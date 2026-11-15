Greta Thunberg visszatért a klímacsúcsra, de komoly ellenérzéseket váltott ki egy cinikus vihogása
Greta Thunberg szereplése újabb nmezetközi vitát váltott ki, most éppen az antalyai COP31 klímakonferenciára időzítve. A 23 éves svéd aktivista öt év kihagyás után tért vissza az ENSZ éves klímatárgyalásaira, ahol ismét a politikai vezetők és a jelenlegi gazdasági rendszer felelősségét hangsúlyozta. Közben egy terjedő filmrészlet miatt azt kell magyarázniuk a vele foglalkozó megszólalóknak, hogyan viszonyul az általa elindított klímamozgalomhoz. A felvétel Hubertus Koch Auf Panzern in die Klimakrise című dokumentumfilmjéből származik. A rendező megemlíti Thunbergnek, hogy Berlinben aznap éppen Fridays for Future-tüntetést tartanak. Az aktivista meglepetten visszakérdez, hogy még mindig szerveznek-e ilyen demonstrációkat, majd nevetésben tör ki. A jelenet különösen annak fényében kapott figyelmet, hogy a nemzetközi iskolasztrájkokat annak idején éppen az ő tiltakozása inspirálta – mutatott rá a Tagesspiegel.de.
Ross Clark, a The Spectator publicistája a történtekből egyenesen a klímamozgalom hitelességi problémáját vezeti le. Véleménycikkében azzal érvel, hogy Greta Thunberg palesztinpárti és antikapitalista szerepvállalása egyre inkább tehertétellé válik a klímavédők számára. Clark a nemzetközi klímakonferenciákat is képmutatással vádolja, mert szerinte a rendszerellenes aktivisták és a fosszilis energiahordozókban érdekelt kormányok egyaránt saját politikai céljaikra használják az eseményeket.
Magyarázzák Greta Thunberg hisztérikus nevetését
A közösségi médiát ellepő film részletének készítője ugyanakkor vitatja azt az értelmezést, hogy Thunberg számára érdektelenné vált volna a klímavédelem. Koch a Taz.de beszámolója szerint arról írt, hogy a részletet kiragadják az összefüggéseiből. Magyarázata szerint, az aktivista a hagyományos, engedélyezett demonstrációk eredményességében csalódott, és a polgári engedetlenséget, illetve a jogi fellépést tartja hatásosabb eszköznek. Állítólag ezért nevetett a berlini tüntetés megrendezésén. Greta Thuberg a felvételen nevetésben tör ki, amikor megtudja, hogy korábban leindított klímamozgalma még mindig tuntet, s megkérdezi: „Ezek még mindig ezt csinálják?” Vagyis az a lány, aki az ifjúsági klímamozgalom, a baloldal arcává vált, most viccként kezeli ugyanezeket a tiltakozásokat.
Mindenesetre Greta Thunberg az elmúlt években valóban egyre hangsúlyosabban vett részt palesztinpárti megmozdulásokon, ami elmélyítette távolságát a Fridays for Future német szervezetétől. A német mozgalom közben folytatja az utcai akciókat. November 13-ra a COP31 tárgyalásaihoz kapcsolódó demonstrációkat tartott, követelve a fosszilis energia visszaszorítását és a klímafinanszírozási vállalások teljesítését. Luisa Neubauer, a német Fridays for Future legismertebb alakja visszafogottan reagált a videóra: szerinte a mozgalomnak a feladataira kell összpontosítania, miközben a résztvevőknek nem szükséges minden tiltakozási formában egyetérteniük.
Thunberg tizenöt éves volt, amikor a svéd parlament előtt indított iskolasztrájkja életre hívta a mozgalmat. Most 23 éves, a gázai flottillákhoz való csatlakozásával kerül a címlapokra. Az általa is népszerűsített klímakampány hatalmas pénzösszegeket kapott és nemzetközi csúcstalálkozókat hívott életre. Ugyanezen aktivisták közül azóta sokan Palesztinára és más ügyekre helyezték át a hangsúlyt, amelyeket a Nyugattal szembeni emberi jogi kampányokként lehet értelmezni. A mostani reakciója sokak szerint éppen ezért, aláássa azt az elképzelést, hogy az eredeti felvonulásokat kizárólag a tudomány által jelzett sürgető veszély vezérelte.
A Greta Thunberg által elindított klímamozgalomhoz több százezer eurós, illetve dolláros támogatások is érkeztek, teljes nemzetközi finanszírozásáról azonban nem áll rendelkezésre ellenőrizhető összesítés. Thunberg különálló alapítványa saját közlése szerint 2025 októberéig 1,235 millió euró díjpénzt továbbadományozott.