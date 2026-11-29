„Most már tényleg elegem van” – a Corriere della Sera értesülései szerint ezekkel a szavakkal adott hangot felháborodásának Giorgia Meloni olasz miniszterelnök a Volodimir Zelenszkij ukrán államfővel folytatott pénteki telefonbeszélgetésében. Az orosz-ukrán háború kitörése óta az első igazán komoly diplomáciai válság bontakozott ki Róma és Kijev között – írja a milánói napilap.

Giorgia Meloni olasz kormányfő figyelmeztette Zelenszkik ukrán elnököt/Fotó: IMAGO/Andrea Calandra via Reuter

A konfliktus előzménye, hogy november 22-én az ukrán erők két orosz hajót támadtak meg a líbiai Bengázi térségében. Az egyik orosz hadihajó elsüllyedt, egy teherszállító hajó pedig megrongálódott. Kijev szerint az utóbbit fegyverszállításra használták. Az akció különösen érzékenyen érintette Olaszországot, amelynek jelentős gazdasági és biztonságpolitikai érdekeltségei vannak az észak-afrikai országban - számolt be a hírről a Reuters.

A diplomáciai botrány akkor robbant ki, amikor Zelenszkij a BBC-nek adott interjújában azt állította, hogy Ukrajna nem hajt végre ilyen műveleteket a partnereivel való előzetes egyeztetés nélkül. Antonio Tajani olasz külügyminiszter és Guido Crosetto védelmi miniszter egyaránt cáfolta az ukrán elnök állítását a lapok szerint.



Giorgia Meloni nemcsak Zelenszkijre, hanem a szövetségeseire is haragszik

A La Repubblica brüsszeli tudósítója szerint az olasz kormányban azt gyanítják, hogy egyes nyugati szövetségesek nemcsak tudtak az ukrán támadásról, hanem segítséget is nyújthattak annak végrehajtásához. A lap elsősorban

Nagy-Britannia szerepét emeli ki,

de értesülései szerint az Egyesült Államok is tudhatott az ügyről,

sőt Franciaország esetleges előzetes tájékoztatásával kapcsolatban is maradtak kérdőjelek. Meloni a lap szerint arra figyelmeztette Zelenszkijt, hogy magatartása megnehezíti Ukrajna további támogatását, különösen az olaszországi választások közeledtével.

A La Stampa magas rangú olasz kormányzati forrásokra hivatkozva arról számolt be, hogy a NATO sem kapott előzetes tájékoztatást. A katonai szövetség brüsszeli központja a lap megkeresésére mindössze annyit közölt, hogy az ukrán műveletekkel kapcsolatos kérdéseket Ukrajnának kell feltenni.