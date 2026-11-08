Már a sörgyártók is aggódnak a GLP-1-készítmények miatt: a fogyókúrás gyógyszerek a kocsmák forgalmát is visszavethetik

A Heineken arra figyelmeztette a brit pubokat és bárokat, hogy alkalmazkodniuk kell a GLP-1-készítmények rohamos terjedéséhez, különben vendégeket és bevételt veszíthetnek. A Reuters szerint ritkán fordul elő, hogy egy jelentős alkoholgyártó nyíltan elismeri: a fogyókúrás gyógyszerek veszélyt jelenthetnek a sörértékesítésre.

A GLP-1-készítmények használói kevesebb alkoholt fogyasztanak/Fotó: Northfoto

A figyelmeztetés hátterében a GLP-1-alapú készítmények gyors térnyerése áll

A JPMorgan elemzése szerint tavaly az Egyesült Államokban mintegy 10 millió ember használt olyan gyógyszereket, mint a Novo Nordisk Ozempic és Wegovy készítményei. A gyógyszerek terjedése a fogyasztási cikkek piacának számos területére hatással van:

csökkenti az édességek és nassolnivalók iránti vágyat,

növeli a ruhák átalakítása iránti keresletet,

és új termékek fejlesztésére ösztönzi a vállalatokat a mellékhatások ellensúlyozására.

A világ második legnagyobb sörgyártója, a belga AB InBev mögött álló Heineken arra hívta fel vendéglátóipari partnerei figyelmét, hogy a GLP-1-gyógyszerek mérsékelhetik az alkoholfogyasztás iránti vágyat. Ez nyomást gyakorolhat a sör- és cider értékesítésre, mivel a fogyasztók hamarabb érzik jóllakottnak magukat, és kevesebb italt rendelnek. A vállalat szerint a hagyományos, több korsó sör elfogyasztásával járó társasági alkalmak fenntartása is egyre nehezebbé válhat.

A Heineken elküldte vendéglátóipari ügyfeleinek azt a korábban nem publikált prezentációt, amelyben konkrét alkalmazkodási lépéseket is javasolt. A puboknak és bároknak érdemes lehet fél korsó sört kínálniuk, bővíteniük az alacsony alkoholtartalmú és alkoholmentes italok választékát, illetve kisebb ételekkel párosítaniuk az italokat. Ellenkező esetben visszaeshet a vendégforgalom és az egy vendégre jutó költés, ahogy ezeknek a gyógyszereknek a használata egyre elterjedtebbé válik Nagy-Britanniában.

Az alkoholipar egyébként is nehéz időszakon megy keresztül: több meghatározó piacon évek óta csökken az értékesítés, mivel a fogyasztók egészségügyi és gazdasági megfontolásokból egyaránt visszafogják alkoholfogyasztásukat. A Heineken a Reutersnek elmondta, hogy a prezentációt a brit vendéglátóipari vállalkozásokkal folytatott rendszeres egyeztetések részeként osztotta meg, hogy segítsen nekik megérteni a piaci változásokat.