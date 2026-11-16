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Trump az amerikai gyógyszerárakat csökkentené, de Európában jöhet a feketeleves

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Az amerikai kormány a gyógyszerárak letörésére készül, a nyomás azonban könnyen visszaüthet Európára. Ha a gyógyszergyártók az Egyesült Államokban elérni kívánt alacsonyabb árakat más piacokon magasabb árakkal ellensúlyoznák, a svájci háztartásoknak évente akár több százmillió frankos többletköltséggel is számolniuk kellene. Egy friss svájci tanulmány szerint a globális gyógyszerár-háború végső soron nem az amerikai betegeket, hanem a gyógyszeripart hozhatja kedvezőbb helyzetbe.
Gorzsás Anita
2026.11.16, 08:00
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A svájci gyógyszerárak már most is a világ legmagasabbjai közé tartoznak, az Egyesült Államokban azonban ennél is jóval drágábbak a készítmények. Az amerikai kormány ezen változtatna: nyomást gyakorol a gyógyszergyártókra, hogy az új készítményeket alacsonyabb áron kínálják az amerikai piacon – írja a Swissinfo.

Medication - Pharmacy gyógyszer
A svájci gyógyszerárak már most is magasak/Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Bevételkiesést jelenthet a gyógyszeripari óriásoknak

Ez a svájci gyógyszeripari óriások, például a Roche és a Novartis számára komoly bevételkiesést jelenthet, hiszen az Egyesült Államok a legfontosabb piacuk. A gyógyszergyártók ezért más országokat próbálnak rávenni arra, hogy fogadják el a magasabb árakat. A Zürichi Műszaki Egyetem (ETH Zürich) és a Zürichi Egyetem kutatóinak új tanulmánya szerint azonban, ha Svájc és más országok engednek ennek a nyomásnak, az a svájci háztartásoknak évente több százmillió frankos többletköltséget jelenthet. A tanulmány egyik szerzője, Kerstin Vokinger szerint Svájcnak ezért nagyon megfontoltan kell kezelnie az Egyesült Államok nyomását.

Amerika a „legkedvezményezettebb nemzet” szerepére tör

Az Egyesült Államok azt szeretné elérni, hogy a gyógyszerárak meghatározásakor a „legkedvezményezettebb nemzet” elve érvényesüljön. Ennek lényege, hogy az amerikai árakat összevetnék egy referenciaként kiválasztott országcsoport áraival – köztük a svájciakkal is. Ez erős ösztönzőt teremt a gyógyszergyártóknak:

  • minél magasabbak az árak ezekben az országokban,
  • annál magasabb árat tudnak fenntartani az amerikai piacon is.

A folyamat fordítva is működhet. Ha egy ország nem hajlandó emelni az árakat, a gyógyszergyártók számára kevésbé lehet vonzó az új készítmények helyi bevezetése.

Vokinger szerint egyetlen ország sem szeretne abba a helyzetbe kerülni, hogy nála a legalacsonyabbak a gyógyszerárak, és emiatt esetleg elveszítse a hozzáférést az új, innovatív készítményekhez. Ez könnyen olyan versenyhez vezethet, amelyben az országok egymásra licitálva egyre magasabb árakat fogadnak el.

A svájci gyógyszerárak már most is magasak

Egyelőre nem világos, hogy az Egyesült Államok végül pontosan hogyan alakítja át gyógyszerár-képzési rendszerét. Az amerikai fenyegetés azonban már most komoly vitát váltott ki. René Buholzer, a svájci nagy gyógyszergyártókat képviselő Interpharma vezetője szerint a svájci piac kis mérete ellenére jelentős hatással lehet az amerikai árakra. A vállalatoknak ezért alkalmazkodniuk kell az új helyzethez.

A gyakorlatban ez akár azt is jelentheti, hogy Svájcban magasabb árakat kell elfogadni annak érdekében, hogy az innovatív gyógyszerek továbbra is elérhetők legyenek. A Svájci Szövetségi Közegészségügyi Hivatal (FOPH) ugyanakkor nem támogatja az árak általános emelését. Az intézmény szerint egyelőre korántsem biztos, hogy az amerikai gyógyszerár-képzési modelleket hosszú távon ténylegesen bevezetik.

Vokinger arra is felhívja a figyelmet, hogy a svájci árak jelenleg önmagukban nem gyakorolnak döntő hatást az amerikai gyógyszerárakra, mivel nem tartoznak a nemzetközi összehasonlításban legalacsonyabbak közé. Svájc szerepe akkor válna igazán fontossá, ha más országok is elkezdenék jelentősen emelni az áraikat.

Az innovatív gyógyszerekhez való hozzáférés lehet a tét

Buholzer szerint a gyógyszergyártók már most változtatnak a stratégiájukon. Az Interpharma tagvállalatai körében végzett felmérés szerint az engedélyezett gyógyszerek mintegy harmadát már nem is nyújtják be a svájci egészségügyi hatóságnak támogatásra és társadalombiztosítási finanszírozásra. A hatóság ezzel szemben azt állítja, hogy nagyjából ugyanannyi finanszírozási kérelmet kapott, mint az előző évben.

Az innovatív gyógyszerekhez való hozzáférés ugyanakkor továbbra is kulcsfontosságú a svájci betegek számára. Az, hogy egy gyógyszergyártó kéri-e egy adott készítmény társadalombiztosítási támogatását, végső soron a vállalat döntése, függetlenül az árképzésre nehezedő nemzetközi nyomástól.

Vokinger szerint Svájcnak más országokkal együttműködve kellene közös megoldásokat keresnie. A tanulmány egyik legfontosabb következtetése, hogy egy szélsőséges gyógyszerár-konfliktus esetén még az is előfordulhat, hogy az amerikai gyógyszerárak egyáltalán nem csökkennek. Ehelyett a világ más országaiban emelkedhetnek az árak – miközben a változások legnagyobb nyertese végül nem az amerikai beteg, hanem maga a gyógyszeripar lehet.

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gyógyszeripar
egészségügy
gyógyszerár

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