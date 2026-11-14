Máris megvan, kik tehetik rá a kezüket a világ egyik legnagyobb gyémántvállalatára: Afrikából érkezhetnek az új tulajdonosok – óriási üzlet készül
Botswana a jelenlegi 15-ről 30 százalékra növeli tulajdonrészét a De Beers-ben, azaz az orosz Alrosa után a globális gyémántipar második legnagyobb vállalatában – jelentette be a minap Duma Boko, az afrikai ország elnöke a gaboronei parlamentben. A lépéssel a világ legnagyobb természetesgyémánt-termelő országa válik a patinás vállalat legnagyobb egyéni részvényesévé.
A tulajdonosváltást az teszi lehetővé, hogy a többségi tulajdonos Anglo American óriás bányavállalat eladja 85 százalékos részvénycsomagját. A londoni tőzsdén jegyzett anyavállalat még 2024-ben döntött a szerkezetváltás mellett, hogy a zöldenergia-átmenethez szükséges nyersanyagokra fókuszálhasson.
Stratégiai gyémántszövetség a válság közepén
A tranzakciót a Gareth Penny – a De Beers korábbi vezérigazgatója – által vezetett Global Diamond Consortium hajtja végre, amelyet a botswanai kormány hivatalosan is támogat. A megállapodás véglegesítése még folyamatban van, de Botswana mint társtulajdonos jóváhagyása elengedhetetlen az ügylethez.
A lépés hátterében a globális gyémántpiac komoly strukturális kihívásai állnak:
- Laboratóriumi gyémántok: a mesterséges kövek térnyerése lenyomta az árakat.
- Kínai luxuspiac: a távol-keleti kereslet drasztikus visszaesése beszűkítette a piacot.
- Gazdasági visszaesés: a gyémántfüggő botswanai gazdaság a tavaly recesszióba került az eladások bezuhanása miatt.
Regionális összefogás Afrika déli részén
Duma Boko elnök kiemelte, hogy a jövőben a szomszédos Namíbia és Angola is részvénypaketthez jut. Bár a pontos részleteket még nem hozták nyilvánosságra, a cél a dél-afrikai régió pozíciójának megerősítése.
A történelem során először fordul elő, hogy régiónk nagy gyémánttermelő nemzetei együtt ülnek majd annak a vállalatnak a tulajdonosi asztalánál, amely a gyémántjaikat értékesíti. Összeköt minket a közös hit, hogy a helyi erőforrásoknak helyben kell jólétet hozniuk
– fogalmazott beszédében az elnök.
A tranzakció lezárásával Botswana és szövetségesei közvetlen beleszólást nyernek a világ legértékesebb drágaköveinek globális marketingjébe és persze az elosztásába is.
A De Beeers és Botswana
A De Beers vállalatot 1888-ban eredetileg a dél-afrikai Kimberley-ben alapította a hírhedt brit gyarmatosító, Cecil Rhodes, és a cég Johannesburgban jelenleg is fenntart anak egy kiemelt regionális központot, ám a vállalat székhelyét az Anglo American a Nagy-Britanniához tartozó Jersey szigetére helyezte át, míg a valós cégvezetést Londonban végzik.
Több mint 70 éven át a De Beers a világ különböző pontjain - köztük Botswanában - kibányászott nyersgyémántokat Londonba szállította. Ott válogatták, árazták és adták el őket a kiemelt partnereknek, az úgynevezett Sightholdereknek.
Botswana kormánya végül megelégelte, hogy bár az ő földjük adja a legértékesebb gyémántokat, a magas hozzáadott értékű kereskedelmi és pénzügyi folyamatok Európában zajlanak.
A 2011-ben megkötött új, 10 éves értékesítési szerződés megkötésekor ultimátumot adtak: csak akkor újítják meg a De Beers bányászati jogait, ha a teljes globális értékesítési részleget átköltöztetik az afrikai országba.
A De Beers végül engedett a nyomásnak. A költözés egy két évig tartó, rendkívül komplex logisztikai művelet volt, amely mintegy 120 millió dollárba került.
A költözés során Gaboronéban felépítettek egy szupermodern, csúcstechnológiás központot (Diamond Trading Centre), amely évente akár 45 millió karátnyi gyémánt válogatására és felértékelésére is képes. Ehhez Londonból Botswanába szállították a teljes gyémántosztályozó gépparkot, a biztonsági berendezéseket, valamint a szintetikus (laboratóriumi) gyémántok kiszűrésére szolgáló egyedi lézertechnológiát.
Sőt, 85 nemzetközi gyémántszakértő és topmenedzser is átköltözött Londonból Gaboronéba, hogy betanítsák a helyi munkaerőt. A megállapodás szerint az értékesítési divízió alkalmazottainak legalább felét a helyiekből kellett toborozni.
A lépéssel Botswana egy egyszerű bányászati helyszínből a világ egyik legfontosabb pénzügyi és drágakő-kereskedelmi központjává lépett elő, ami megteremtette a feltételeit annak is, hogy az ország most a De Beers legnagyobb egyéni részvényesévé váljon.