Már a sörgyártók is aggódnak a GLP-1-készítmények miatt: a fogyókúrás gyógyszerek a kocsmák forgalmát is visszavethetik
A Heineken arra figyelmeztette a brit pubokat és bárokat, hogy alkalmazkodniuk kell a GLP-1-készítmények rohamos terjedéséhez, különben vendégeket és bevételt veszíthetnek. A Reuters szerint ritkán fordul elő, hogy egy jelentős alkoholgyártó nyíltan elismeri: a fogyókúrás gyógyszerek veszélyt jelenthetnek a sörértékesítésre.
A figyelmeztetés hátterében a GLP-1-alapú készítmények gyors térnyerése áll
A JPMorgan elemzése szerint tavaly az Egyesült Államokban mintegy 10 millió ember használt olyan gyógyszereket, mint a Novo Nordisk Ozempic és Wegovy készítményei. A gyógyszerek terjedése a fogyasztási cikkek piacának számos területére hatással van:
- csökkenti az édességek és nassolnivalók iránti vágyat,
- növeli a ruhák átalakítása iránti keresletet,
- és új termékek fejlesztésére ösztönzi a vállalatokat a mellékhatások ellensúlyozására.
A világ második legnagyobb sörgyártója, a belga AB InBev mögött álló Heineken arra hívta fel vendéglátóipari partnerei figyelmét, hogy a GLP-1-gyógyszerek mérsékelhetik az alkoholfogyasztás iránti vágyat. Ez nyomást gyakorolhat a sör- és cider értékesítésre, mivel a fogyasztók hamarabb érzik jóllakottnak magukat, és kevesebb italt rendelnek. A vállalat szerint a hagyományos, több korsó sör elfogyasztásával járó társasági alkalmak fenntartása is egyre nehezebbé válhat.
A Heineken elküldte vendéglátóipari ügyfeleinek azt a korábban nem publikált prezentációt, amelyben konkrét alkalmazkodási lépéseket is javasolt. A puboknak és bároknak érdemes lehet fél korsó sört kínálniuk, bővíteniük az alacsony alkoholtartalmú és alkoholmentes italok választékát, illetve kisebb ételekkel párosítaniuk az italokat. Ellenkező esetben visszaeshet a vendégforgalom és az egy vendégre jutó költés, ahogy ezeknek a gyógyszereknek a használata egyre elterjedtebbé válik Nagy-Britanniában.
Az alkoholipar egyébként is nehéz időszakon megy keresztül: több meghatározó piacon évek óta csökken az értékesítés, mivel a fogyasztók egészségügyi és gazdasági megfontolásokból egyaránt visszafogják alkoholfogyasztásukat. A Heineken a Reutersnek elmondta, hogy a prezentációt a brit vendéglátóipari vállalkozásokkal folytatott rendszeres egyeztetések részeként osztotta meg, hogy segítsen nekik megérteni a piaci változásokat.
„A GLP-1-készítményeket használók körében már látunk bizonyos változásokat a fogyasztási szokásokban, és 2027-ben is figyelemmel kísérjük, hogyan alakulnak ezek a tendenciák” – közölte a vállalat.
A Heineken szerint a GLP-1-gyógyszereket használók nem mondanak le teljesen az alkoholról, inkább kisebb adagokat, alacsonyabb alkoholtartalmú italokat és prémiumtermékeket választanak. Ez összhangban van a fogyasztói piacon már korábban is megfigyelhető trendekkel, a vállalat pedig úgy véli, hogy termékportfóliója jól alkalmazkodik ezekhez az igényekhez.
Egyre több bizonyíték utal az alkoholfogyasztás visszaesésére
Európa a holland sörgyártó legnagyobb piaca árbevétel alapján, a növekedés azonban itt meglehetősen lassú. A Heineken különösen fontos lehetőségként tekint Nagy-Britanniára, ahol több mint 2000 pub van a tulajdonában.
A vállalat brit leányvállalatának jelentése szerint a 2026 februárjáig tartó egy évben közel 14 milliárd font értékben értékesítettek sört a brit pubokban, bárokban és éttermekben. Ebből kevesebb mint 300 millió font származott az alkoholmentes és alacsony alkoholtartalmú sörökből. Bár az italgyártók eddig többnyire igyekeztek kisebbíteni a GLP-1-gyógyszerek jelentette veszélyt, a fogyasztási kiadásokról rendelkezésre álló új adatok már érzékelhető hatásra utalnak.
A Circana piackutató cég 2024 és 2026 között olyan amerikai háztartásokat vizsgált, amelyekben legalább egy családtag GLP-1-készítményt használt. Az eredmények szerint ezek a háztartások kevesebbet költöttek alkoholra, akár otthoni, akár vendéglátóhelyeken történő fogyasztásról volt szó, mint azok, amelyekben senki sem szedett ilyen gyógyszert.
A kezelés megkezdése után két évvel a GLP-1-et használó háztartások havi alkoholköltsége átlagosan mintegy 7 százalékkal volt alacsonyabb a gyógyszert nem használó háztartásokénál. A sörre fordított kiadások esetében a különbség már körülbelül 13,5 százalékot tett ki.
A világ egyik legnagyobb szeszesital-gyártója, a Diageo korábban azt közölte befektetőivel, hogy a GLP-1-készítmények hatása akkor is kezelhető maradhat, ha használatuk szélesebb körben elterjed. A Carlsberg a Reutersnek úgy nyilatkozott, hogy a jelenleg rendelkezésre álló adatok még nem támasztják alá egyértelműen, hogy ezek a gyógyszerek meghatározó szerepet játszanának a sörfogyasztási trendek alakulásában. Az Anheuser-Busch InBev nem kívánt nyilatkozni.
A Circana, a NIQ piackutató vállalat, valamint a brit vendéglátóiparra szakosodott KAM felmérései Európában és az Egyesült Királyságban szintén arra utalnak, hogy a GLP-1-készítményeket használók visszafogják alkoholfogyasztásukat.
A Reuters által megkérdezett 11 GLP-1-felhasználó közül tízen arról számoltak be, hogy kevesebb alkoholt fogyasztanak, esetenként jelentősen visszafogták az ivást. Egyesek szerint az alkohol kellemetlen közérzetet vagy rosszullétet okoz nekik, mások pedig egyszerűen már nem éreznek késztetést arra, hogy igyanak.
A brit Daniel Cornwell, a vendéglátóipari vezetők toborzásával foglalkozó SPE Resourcing alapítója elmondta: korábban rendszeresen fogyasztott alkoholt munkahelyi rendezvényeken és hétvégente is. A gyógyszer szedése óta azonban az alkohol kellemetlen érzést okoz számára, és akár több napig tartó másnaposságot is eredményez.
A GLP-1-készítmények az agy működésére gyakorolt hatásuk révén az alkoholfogyasztási motivációt is befolyásolhatják – mondta Joseph Schacht, a Coloradoi Egyetem Anschutz kampuszának professzora, aki egy randomizált, kontrollált klinikai vizsgálatot vezetett a gyógyszerek alkoholfogyasztási zavarral élőkre gyakorolt hatásáról. Schacht szerint a klinikai vizsgálatok következetesen azt mutatják, hogy az alkoholfogyasztási zavarral (AUD) küzdőknél ezek a készítmények mérsékelhetik az alkohol utáni sóvárgást és a tényleges fogyasztást is.
A professzor úgy véli, hogy a gyógyszerek az alkoholfogyasztási zavar kezelésében egyfajta „Prozac-pillanatot” hozhatnak el, vagyis jelentős áttörést eredményezhetnek. Ugyanakkor komoly kihívás elé állíthatják az alkoholgyártókat is, ha a hatásuk nemcsak a gyógyszert használókra, hanem a fogyasztók szélesebb körére is kiterjed, és általánossá válik az alkoholfogyasztás visszafogása.