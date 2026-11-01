Komolyan megérezheti a gazdaság a GTA VI rajtját: tömegek maradnának otthon a megjelenéskor, milliárdos veszteségektől tartanak
Ahogy közeledik a GTA VI megjelenése, a hype egyre csak nagyobb és nagyobb lesz, ezt pedig az elemzők sem tudják szó nélkül hagyni. Egy-két becslés körbe is járta az internetet, miszerint az Egyesült Államokban akár egymilliárd dolláros termeléskiesést is okozhat a GTA VI megjelenése – a szám könnyen vitatható, az viszont nem, hogy már most feltűnően sokan terveznek szabadságot kivenni november 19-re.
Az már tény, hogy amikor november 19-én megjelenik a GTA VI, sok amerikai iroda kihalt lesz. Ez egyébként nem újdonság, az elmúlt másfél évtizedben előfordult már hasonló: 2015-ben, a Fallout 4 megjelenésének napján a Bathesda akkori marketingfőnöke, Pete Hines még egy poénos orvosi igazolást is közzé tett a Twitteren, hogy a játékosok felmutathassák munkáltatóiknak. Bár pontos adatot nem lehet tudni, de becslések szerint 2015. november 10-én globálisan körülbelül 2-3 millió ember hagyta ki a munkát vagy az iskolát. Ennél is nagyobb
kulturális és gazdasági sokkot okozott a GTA V 2013. szeptember 17-i premierje, amikor tömegesen és tudatosan szabotálták a munkanapot.
Egy korabeli, több mint 11 ezer fős felmérés szerint az IGN oldal olvasóinak 46 százaléka hivatalos szabadságot vett ki erre a keddi napra, további 20 százalék pedig nyíltan bevallotta, hogy egyszerűen beteget fog jelenteni.
A „GTA-betegségként” miatt a nagyvárosokban a 18 és 35 év közötti korosztály mintegy 6 százaléka maradt otthon, miközben világszerte több mint 8300 üzlet nyitott ki éjfélkor, hogy kiszolgálja a kilométeres sorokban kígyózó tömegeket. A munkakerülés meg is hozta az eredményét a Rockstar Games számára: a GTA V egyetlen nap alatt rekordot jelentő 815 millió dolláros bevételt generált, és mindössze három nap alatt elérte az egymilliárd dolláros álomhatárt, végleg bebizonyítva, hogy egy-egy kiemelt játékpremier képes valóságos csapást mérni a globális munkahelyi produktivitásra.
Újabb milliós tömeg maradhat otthon a GTA VI megjelenésekor
A BambooHR amerikai HR-szoftvercég több mint 3,4 millió egyesült államokbeli dolgozó anonim szabadságigénylési adatait vizsgálta. Október 22-én közzétett elemzése szerint a november 19-re vonatkozó kérelmek aránya közel 13 százalékkal magasabb, mint 2024-ben és 2025-ben november harmadik csütörtökén volt. A másnapi, pénteki igényléseknél közel 11 százalékos, a következő hétvégi napokon nagyjából 9 százalékos emelkedést mértek.
Ezenfelül a megkérdezettek 18 százaléka mondta, hogy szabadnapot tervez a GTA VI premierjére.
A Z generációhoz tartozók körében ez az arány 32, a millenniumi nemzedéknél 27 százalék volt. A közelgő játékmegjelenések miatt távollétet tervező játékosok felének ráadásul inkább a betegszabadság tűnik vonzóbbnak, mint az előre egyeztetett szabadság.
A nemzetközi sajtót bejárta a becslés, mely szerint a GTA VI akár 1,5 millió amerikai alkalmazottat tarthat távol a munkától, mintegy egymilliárd dolláros termeléskiesést okozva. A számot rendszerint José García Montalvóhoz, a barcelonai Pompeu Fabra Egyetem közgazdászához kötik. A Fortune október 22-i elemzése szerint azonban az egymilliárd dollár mögött nincs nyilvánosan ellenőrizhető tanulmány, az 1,5 milliós létszámra pedig nem találtak megbízható módszertani alátámasztást – ettől függetlenül ez igenis valós számnak ígérkezik a már említett felmérések alapján.
A gyakran idézett számítás ráadásul önmagában sem áll össze: ha 1,5 millió dolgozó évente átlagosan 70 ezer dollárnyi értéket állít elő, akkor 260 munkanappal számolva egy napjuk kiesése nagyjából 400 millió dollárt jelentene. A milliárdos veszteségbecsléssel Victor Matheson, a College of the Holy Cross közgazdásza is vitába szállt. A Fortune-nak arra hívta fel a figyelmet, hogy aki novemberben használ el egy már rendelkezésére álló szabadságnapot, az valószínűleg máskor vesz ki eggyel kevesebbet. Egyes munkák ráadásul később is elvégezhetők, ezért egyetlen nap hiányzása nem egyenlő ugyanekkora véglegesen elveszett termeléssel.
Nagy-Britanniában home office-ban is játszanak
Az Uswitch brit összehasonlító oldal ezer gamer munkavállalót kérdezett meg. A válaszadók 54 százaléka számol valamilyen munkarend-változtatással a premier napján; 17 százalék rendes szabadságot, 14 százalék akár fizetés nélküli szabadságot is fontolóra vesz, 9 százalék pedig betegnek jelentkezhetne akkor is, ha valójában nem beteg. Az otthonról dolgozók 30 százaléka azt mondta, hogy munkaidőben is játszana.
A kutatók ebből brit országos becslést készítettek: szerintük
a rendes és a valótlan indokkal kivett betegszabadság együttesen 2,56 millió munkavállalót, illetve 20,5 millió munkaórát érinthet.
A medián órabérrel számolva ennek értékét 403,5 millió fontra tették.
Ausztráliában már az állam magyarázza a fizetés nélküli szabadság szabályait
A GTA VI miatt már Ausztráliában az állam is megszólalt: a Fair Work Ombudsman állami munkaügyi felügyelet októberben kifejezetten a GTA VI-ra épített közösségi médiás útmutatót tett közzé. A hivatal azt magyarázta el, milyen feltételekkel kérhet fizetés nélküli szabadságot az, akinek már nem maradt fizetett szabadnapja, de a premierkor otthon szeretne maradni. A videójátékozás azonban nem ad automatikus jogot fizetés nélküli távollétre. Ilyet a munkavállaló kérhet, de az általános esetekben meg kell állapodnia róla a munkáltatójával.
A hivatalos útmutató létezése mégis beszédes: a Rockstar premierje már a munkaügyi hatóság kommunikációjában is külön témát kapott. Akadt vállalat is, amely előre alkalmazkodott: a kaliforniai Burger Motorsports autóalkatrész-gyártó közösségi oldalán közölte, hogy november 19-én szünetelteti a szokásos működést, mert több dolgozó előre jelezte, hogy aznap nem lesz elérhető. A játékos hangvételű közleményt marketingakciónak is tekinthetjük, de jól érzékelteti, mekkora figyelmet kap a megjelenés a munkahelyeken.
Ami az egyik oldalon kiesés, a másikon rekordbevétel lehet
A GTA VI megjelenése ugyanakkor nemcsak gazdasági kieséssel járhat, hanem minden idők egyik legnagyobb szórakoztatóipari üzletét is elhozhatja. Ahogy arról a Világgazdaság korábban beszámolt, egyes elemzői becslések már az előrendelésekből egymilliárd dolláros bevételt valószínűsítettek, miközben
a premier körüli időszakra akár 40 millió eladott példánnyal is számolnak.
Az előrendelések június 25-én valóban elindultak, és Strauss Zelnick, a Take-Two vezérigazgatója augusztusban példátlannak nevezte az érdeklődést, pontos értékesítési számokat azonban nem közölt.
Azóta a játék ára is hivatalossá vált: az alapkiadás 79,99 dollárba kerül, vagyis a korábbi, 80 dolláros átlagárral számoló becslések lényegében beigazolódtak. Ha a 40 milliós eladási előrejelzés is teljesülne, az listaáron számolva mintegy 3,2 milliárd dolláros vásárlói költést jelentene. Összehasonlításképpen a GTA V-nek 2013-ban mindössze három nap kellett az egymilliárd dolláros bevétel eléréséhez.
Ráadásul a gazdasági hatások már a megjelenés előtt érezhetők: Magyarországon a GTA VI augusztusi bemutatóját követően hétszeresére ugrott a konzolok iránti érdeklődés, a PlayStation 5 Pro esetében pedig közel tizennégyszeres növekedést mértek. A csúcskonzolok ára eközben jelentősen emelkedett, ami a használtpiac felé terelte a vásárlókat. A drágulásban ugyanakkor a készlethiány és a növekvő gyártási költségek is szerepet játszanak.