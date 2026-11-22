A GTA VI-ot már napokkal a premier előtt le lehetett tölteni, november 18-án éjszaka mégis akadtak játékosok, akik a PlayStation hálózatába sem tudtak bejelentkezni. Az első fennakadás néhány órával az európai rajt előtt kezdődött, az amerikai premier után pedig ismét akadozott a szolgáltatás. A Sony részvénye ennek ellenére 2,92 százalékos emelkedéssel zárt Tokióban a megjelenés napján. A korai becslés szerint ugyanis a világszerte eladott mintegy 17 millió példányból négyből hármat PlayStationre vettek meg.

Hadszíntér lett a PlayStation hálózata a GTA VI rajtján – a tőzsdén viszont nagyot nyert a Sony / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A Grand Theft Auto V után tizenhárom évet kellett várni a folytatásra, ami először Új-Zélandon startolt el, majd minden régióban helyi idő szerint éjfélkor vált elérhetővé. Magyarországon november 19-én nulla órától lehetett elindítani. Mire nálunk eljött az éjfél, más országokban már játszottak, az Egyesült Államokban viszont még órák voltak hátra a premierig. A The Guardian olyan PS5-tulajdonosokról számolt be, akiknél működött az internet, a konzol tesztje mégis elbukott, amikor a PlayStation szolgáltatásaihoz próbált csatlakozni. A Sony elismerte, hogy a hálózati hiba miatt játékok és alkalmazások indítása is akadozhat. Az első hullám után visszaestek a panaszok, az amerikai rajtot követően azonban újabb rövid fennakadásról érkeztek jelentések.

BL-meccsek rekordjait döntötte meg a GTA VI

A letöltést azok sem úszták meg, akik üzletben vették a GTA VI-ot. A dobozos rajtkiadásban nem volt lemez, csak egy beváltható kód. Aki hazavitte a dobozt, annak ugyanúgy helyet kellett csinálnia a konzolján. Az előtöltés már november 10-én elérhetővé vált, így a letöltési roham egy része kilenc nappal a rajt elé került. A brit Virgin Media O2-nél már az első órában 51,6 százalékkal nagyobb volt az adatforgalom, mint egy héttel korábban ugyanakkor. Estére az Arsenal és az Atlético Madrid Bajnokok Ligája-meccsén mért korábbi forgalmi csúcs is megdőlt. Vagyis

a brit szolgáltatónál a GTA VI már akkor lekörözött egy BL-meccset, amikor még senki nem játszhatott vele.

A lemez hiánya a Sony szempontjából jóval túlmutat ezen az egy megjelenésen. A vállalat már júliusban bejelentette, hogy 2028 januárjától nem gyárt lemezt az új PlayStation-játékokhoz. Két nappal a GTA VI rajtja előtt közben egy brit versenyjogi törvényszék elutasította a cég elleni, közel kétmilliárd fontos keresetet , amelyben a felperesek a PlayStation Store túl magasnak tartott árait támadták. Az ítélet egyik állítása szerint a vizsgált időszakban a lemezes játékok érdemi alternatívát jelentettek a digitális vásárlással szemben. A GTA VI-nál boltot még lehetett választani, lemezt már nem.