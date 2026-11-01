Ebből még baj lehet: túl olcsó a kínai penicillin – Európa saját gyógyszergyártása kerülhet veszélybe

Az osztrák Alpok zöldellő hegyei között megbújva működik Európa utolsó olyan penicillingyára, ahol a gyógyszer előállítása a kezdetektől a végtermékig egyetlen üzemben történik. A gyár jövője azonban egyre bizonytalanabb, miközben Kína ipari ereje rohamosan nő – írja a Reuters.

Gyógyszerek a kereskedelmi háborúkban/Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Az olcsó gyógyszerek ára

Az ok egyszerű: Kína ugyanazokat az antibiotikumokat és hatóanyagokat gyártja, mint az ausztriai Kundlban működő Sandoz-üzem, ám jóval alacsonyabb költséggel kínálja őket az európai piac számára. Az olcsó gyógyszerek természetesen kedvezőek az árérzékeny európai kormányok és a közfinanszírozott egészségügyi rendszerek számára. A kundli üzem számára viszont egzisztenciális fenyegetést jelentenek. Ez ugyanis az egyetlen olyan európai gyár, amely a penicillint a teljes gyártási folyamaton végigvezeti, beleértve a kulcsfontosságú hatóanyagok előállítását is.

Miután több versenytárs bejelentette, hogy bezárja üzemeit vagy Kínába helyezi át a termelést, a kundli gyár az önellátásról és Európa stratégiai kiszolgáltatottságáról szóló egyre szélesebb vita középpontjába került. Mindez mindössze három évvel azután történik, hogy a Sandoz 200 millió eurós beruházással bővítette az üzemet – ebből 50 millió euró közpénz volt. A vállalat most arra kérte az Európai Bizottságot, hogy indítson dömpingellenes vizsgálatot, amely akár vámok kivetéséhez is vezethet Kínával szemben.

Ha az üzem bezárna, Európa „teljes mértékben Kínától függne” – mondta a Reutersnek Stephanie Jedner, a kundli telephely vezetője.

Kína szorítása az európai penicillinpiacon

A penicillint és származékait érintő uniós importban Kína részesedése a 2000-es évek elején kezdett meredeken emelkedni. Alexander Fleming londoni laboratóriumában egy évszázada fedezte fel a penicillint, amely máig a súlyos, életveszélyes fertőzések kezelésének egyik legfontosabb antibiotikum-csoportja. Ma azonban az Európában évente beadott mintegy 1,5 milliárd napi adaghoz szükséges hatóanyagok előállítását nagyrészt Kína uralja.

Az Eurostat adatai szerint Kína részesedése az EU penicillin- és penicillinszármazék-importjából – elsősorban ömlesztett gyógyszerhatóanyagok, úgynevezett API-k formájában – a 2019-es 44 százalékról tavalyra 86 százalékra nőtt.