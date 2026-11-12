Hatalmas fordulat: tévedett az EU Törvényszéke, a Google-nek ez másfélmilliárd eurójába kerülhet

Újabb komoly akadályba ütközött a Google az Európai Unióval vívott jogi csatájában a csaknem 1,5 milliárd eurós (1,7 milliárd dolláros) versenyjogi bírság miatt. Az EU legfelsőbb bíróságának jogi főtanácsnoka szerint ugyanis az uniós törvényszék hibázott, amikor hatályon kívül helyezte az Európai Bizottság Google ellen indított ügyét – írja a Bloomberg.

Újabb komoly akadályba ütközött a Google az Európai Unióval vívott jogi csatájában/Fotó: NurPhoto via AFP

A Google kiszoríthatta a versenytársakat

Juliane Kokott főtanácsnok csütörtökön közzétett indítványában úgy foglalt állást, hogy az uniós versenyhatóság helyesen jutott arra a következtetésre: a Google gyakorlata alkalmas lehetett arra, hogy kiszorítsa a versenytársakat a piacról. Ezzel szembement az EU Törvényszékének korábbi döntésével.

Bár a főtanácsnoki indítvány nem köti a bíróságot, az ilyen állásfoglalások rendszerint irányt mutatnak a néhány hónappal később megszülető végleges ítéletnek.

Kokott szerint a Törvényszék jogi hibát követett el, amikor arra jutott, hogy az Európai Bizottság „nem bizonyította a versenytársak kiszorításának hatását”. Véleménye szerint ezért a megtámadott ítéletet hatályon kívül kell helyezni, és az ügyet vissza kell utalni a Törvényszék elé.

A főtanácsnok állásfoglalása a Törvényszék 2024-es ítéletét követi

A testület akkor részben helyt adott a Google keresetének a 2019-ben kiszabott bírság ellen. Bár a bírák szerint az uniós hatóságok alapvetően helyesen jártak el, a vizsgálat során több fontos hibát is elkövettek, különösen az állítólagos jogsértés időtartamának megállapításakor.

A Google AdSense szolgáltatásával kapcsolatos uniós vizsgálat a vállalat ellen indított három nagy versenyjogi eljárás egyike volt. Ezek az ügyek meghatározó szerepet játszottak Margrethe Vestager korábbi uniós versenyjogi biztos megbízatásában, és összesen csaknem 10 milliárd eurónyi bírságot eredményeztek a Google számára.

Az Európai Bizottság eredeti döntése szerint a Google – amely meghatározó szereplő az online hirdetési közvetítés piacán – jogellenesen akadályozta, hogy olyan versenytársak, mint a Yahoo és a Microsoft, hirdetéseket helyezzenek el külső weboldalakon.

Az uniós hatóságok elsősorban a Google weboldalak számára kínált hirdetési közvetítői szerepét vizsgálták. Az AdSense for Search szolgáltatás a keresési hirdetéseket többek között újságok, blogok és utazási oldalak felületein jelenítette meg.