Ahogy közeledik a GTA VI megjelenése, a hype egyre csak nagyobb és nagyobb lesz, ezt pedig az elemzők sem tudják szó nélkül hagyni. Egy-két becslés körbe is járta az internetet, miszerint az Egyesült Államokban akár egymilliárd dolláros termeléskiesést is okozhat a GTA VI megjelenése – a szám könnyen vitatható, az viszont nem, hogy már most feltűnően sokan terveznek szabadságot kivenni november 19-re.

Komolyan megérezheti a gazdaság a GTA VI rajtját: tömegek maradnának otthon a megjelenéskor, milliárdos veszteségektől tartanak / Fotó: SolidMaks

Az már tény, hogy amikor november 19-én megjelenik a GTA VI, sok amerikai iroda kihalt lesz. Ez egyébként nem újdonság, az elmúlt másfél évtizedben előfordult már hasonló: 2015-ben, a Fallout 4 megjelenésének napján a Bathesda akkori marketingfőnöke, Pete Hines még egy poénos orvosi igazolást is közzé tett a Twitteren, hogy a játékosok felmutathassák munkáltatóiknak. Bár pontos adatot nem lehet tudni, de becslések szerint 2015. november 10-én globálisan körülbelül 2-3 millió ember hagyta ki a munkát vagy az iskolát. Ennél is nagyobb

kulturális és gazdasági sokkot okozott a GTA V 2013. szeptember 17-i premierje, amikor tömegesen és tudatosan szabotálták a munkanapot.

Egy korabeli, több mint 11 ezer fős felmérés szerint az IGN oldal olvasóinak 46 százaléka hivatalos szabadságot vett ki erre a keddi napra, további 20 százalék pedig nyíltan bevallotta, hogy egyszerűen beteget fog jelenteni.

A „GTA-betegségként” miatt a nagyvárosokban a 18 és 35 év közötti korosztály mintegy 6 százaléka maradt otthon, miközben világszerte több mint 8300 üzlet nyitott ki éjfélkor, hogy kiszolgálja a kilométeres sorokban kígyózó tömegeket. A munkakerülés meg is hozta az eredményét a Rockstar Games számára: a GTA V egyetlen nap alatt rekordot jelentő 815 millió dolláros bevételt generált, és mindössze három nap alatt elérte az egymilliárd dolláros álomhatárt, végleg bebizonyítva, hogy egy-egy kiemelt játékpremier képes valóságos csapást mérni a globális munkahelyi produktivitásra.

Újabb milliós tömeg maradhat otthon a GTA VI megjelenésekor

A BambooHR amerikai HR-szoftvercég több mint 3,4 millió egyesült államokbeli dolgozó anonim szabadságigénylési adatait vizsgálta. Október 22-én közzétett elemzése szerint a november 19-re vonatkozó kérelmek aránya közel 13 százalékkal magasabb, mint 2024-ben és 2025-ben november harmadik csütörtökén volt. A másnapi, pénteki igényléseknél közel 11 százalékos, a következő hétvégi napokon nagyjából 9 százalékos emelkedést mértek.

Ezenfelül a megkérdezettek 18 százaléka mondta, hogy szabadnapot tervez a GTA VI premierjére.

A Z generációhoz tartozók körében ez az arány 32, a millenniumi nemzedéknél 27 százalék volt. A közelgő játékmegjelenések miatt távollétet tervező játékosok felének ráadásul inkább a betegszabadság tűnik vonzóbbnak, mint az előre egyeztetett szabadság.