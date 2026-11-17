Már csak kettőt kell aludni (van, aki ennyit sem fog), hogy újra belevessük magunkat a világ egyik legnépszerűbb videójátéksorozatába: aki nem szeretne korán lefeküdni szerdán, amint átfordul az óra csütörtökre, már indíthatja is a GTA VI-ot, ami már most a valaha volt egyik legjobban várt játék. A GTA VI ugyanis már most olyan várakozásoknak néz elébe, melyek rosszabb esetben is világrekordot jelenthetnek. Elődjének három nap kellett az egymilliárd dolláros bevételhez, a Bank of America szerint viszont az új résznek ugyanennyi idő alatt már közel kétmilliárdot kellene elérnie ahhoz, hogy igazolja ezeket a várakozásokat – és ez még nem is az optimista hozzáállás.

GTA VI megjelenés: a világrekord is kevés lehet a befektetőknek – pár nap alatt dollármilliárdokat hozhat az évtized legjobban várt játéka / Fotó: Thomas Pajot

A november 19-i rajt előtt a Sensor Tower már 14,94 millió digitális konzolos előrendelést becsült, ami összesen 1,45 milliárd dollárnak felel meg. Ennek nagyjából háromnegyede PlayStationre érkezett. A Sony megerősítette, hogy a GTA VI áruháza történetének legtöbbet előrendelt játéka, de pontos darabszámot nem közölt. A játék PlayStation 5-re és Xbox Series X/S-re jelenik meg, a PC-s kiadásnak egyelőre nincs bejelentett dátuma, de annyit lehet sejteni, hogy 2027 első felében már megjelenhet. Az amerikai alapár 79,99 dollár, az Ultimate kiadásé 99,99 dollár. A magyar PlayStation Store-ban ugyanez 31 990, illetve 39 990 forint.

Világrekordokat dönthet a GTA VI

A Guinness szerint a GTA V az első 24 órában 11,21 millió példányt adott el, 815,7 millió dollár értékben. Ez az amerikai inflációval korrigálva ma nagyjából 1,18 milliárd dollárnak felel meg. A GTA VI becsült előrendelési forgalma ennél is magasabb, de több hónap előrendeléseit nem lehet közvetlenül összevetni egyetlen rajtnappal. A hivatalos rekordhoz összehasonlítható eladási adatok kellenek.

A Bank of America 15 millió példányt becsül az első napra, és 1,9 milliárd dolláros forgalmat az első három napra.

Húszmillió példány 90 dolláros átlagárral már önmagában 1,8 milliárd dolláros nyitónapot jelentene.

Ha a rajtadat tartalmazza az előrendeléseket, azok értékét ehhez nem lehet még egyszer hozzáadni. A Newzoo júliusi modellje az előrendelésekkel együtt 3,3-5,2 milliárd dolláros összforgalmat vetített előre a rajthét végére. A széles sávot még az előrendelési kampány első hetéből számolták ki.