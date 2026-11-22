Millió dollárokat mozgathatott meg a zeneiparban a GTA VI – több száz dal szól az évtized játékában, de az üzlet itt nem áll meg
A GTA-ban általában azért ül autóba az ember, hogy egyik küldetésből a másikba menjen, elmeneküljön a rendőrök elől, vagy egy kicsit randalírozzon a városban – a rádió viszont szinte mindig szól, és megadja a tökéletes alaphangulatot. A Rockstar az előző résznél össze is adta ezeket a perceket: becslésük szerint a GTA V és a GTA Online játékosai öt év alatt nagyjából 75 milliárd percnyi zenét hallgattak a játék rádióiban. A GTA VI november 19-i rajtjára a lemezkiadók már erre a közönségre készültek. Az Atlantic külön albumot adott ki, a texasi Power Trip a játék metálrádiójában mutatta be az új dalát, a premierhétvégére pedig fesztivált szerveztek Miamiban.
Az ötödik résznél nyolc évvel a rajt után jutottak el oda, hogy Dr. Dre hat új száma előbb jelent meg a GTA Online-ban, mint a Spotifyon. A Rockstar még külön küldetést is írt hozzájuk. A játékosnak Dre eltűnt telefonját kellett megtalálnia, mert azon voltak a kiadatlan felvételek. Aki csak az Eminemmel vagy a Snoop Dogg-gal közös számra volt kíváncsi, és ezért nem akart végigjátszani egy küldetést, annak bő hét hetet kellett várnia, hogy streamingen is meghallgathassa.
Mennyibe kerülhetett feltölteni a GTA VI rádióit?
A GTA VI stáblistáján 21 rádiós dallistán összesen 742 felvétel szerepel, és ebben még nincs benne a játékhoz komponált kísérőzene vagy a külön felsorolt helyszínek zenéje. A Universal Music Publishing Group egymaga több mint 250 olyan dalról számolt be a játékban, amelynek legalább az egyik szerzőjét képviseli. Ezek közül több tucat kifejezetten a GTA VI-hoz készült. A zeneműkiadó éveken át dolgozott a Rockstarral a játékon, az előzeteseken és az albumon, amelynek 34 számából végül 13-ban működtek közre a szerzői.
A Take-Two nem közölte, mennyit fizetett a zenékért, de a rádiós kínálat méretét át lehet váltani dollárra. Egy meglévő dalnál általában a szerzeményért és a játékban megszólaló konkrét hangfelvételért is fizetni kell. A Szellemi Tulajdon Világszervezetének útmutatója mindkét jogra 2-15 ezer dolláros egyszeri díjat ad meg. Ezzel számolva
a 742 rádiós felvétel nagyjából 3–22 millió dollárba kerülne.
A tényleges kiadás ettől eltérhet, hiszen nem tudni, melyik felvétel jogairól tárgyaltak külön, és melyik került be egy nagyobb megállapodás részeként.
A GTA V rajtjára bejelentett 240 licencelt dal ugyanezzel a módszerrel 1–7,2 millió dollárt jelentene. Az ötödik rész zenei vezetője viszont később elmondta, hogy a fejlesztés során körülbelül 1500 felvételt licenceltek, és azoknak csak egy része került be a játékba. A két összeg tehát azt mutatja meg, mekkora volt a különbség a rajtkori kínálat között. A Rockstar zenei kiadását már csak azért sem lehet belőlük összehasonlítani, mert olyan számokért is fizethettek, amelyeket a játékosok végül nem hallottak.
Az egyszeri díj után az számít, kinél maradnak a jogok
Ramona Gonzaleznek éppen a GTA V-höz felvett dala, a Nowhere To Go hozta meg a pénzt ahhoz, hogy újra függetlenül adhassa ki a zenéit. A Nite Jewel néven dolgozó énekes a The Guardiannek elmondta, hogy addig nem volt elég tőkéje a váltáshoz. A játékhoz készült szám azóta több mint nyolcmillió lejátszással a legsikeresebb dala lett a Spotifyon, a jogok azonban a Rockstarnál vannak. Gonzaleznek továbbra is van belőle bevétele, de saját elmondása szerint a pénz nagy részét az elején, a felvétel elkészítéséért kapta.
A Heaven 17-nek már nem érte meg ugyanez a konstrukció: a brit együttes 1983-as slágeréért, a Temptationért Martyn Ware szerint
- a három szerző fejenként 7500 dollárt kapott volna, vagyis a szerzői oldalnak összesen 22 500 dollárt ajánlottak.
- A hangfelvétel jogával együtt a teljes ajánlat akár 45 ezer dollár is lehetett volna.
Ware nemcsak az összeget kevesellte. A Rockstar a beszámolója szerint az egyszeri díjért időkorlát nélkül használhatta volna a számot a játékban és a reklámokban is, vagyis akkor sem kellett volna újra fizetnie, ha évekkel később egy másik kampányban veszi elő.
Volt dal, amelynek egy hét alatt milliós közönséget hozott egy előzetes
A szerződésben szereplő díj mellett annak is lehet értéke, hogy az emberek az előzetes vagy a játék után rákeresnek egy dalra. Tom Petty 1989-es számának, a Love Is a Long Roadnak a Spotify-lejátszásai az első előzetes után közel 37 ezer százalékkal ugrottak meg az előző hetihez képest. Chimbala és Omega dalánál azt is tudni, mennyit jelentett a növekedés lejátszásokban. A MusicEXP elemzése szerint a Se Me Nota (Agárrame) című számot
az augusztusi bemutatót megelőző héten 28 ezerszer indították el a Spotifyon, az utána következő héten pedig már nagyjából 2,4 milliószor.
A GTA V-nél már hosszabb távon is látszott, hogy a játékosok a konzolon kívül is hallgatták a zenéket. Az eredeti dalokat tartalmazó album 2017 márciusára 93 millió Spotify-lejátszásig jutott. A Spotify 2013-ban közölt átlagos kifizetési sávjával számolva ez 558–781 ezer dollárnak felelne meg a jogtulajdonosok oldalán. Az album tényleges bevételét nem közölték, a Spotify pedig nem fizet fix díjat lejátszásonként. Az előadóhoz jutó összeg ráadásul attól függ, milyen szerződést kötött. Ezért lehetett a Nowhere To Go egyszerre Nite Jewel leghallgatottabb dala és olyan felvétel, amelyből az énekesnek az egyszeri megrendelés hozta a több pénzt.
A GTA VI rajtját a lemezboltokban is meg lehetett érezni
A Power Trip számára a játék rádiója egy jövő tavaszra várt lemez felvezetése. A texasi metálzenekar 2017 óta nem adott ki stúdióalbumot, most pedig új énekessel tér vissza. A Mutual Death Warrant a GTA VI-ban debütált, és azon a rádióadón szól, ahol a Slayer két tagja vezeti a műsort. Az Atlantic közben a játék premierjére hozta ki a maga 34 számos válogatását, amelyen a vendégekkel együtt 47 előadó vagy formáció szerepel. A Justice játékhoz írt zenéje decemberben külön lemezen jelenik meg.
A GTA V zenéjét egy héttel a premier után már külön meg lehetett venni, a háromrészes digitális csomag 25 dollárba került az iTuneson. A fizikai kiadásra akkor a következő évig vártak. A GTA VI-nál már a rajtra készült külön bakelit az Amazonnak, a Walmartnak és több más kereskedőnek. Az amerikai alapkiadás 49,98 dollárba került, a folyadékkal töltött változatért 124,98 dollárt kértek. Utóbbit a hivatalos bolt elfogyottként jelölte, de azt nem közölték, hány példányt adtak el.
A premierhétvégén ugyanebből a közönségből a koncertszervezők is kérnek egy részt.
A Rockstar és a PlayStation november 21-re abba a városba szervezett fesztivált, amelyről Vice Cityt mintázták.
Miamiban fellép Travis Scott és Cardi B az Atlantic lemezéről, valamint a játék kísérőzenéjét szerző Justice is. A jegyvásárlás lehetőségét sorsoláson osztották ki. Ahhoz pedig, hogy valaki elmenjen a GTA VI fesztiváljára, magát a játékot már nem is kell megvennie.