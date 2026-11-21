Tizenhárom évvel a GTA V után, november 19-én jelent meg a Grand Theft Auto VI PlayStation 5-re és Xbox Series X|S-re. A New York-i Take-Two Interactive-hoz tartozó Rockstar Games pénteken tette közzé a csütörtök végéig összesített globális kiskereskedelmi forgalomra vonatkozó becslését. A vállalat szerint ez minden idők legnagyobb szórakoztatóipari rajtja.

Jason és Lucia a Grand Theft Auto VI-ban Fotó: PJ McDonnell

Rekordot hozott a GTA 6 rajtja

A sorozat előző része 2013-ban az első 24 órában több mint 800 millió dollárnyi kiskereskedelmi forgalmat ért el, három nap alatt pedig átlépte az egymilliárd dollárt. A GTA 6 már a megjelenése előtt rekordot állított fel a 32,5 millió eladott példánnyal. Az Egyesült Államokban az alapkiadás 79,99 dollárért, az Ultimate Edition 99,99 dollárért került forgalomba.

A Bosszúállók: Végjáték teljes mozibevételét is meghaladta

A GTA 6 rajtjáig összegyűlt 3,79 milliárd dollár mintegy 860 millió dollárral haladja meg a Bosszúállók: Végjáték teljes globális jegybevételét. A Disney szerint a Marvel-film az októberi újrabemutatóval közel 2,93 milliárd dollárra növelte összbevételét, és ezzel visszavette az Avatartól a világ legnagyobb mozibevételét hozó filmjének címét. A videojáték esetében a vásárlók által fizetett kiskereskedelmi forgalom, a filmnél a mozijegyekből befolyt teljes összeg szerepel az összevetésben.

A várakozás is nagy volt a GTA esetében

A Guinness szerint a GTA V az első 24 órában 11,21 millió példányt adott el, 815,7 millió dollár értékben. Ez az amerikai inflációval korrigálva ma nagyjából 1,18 milliárd dollárnak felel meg. A GTA VI becsült előrendelési forgalma ennél is magasabb, de több hónap előrendeléseit nem lehet közvetlenül összevetni egyetlen rajtnappal. A hivatalos rekordhoz összehasonlítható eladási adatok kellenek.

A Bank of America 15 millió példányt becsül az első napra, és 1,9 milliárd dolláros forgalmat az első három napra.

Húszmillió példány 90 dolláros átlagárral már önmagában 1,8 milliárd dolláros nyitónapot jelentene.

Ha a rajtadat tartalmazza az előrendeléseket, azok értékét ehhez nem lehet még egyszer hozzáadni. A Newzoo júliusi modellje az előrendelésekkel együtt 3,3-5,2 milliárd dolláros összforgalmat vetített előre a rajthét végére.