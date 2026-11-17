GTA VI megjelenés: a világrekord is kevés lehet a befektetőknek – pár nap alatt dollármilliárdokat hozhat az évtized legjobban várt játéka
Már csak kettőt kell aludni (van, aki ennyit sem fog), hogy újra belevessük magunkat a világ egyik legnépszerűbb videójátéksorozatába: aki nem szeretne korán lefeküdni szerdán, amint átfordul az óra csütörtökre, már indíthatja is a GTA VI-ot, ami már most a valaha volt egyik legjobban várt játék. A GTA VI ugyanis már most olyan várakozásoknak néz elébe, melyek rosszabb esetben is világrekordot jelenthetnek. Elődjének három nap kellett az egymilliárd dolláros bevételhez, a Bank of America szerint viszont az új résznek ugyanennyi idő alatt már közel kétmilliárdot kellene elérnie ahhoz, hogy igazolja ezeket a várakozásokat – és ez még nem is az optimista hozzáállás.
A november 19-i rajt előtt a Sensor Tower már 14,94 millió digitális konzolos előrendelést becsült, ami összesen 1,45 milliárd dollárnak felel meg. Ennek nagyjából háromnegyede PlayStationre érkezett. A Sony megerősítette, hogy a GTA VI áruháza történetének legtöbbet előrendelt játéka, de pontos darabszámot nem közölt. A játék PlayStation 5-re és Xbox Series X/S-re jelenik meg, a PC-s kiadásnak egyelőre nincs bejelentett dátuma, de annyit lehet sejteni, hogy 2027 első felében már megjelenhet. Az amerikai alapár 79,99 dollár, az Ultimate kiadásé 99,99 dollár. A magyar PlayStation Store-ban ugyanez 31 990, illetve 39 990 forint.
Világrekordokat dönthet a GTA VI
A Guinness szerint a GTA V az első 24 órában 11,21 millió példányt adott el, 815,7 millió dollár értékben. Ez az amerikai inflációval korrigálva ma nagyjából 1,18 milliárd dollárnak felel meg. A GTA VI becsült előrendelési forgalma ennél is magasabb, de több hónap előrendeléseit nem lehet közvetlenül összevetni egyetlen rajtnappal. A hivatalos rekordhoz összehasonlítható eladási adatok kellenek.
A Bank of America 15 millió példányt becsül az első napra, és 1,9 milliárd dolláros forgalmat az első három napra.
Húszmillió példány 90 dolláros átlagárral már önmagában 1,8 milliárd dolláros nyitónapot jelentene.
Ha a rajtadat tartalmazza az előrendeléseket, azok értékét ehhez nem lehet még egyszer hozzáadni. A Newzoo júliusi modellje az előrendelésekkel együtt 3,3-5,2 milliárd dolláros összforgalmat vetített előre a rajthét végére. A széles sávot még az előrendelési kampány első hetéből számolták ki.
A pontos büdzsé nem nyilvános. A The Guardian független becslések alapján egymilliárd dollár fölötti fejlesztési költségről írt. A Rockstar kiadói vezetője a Bloombergnek cáfolta, hogy az összeg meghaladta volna az 1,5 milliárd dollárt, de konkrét összeget nem közölt. A sokat idézett kétmilliárdos fejlesztési költség így nem igazolt adat.
A JPMorgan modelljében a platformdíjak után átlagosan 64 dollár jut a kiadónak példányonként. Ezzel egymilliárd dollárnyi fejlesztési költség fedezéséhez 15,6 millió, másfél milliárdhoz 23,4 millió példány kellene, még a marketing és az értékesítés egyéb költségei előtt. Ötvenmillió példánynál ugyanezzel a feltételezéssel 3,2 milliárd dollár jutna a kiadóhoz. Ez több mint kétszerese a másfél milliárdos fejlesztési forgatókönyvnek, de a különbözet nem profit.
Hamis GTA VI-telepítőkkel vadásznak a PC-s játékosokra
A Rockstar még nem közölt megjelenési dátumot a GTA VI PC-s változatához, de csalók már most letölthető telepítőket kínálnak a játék nevével. A Pénzcentrum által ismertetett kiberbiztonsági jelentés szerint a „vírusmentesként” hirdetett fájlok a játék helyett adatlopó programot telepíthetnek, amely hozzáférhet a böngészőben mentett jelszavakhoz, a játékfiókok belépési adataihoz és a kriptotárcákhoz. Aki most játszható PC-s kiadást ígér, olyasmit kínál, amit a Rockstar még nem adott ki, nem hivatalos, nem biztonságos.
Március végéig az ötmilliárd dollárt is elérheti a forgalom
A JPMorgan szerint a Take-Two éves előrejelzésébe nagyjából 34 millió példány fér bele a március 31-én záruló üzleti évben. Ugyanerre az időszakra a Raymond James 50 millió, a BMO 55 millió eladással számol. Kilencven dolláros átlagárral ez 3,1-5 milliárd dollárnyi fogyasztói költést jelentene. A sokat idézett, 60 napra 7,6 milliárdot váró Konvoy-becslés és a DFC első éves, 3,2 milliárdos prognózisa még korábbi megjelenési menetrendhez készült.
A Take-Two közben 7,98-8,18 milliárd dollárra emelte a teljes csoport éves árbevételi előrejelzését,
saját értékesítési mutatója, a net bookings sávját azonban 8-8,2 milliárdon hagyta. A decemberi negyedévre így is 3,35-3,5 milliárdot vár ezen a mutatón, több mint kétszer annyit, mint az előző negyedévben. A rajt után az lesz a kérdés, hogy az előrendelési rekord a vártnál több vevőt jelent-e, vagy főként azt, hogy a biztos vásárlók hamarabb fizettek. A konzoloknak a GTA VI karácsonykor is nagy lökést adhat, már ha lesz konzol, amit meg lehet venni normális áron. A Circana felmérésében az amerikai konzolos és PC-s játékosok 29 százaléka tervezte megvenni a játékot, miközben az amerikai játékhardver-költés az első kilenc hónapban 9 százalékkal esett. Az Ampere szerint a rajt inkább mérsékelheti a visszaesést, mint megfordíthatja.
A Take-Two számára a hosszabb távú üzlet nagyságrendjét az előző rész utóélete mutatja. A teljes GTA-sorozat még az új rész megjelenése előtt is mintegy 382 millió dollár nettó árbevételt hozott a szeptember végéig tartó fél évben. Ez nem a GTA Online önálló bevétele, de jelzi, mennyi pénzt termelhet a sorozat két nagy megjelenés között is. Egy későbbi PC-s változat újabb vevőket hozhat, az online mód pedig arra adhat okot a novemberben egyszer már fizető játékosoknak, hogy évek múlva is költsenek a GTA VI-ra.
A GTA VI rajtja a munkahelyeken is érezhető lehet
A GTA VI megjelenése nemcsak a konzolpiacon hagyhat nyomot, hanem a munkahelyi szabadságolásokon is. A BambooHR több mint 3,4 millió amerikai munkavállaló anonimizált adatait vizsgálta, és azt találta, hogy november 19-re közel 13 százalékkal magasabb a szabadságkérelmek aránya, mint az előző két év novemberének harmadik csütörtökén. A megjelenést követő péntekre is közel 11 százalékos emelkedést mértek.
- Egy külön felmérésben a válaszadók 18 százaléka mondta, hogy szabadnapot tervez a premierre,
- a Z generáció körében viszont 32,
- a millenniáloknál 27 százalék volt ez az arány.
A játékmegjelenések miatt távollétet tervező játékosok fele inkább beteget jelentene, mint hogy előre szabadságot kérjen. A GTA V 2013-as premierje előtt az IGN több mint 11 ezer fős olvasói felmérésében 46 százalék mondta, hogy szabadságot vett ki a rajt napjára, további 20 százalék pedig azt, hogy beteget fog jelenteni.
Az interneten terjedő becslések akár egymilliárd dolláros amerikai termeléskiesést is emlegetnek. A szabadságkérelmekből azonban nem derül ki, hányan maradnak otthon kifejezetten a játék miatt, és az sem, hogy az aznap elmaradó munkából mennyit pótolnak később.