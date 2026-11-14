Máris megvan, kik tehetik rá a kezüket a világ egyik legnagyobb gyémántvállalatára: Afrikából érkezhetnek az új tulajdonosok – óriási üzlet készül

Botswana a jelenlegi 15-ről 30 százalékra növeli tulajdonrészét a De Beers-ben, azaz az orosz Alrosa után a globális gyémántipar második legnagyobb vállalatában – jelentette be a minap Duma Boko, az afrikai ország elnöke a gaboronei parlamentben. A lépéssel a világ legnagyobb természetesgyémánt-termelő országa válik a patinás vállalat legnagyobb egyéni részvényesévé.

Gyémántfüggő afrikaiak kezébe kerül a szektor egyik globálisan is legnagyobb vállalata / Fotó: AFP

A tulajdonosváltást az teszi lehetővé, hogy a többségi tulajdonos Anglo American óriás bányavállalat eladja 85 százalékos részvénycsomagját. A londoni tőzsdén jegyzett anyavállalat még 2024-ben döntött a szerkezetváltás mellett, hogy a zöldenergia-átmenethez szükséges nyersanyagokra fókuszálhasson.

Stratégiai gyémántszövetség a válság közepén

A tranzakciót a Gareth Penny – a De Beers korábbi vezérigazgatója – által vezetett Global Diamond Consortium hajtja végre, amelyet a botswanai kormány hivatalosan is támogat. A megállapodás véglegesítése még folyamatban van, de Botswana mint társtulajdonos jóváhagyása elengedhetetlen az ügylethez.

A lépés hátterében a globális gyémántpiac komoly strukturális kihívásai állnak:

Laboratóriumi gyémántok: a mesterséges kövek térnyerése lenyomta az árakat.

Kínai luxuspiac: a távol-keleti kereslet drasztikus visszaesése beszűkítette a piacot.

Gazdasági visszaesés: a gyémántfüggő botswanai gazdaság a tavaly recesszióba került az eladások bezuhanása miatt.

Regionális összefogás Afrika déli részén

Duma Boko elnök kiemelte, hogy a jövőben a szomszédos Namíbia és Angola is részvénypaketthez jut. Bár a pontos részleteket még nem hozták nyilvánosságra, a cél a dél-afrikai régió pozíciójának megerősítése.

A történelem során először fordul elő, hogy régiónk nagy gyémánttermelő nemzetei együtt ülnek majd annak a vállalatnak a tulajdonosi asztalánál, amely a gyémántjaikat értékesíti. Összeköt minket a közös hit, hogy a helyi erőforrásoknak helyben kell jólétet hozniuk

– fogalmazott beszédében az elnök.

A tranzakció lezárásával Botswana és szövetségesei közvetlen beleszólást nyernek a világ legértékesebb drágaköveinek globális marketingjébe és persze az elosztásába is.