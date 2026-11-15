Greta Thunberg visszatért a klímacsúcsra, de komoly ellenérzéseket váltott ki egy cinikus vihogása

Greta Thunberg szereplése újabb nmezetközi vitát váltott ki, most éppen az antalyai COP31 klímakonferenciára időzítve. A 23 éves svéd aktivista öt év kihagyás után tért vissza az ENSZ éves klímatárgyalásaira, ahol ismét a politikai vezetők és a jelenlegi gazdasági rendszer felelősségét hangsúlyozta. Közben egy terjedő filmrészlet miatt azt kell magyarázniuk a vele foglalkozó megszólalóknak, hogyan viszonyul az általa elindított klímamozgalomhoz. A felvétel Hubertus Koch Auf Panzern in die Klimakrise című dokumentumfilmjéből származik. A rendező megemlíti Thunbergnek, hogy Berlinben aznap éppen Fridays for Future-tüntetést tartanak. Az aktivista meglepetten visszakérdez, hogy még mindig szerveznek-e ilyen demonstrációkat, majd nevetésben tör ki. A jelenet különösen annak fényében kapott figyelmet, hogy a nemzetközi iskolasztrájkokat annak idején éppen az ő tiltakozása inspirálta – mutatott rá a Tagesspiegel.de.

A palsztin-pártit tüntetések vették át a helyét a klímavédelemnek Greta Thunberg életében, majd visszatérésekor egy videó buktatta le cinizmusát Fotó: AFP

Ross Clark, a The Spectator publicistája a történtekből egyenesen a klímamozgalom hitelességi problémáját vezeti le. Véleménycikkében azzal érvel, hogy Greta Thunberg palesztinpárti és antikapitalista szerepvállalása egyre inkább tehertétellé válik a klímavédők számára. Clark a nemzetközi klímakonferenciákat is képmutatással vádolja, mert szerinte a rendszerellenes aktivisták és a fosszilis energiahordozókban érdekelt kormányok egyaránt saját politikai céljaikra használják az eseményeket.

Magyarázzák Greta Thunberg hisztérikus nevetését

A közösségi médiát ellepő film részletének készítője ugyanakkor vitatja azt az értelmezést, hogy Thunberg számára érdektelenné vált volna a klímavédelem. Koch a Taz.de beszámolója szerint arról írt, hogy a részletet kiragadják az összefüggéseiből. Magyarázata szerint, az aktivista a hagyományos, engedélyezett demonstrációk eredményességében csalódott, és a polgári engedetlenséget, illetve a jogi fellépést tartja hatásosabb eszköznek. Állítólag ezért nevetett a berlini tüntetés megrendezésén. Greta Thuberg a felvételen nevetésben tör ki, amikor megtudja, hogy korábban leindított klímamozgalma még mindig tuntet, s megkérdezi: „Ezek még mindig ezt csinálják?” Vagyis az a lány, aki az ifjúsági klímamozgalom, a baloldal arcává vált, most viccként kezeli ugyanezeket a tiltakozásokat.