hogy Ukrajna nem hajt végre ilyen műveleteket a partnereivel való előzetes egyeztetés nélkül. Antonio Tajani olasz külügyminiszter és Guido Crosetto védelmi miniszter egyaránt cáfolta az ukrán elnök állítását a lapok szerint.
Giorgia Meloni nemcsak Zelenszkijre, hanem a szövetségeseire is haragszik
A La Repubblica brüsszeli tudósítója szerint az olasz kormányban azt gyanítják, hogy egyes nyugati szövetségesek nemcsak tudtak az ukrán támadásról, hanem segítséget is nyújthattak annak végrehajtásához. A lap elsősorban
- Nagy-Britannia szerepét emeli ki,
- de értesülései szerint az Egyesült Államok is tudhatott az ügyről,
- sőt Franciaország esetleges előzetes tájékoztatásával kapcsolatban is maradtak kérdőjelek. Meloni a lap szerint arra figyelmeztette Zelenszkijt, hogy magatartása megnehezíti Ukrajna további támogatását, különösen az olaszországi választások közeledtével.
A La Stampa magas rangú olasz kormányzati forrásokra hivatkozva arról számolt be, hogy a NATO sem kapott előzetes tájékoztatást. A katonai szövetség brüsszeli központja a lap megkeresésére mindössze annyit közölt, hogy az ukrán műveletekkel kapcsolatos kérdéseket Ukrajnának kell feltenni.
Zelenszkij közben elismerte, hogy az európai partnerekkel nem egyeztettek előzetesen. A La Repubblica szerint az ukrán elnök négyszemközt bocsánatot is kért Melonitól, a La Stampa kormányzati forrásai szerint azonban csupán félreértésre hivatkozott.
Az olaszok orosz megtorlástól tartanak, veszélybe kerülhetnek az Eni érdekeltségei
A római kormány aggodalmai messze túlmutatnak a diplomáciai sérelmeken. Líbia Olaszország egyik stratégiai jelentőségű energetikai partnere, az Eni évtizedek óta jelen van az országban, ahol jelentős földgáz- és kőolaj-kitermelési érdekeltségekkel rendelkezik. A líbiai földgáz közvetlenül is eljut Olaszországba a Földközi-tenger alatt húzódó Greenstream vezetéken keresztül.
A Corriere della Sera értesülései szerint Rómában attól tartanak, hogy Moszkva válaszlépései az észak-afrikai országban működő olasz vállalatokat is érinthetik. A migrációs válság súlyosbodása és a földközi-tengeri hajózás biztonsága ugyancsak aggodalomra ad okot. Matteo Salvini miniszterelnök-helyettes rendkívüli ülést hívott össze a tengeri biztonságért felelős tárcaközi bizottságban, hogy megvitassák a háború földközi-tengeri kiterjedésének kockázatait.
Zelenszkij nem ígérte meg, hogy leállítja a támadásokat
Az olasz külügyminisztérium honlapján is közzétett interjúban Antonio Tajani világossá tette azt, hogy amennyiben Róma előzetesen értesült volna az ukrán tervekről, ellenezte volna a támadást. A külügyminiszter szerint meg kell akadályozni, hogy Afrikában újabb front nyíljon. A telefonbeszélgetést követően az olasz miniszterelnöki hivatal megerősítette Ukrajna támogatását, ugyanakkor leszögezte, hogy az nem jelentheti az Olaszország és a térség biztonságát veszélyeztető intézkedések elfogadását.
A La Repubblica szerint Meloni azonban nem kapta meg a számára legfontosabb garanciát. Zelenszkij ugyan rendszeres információcserét ígért, de nem vállalta a hasonló műveletek beszüntetését. Az ukrán elnök továbbra is számol az ukrán felségvizeken kívüli katonai akciókkal.