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Félpénz jött be az adóból, ami miatt Biden felmondta a magyar kettős adóztatási egyezményt – és Orbán Anita se "hozta haza"

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Közérdekű adatigénylés keretében sikerült megtudni, mennyi pénz jött be az adóból, ami miatt Magyarország úgy összekülönbözött Washingtonnal, hogy az amerikaiak felmondták a kettős adóztatási egyezményt. A globális minimumadó a jövőben ennyit se fog behozni, mert a Tisza-kormány emeli a társasági adót, a sokak hiányolta egyezmény visszaállításának pedig se híre, se hamva.
Pető Sándor
2026.11.11, 17:10
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November 20-ig kell bevallani és megfizetni a globális minimumadót a hatálya alá tartozó nagy vállalatcsoportoknak – emlékeztet a BDO Magyarország. A tanácsadó cég egyúttal közérdekű adatigénylés útján megszerezte a NAV adatait arról, mennyi pénz jött be a vitatott adóból, amely miatt annak idején látványosan összekapott Joe Biden demokrata párti elnök adminisztrációja Magyarországgal, felmondva egy egyezményt, amire nagy szükségünk volna. Az összeg alig több mint fele a vártnak, és jövőre még kisebb lesz. A 2025-ös adóévre 2 240 adózó jelezte érintettségét a NAV-nak.

A globális minimumadó csak egyikük kedvence volt, csetapaté is lett belőle, a kettős adóztási egyezmény visszaállításához pedig a mosoly kevésnek bizonyult
A globális minimumadó csak egyikük kedvence volt, csetapaté is lett belőle, a kettős adóztási egyezmény visszaállításához pedig a mosoly kevésnek bizonyult  Fotó: NurPhoto via AFP

A 2026 nyári első részletes bevallás határidejéig az adót még a 2024-es adóév után kellett bevallani és megfizetni – írja közleményében a BDO. Látványos politikai csaták után amelyekben főszereplő volt Orbán Viktor korábbi magyar kormányfő, ez volt az első adóév, amelytől az EU-ban kiegészítő adóval sújtják azokat a legalább 750 millió euró éves konszolidált árbevételű multinacionális vállalatcsoportokat, amelyek tényleges adóterhelése valamely országban nem éri el a 15 százalékot. 

Globális minimumadó: egyre kevesebb az értelme

A számításnál a társasági adó (tao) mellett Magyarországon

  • a helyi iparűzési adó, 
  • az energiaellátók jövedelemadója
  • és az innovációs járulék is figyelembe vehető.

A 2027-es adócsomag alapján a nagyvállalatoknál a névleges tao-kulcs 9-ről 15 százalékra nőne. Ez már el is tüntetné a különbséget a globális minimumadó köszöbéhez képest, de Kármán András pénzügyminiszter szerint az adókedvezmények figyelembevételével az érintett nagyvállalatok átlagos effektív társaságiadó-terhelése körülbelül 11,25 százalék lehet. 

Mindenesetre a globális minimumadóból – amelynek bevezetését annak idején a versenyképességi pozícióit féltő Egyesült Államok hajtotta – jövőre még kevesebb jön be. Azaz, miközben a vámon a kormány az adóemeléssel pénzt kasszíroz, a réven pénzt veszít.

Többet is veszíthetne, ha a globális minimumadóból nem jönne be eleve sokkal kevesebb, mint amire számított a pénzügyminisztérium. 

  • A tárca 2023-ban 2024-től 96,4 milliárd forint éves egyenlegjavító hatással számolt, 
  • a most kimutatott 52,4 milliárd forint a várakozás kicsit több mint felét érte el (54 százalék)

közli a NAV-tól kikért adatokra hivatkozva a BDO.

Orbán Viktor nem engedelmeskedett, máris jött az egyezményfelmondás

A sors fintora, hogy ezt a pénzt Orbán Viktor kormánya eleve nem is szándékozott beszedni, mint a globális minimumadó bevezetésénsek egyik fő ellenzője. A magyar társasági adót pont azért szállították le olyan alacsony szintre, hogy ez kedvező helyzetet teremtsen az országnak, Washingtonban azonban ezt nem nézték el. Annál inkább, mivel Orbán EU-szinten is blokkolni tudta a döntést a bevezetésről.

Magyarország 2022. június 17-én meg is akadályozta az uniós globális-minimumadó-irányelv elfogadását. Erre az USA július 8-án, mindössze három héttel később arról értesítette Magyarországot, hogy felmondta vele a kettős adóztatásról 1979-ben aláírt egyezményt. Orbán Viktor kormánya aztán már 2022 decemberében feladta a globális minimumadóval szembeni vétóját – a kettős adóztatási egyezmény azonban ettől nem tért vissza.

Egyesek szerint a minimumadó-vita csak ürügy volt erre, mivel a washingtoni demokrata adminisztráció nem igazán kedvelte a budapesti konzervatívat. Azt azonban tudni kell, hogy az 1979-es egyezményt korábban sorozatosan bírálták az amerikaiaik, legalább 2010 óta. Ez a későbbieket tekintve is releváns információ.

2025. január 23-án ugyanis Orbán Viktor kormányfő felhatalmazta a nemzetgazdasági minisztert az új magyar–amerikai adóegyezmény megtárgyalásának előkészítésére. Ezt már azzal a reménnyel tehette, hogy Donald Trump új kormányzata nyitottabb lesz erre, mint Bidenék voltak. 

Ráadásul emlékezhettek rá: Az amerikai kongresszus külügyi és adópolitikai bizottságainak vezető republikánus tagjai napokkal az egyezmény felmondása után lecsaptak az intézkedésre azzal a kritikával, hogy a pénzügyminisztérium az adóegyezmény felmondásával Magyarországot próbálta rákényszeríteni a globális minimumadó elfogadására. Azt is kifogásolták, hogy Washington ezzel beavatkozik az EU-n belüli döntéshozatalba.

Orbán Anita nem nyitotta újra az ügyet, ezt nehéz megmagyarázni

Ha kívülről mindezek a alapján sima ügynek látszott is az újramegegyezés, nem bizonyult annak, és hogy miért, azt megmagyarázzák az egyezményt ért korábbi amerikai kritikák. Nem egyszerűen a felmondott régi papírt kellett újraszignálni, hanem valós véleményeltéréseket kiküszöbölni.

2025. október 17-én Lóga Máté, a Nemzetgazdasági Minisztérium akkori államtitkára Washingtonban tárgyalt Kenneth Kiesszel, az amerikai pénzügyminisztérium adópolitikáért felelős vezetőjével. A két fél megállapodott abban, hogy szakértői szinten megkezdik a közös munkát a kettős adóztatást kizáró egyezmény helyreállításáért. Ha megkezdték, nem fejezték be az áprilisis magyar választást követő kormányváltásig, a Tisza-kormány pedig nem akarta, tudta, vagy merte elővenni a kérdést – legalábbis nincs erről nyilvános információ, pedig Orbán Anita külügyminiszter két hete járt Washingtonban (holott Lóga eredményéről biztosan értesült a tárcavezető, nem volt titok).

Értelme pedig volna bőven, hiszen az egyezmény hiánya továbbra is kedvezőtlen a két ország között befektetőknek és jövedelmet szerzőknek. Ezzel szemben a globális minimumadó lassan elveszti az értelmét, de azért van.

Az egyezmény megszűnése elsősorban az Egyesült Államokban befektető magyar cégeket és az amerikai részvényekbe fektető magyar magánbefektetőket érinti hátrányosan

 – magyarázza a BDO. "Míg ugyanis az amerikai forrásból származó osztalékot és jogdíjat 2024 óta főszabály szerint 30 százalékos amerikai forrásadó terheli, addig a Magyarországon befektető amerikai társaságok esetében kisebb a változás, a magyar jog ugyanis a külföldi társaságoknak fizetett osztalékra és jogdíjra eleve nem vet ki forrásadót."

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