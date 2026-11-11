Félpénz jött be az adóból, ami miatt Biden felmondta a magyar kettős adóztatási egyezményt – és Orbán Anita se "hozta haza"

November 20-ig kell bevallani és megfizetni a globális minimumadót a hatálya alá tartozó nagy vállalatcsoportoknak – emlékeztet a BDO Magyarország. A tanácsadó cég egyúttal közérdekű adatigénylés útján megszerezte a NAV adatait arról, mennyi pénz jött be a vitatott adóból, amely miatt annak idején látványosan összekapott Joe Biden demokrata párti elnök adminisztrációja Magyarországgal, felmondva egy egyezményt, amire nagy szükségünk volna. Az összeg alig több mint fele a vártnak, és jövőre még kisebb lesz. A 2025-ös adóévre 2 240 adózó jelezte érintettségét a NAV-nak.

A globális minimumadó csak egyikük kedvence volt, csetapaté is lett belőle, a kettős adóztási egyezmény visszaállításához pedig a mosoly kevésnek bizonyult Fotó: NurPhoto via AFP

A 2026 nyári első részletes bevallás határidejéig az adót még a 2024-es adóév után kellett bevallani és megfizetni – írja közleményében a BDO. Látványos politikai csaták után amelyekben főszereplő volt Orbán Viktor korábbi magyar kormányfő, ez volt az első adóév, amelytől az EU-ban kiegészítő adóval sújtják azokat a legalább 750 millió euró éves konszolidált árbevételű multinacionális vállalatcsoportokat, amelyek tényleges adóterhelése valamely országban nem éri el a 15 százalékot.

Globális minimumadó: egyre kevesebb az értelme

A számításnál a társasági adó (tao) mellett Magyarországon

a helyi iparűzési adó,

az energiaellátók jövedelemadója

és az innovációs járulék is figyelembe vehető.

A 2027-es adócsomag alapján a nagyvállalatoknál a névleges tao-kulcs 9-ről 15 százalékra nőne. Ez már el is tüntetné a különbséget a globális minimumadó köszöbéhez képest, de Kármán András pénzügyminiszter szerint az adókedvezmények figyelembevételével az érintett nagyvállalatok átlagos effektív társaságiadó-terhelése körülbelül 11,25 százalék lehet.

Mindenesetre a globális minimumadóból – amelynek bevezetését annak idején a versenyképességi pozícióit féltő Egyesült Államok hajtotta – jövőre még kevesebb jön be. Azaz, miközben a vámon a kormány az adóemeléssel pénzt kasszíroz, a réven pénzt veszít.

Többet is veszíthetne, ha a globális minimumadóból nem jönne be eleve sokkal kevesebb, mint amire számított a pénzügyminisztérium.

A tárca 2023-ban 2024-től 96,4 milliárd forint éves egyenlegjavító hatással számolt,

a most kimutatott 52,4 milliárd forint a várakozás kicsit több mint felét érte el (54 százalék)

– közli a NAV-tól kikért adatokra hivatkozva a BDO.