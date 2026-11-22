A GTA-ban általában azért ül autóba az ember, hogy egyik küldetésből a másikba menjen, elmeneküljön a rendőrök elől, vagy egy kicsit randalírozzon a városban – a rádió viszont szinte mindig szól, és megadja a tökéletes alaphangulatot. A Rockstar az előző résznél össze is adta ezeket a perceket: becslésük szerint a GTA V és a GTA Online játékosai öt év alatt nagyjából 75 milliárd percnyi zenét hallgattak a játék rádióiban. A GTA VI november 19-i rajtjára a lemezkiadók már erre a közönségre készültek. Az Atlantic külön albumot adott ki, a texasi Power Trip a játék metálrádiójában mutatta be az új dalát, a premierhétvégére pedig fesztivált szerveztek Miamiban.

Millió dollárokat mozgathatott meg a zeneiparban a GTA VI – több száz dal szól az évtized játékában, de az üzlet itt nem áll meg / Fotó: PJ McDonnell

Az ötödik résznél nyolc évvel a rajt után jutottak el oda, hogy Dr. Dre hat új száma előbb jelent meg a GTA Online-ban, mint a Spotifyon. A Rockstar még külön küldetést is írt hozzájuk. A játékosnak Dre eltűnt telefonját kellett megtalálnia, mert azon voltak a kiadatlan felvételek. Aki csak az Eminemmel vagy a Snoop Dogg-gal közös számra volt kíváncsi, és ezért nem akart végigjátszani egy küldetést, annak bő hét hetet kellett várnia, hogy streamingen is meghallgathassa.

Mennyibe kerülhetett feltölteni a GTA VI rádióit?

A GTA VI stáblistáján 21 rádiós dallistán összesen 742 felvétel szerepel, és ebben még nincs benne a játékhoz komponált kísérőzene vagy a külön felsorolt helyszínek zenéje. A Universal Music Publishing Group egymaga több mint 250 olyan dalról számolt be a játékban, amelynek legalább az egyik szerzőjét képviseli. Ezek közül több tucat kifejezetten a GTA VI-hoz készült. A zeneműkiadó éveken át dolgozott a Rockstarral a játékon, az előzeteseken és az albumon, amelynek 34 számából végül 13-ban működtek közre a szerzői.

A Take-Two nem közölte, mennyit fizetett a zenékért, de a rádiós kínálat méretét át lehet váltani dollárra. Egy meglévő dalnál általában a szerzeményért és a játékban megszólaló konkrét hangfelvételért is fizetni kell. A Szellemi Tulajdon Világszervezetének útmutatója mindkét jogra 2-15 ezer dolláros egyszeri díjat ad meg. Ezzel számolva

a 742 rádiós felvétel nagyjából 3–22 millió dollárba kerülne.

A tényleges kiadás ettől eltérhet, hiszen nem tudni, melyik felvétel jogairól tárgyaltak külön, és melyik került be egy nagyobb megállapodás részeként.