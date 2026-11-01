Ebből még baj lehet: túl olcsó a kínai penicillin – Európa saját gyógyszergyártása kerülhet veszélybe
Az osztrák Alpok zöldellő hegyei között megbújva működik Európa utolsó olyan penicillingyára, ahol a gyógyszer előállítása a kezdetektől a végtermékig egyetlen üzemben történik. A gyár jövője azonban egyre bizonytalanabb, miközben Kína ipari ereje rohamosan nő – írja a Reuters.
Az olcsó gyógyszerek ára
Az ok egyszerű: Kína ugyanazokat az antibiotikumokat és hatóanyagokat gyártja, mint az ausztriai Kundlban működő Sandoz-üzem, ám jóval alacsonyabb költséggel kínálja őket az európai piac számára. Az olcsó gyógyszerek természetesen kedvezőek az árérzékeny európai kormányok és a közfinanszírozott egészségügyi rendszerek számára. A kundli üzem számára viszont egzisztenciális fenyegetést jelentenek. Ez ugyanis az egyetlen olyan európai gyár, amely a penicillint a teljes gyártási folyamaton végigvezeti, beleértve a kulcsfontosságú hatóanyagok előállítását is.
Miután több versenytárs bejelentette, hogy bezárja üzemeit vagy Kínába helyezi át a termelést, a kundli gyár az önellátásról és Európa stratégiai kiszolgáltatottságáról szóló egyre szélesebb vita középpontjába került. Mindez mindössze három évvel azután történik, hogy a Sandoz 200 millió eurós beruházással bővítette az üzemet – ebből 50 millió euró közpénz volt. A vállalat most arra kérte az Európai Bizottságot, hogy indítson dömpingellenes vizsgálatot, amely akár vámok kivetéséhez is vezethet Kínával szemben.
Ha az üzem bezárna, Európa „teljes mértékben Kínától függne” – mondta a Reutersnek Stephanie Jedner, a kundli telephely vezetője.
Kína szorítása az európai penicillinpiacon
A penicillint és származékait érintő uniós importban Kína részesedése a 2000-es évek elején kezdett meredeken emelkedni. Alexander Fleming londoni laboratóriumában egy évszázada fedezte fel a penicillint, amely máig a súlyos, életveszélyes fertőzések kezelésének egyik legfontosabb antibiotikum-csoportja. Ma azonban az Európában évente beadott mintegy 1,5 milliárd napi adaghoz szükséges hatóanyagok előállítását nagyrészt Kína uralja.
Az Eurostat adatai szerint Kína részesedése az EU penicillin- és penicillinszármazék-importjából – elsősorban ömlesztett gyógyszerhatóanyagok, úgynevezett API-k formájában – a 2019-es 44 százalékról tavalyra 86 százalékra nőtt.
A növekedés egybeesik Peking „Made in China” elnevezésű, tízéves iparpolitikai programjával, amelynek célja az volt, hogy Kína feljebb lépjen a globális gyártási értékláncban. Ezzel párhuzamosan Európa ugyanezen termékekből származó exportja ma már alig éri el a 2000-es évek eleji csúcs ötödét.
Európa penicillinexportja meredeken visszaesett
Az uniós penicillin- és származékexport összességében zuhant, miközben Kína fokozatosan átvette a piac domináns szereplőjének pozícióját. A folyamat jól példázza, hogyan lépett tovább Kína a textiliparból és az összeszerelő üzemek világából a fejlett ipari termelés felé, és hogyan vált egyre fontosabb szereplővé olyan, hagyományosan európai ágazatokban is, mint a gyógyszergyártás vagy a szerszámgépipar.
Az EU Kínával szembeni árukereskedelmi hiánya 2025-ben már napi mintegy 1 milliárd euróra rúgott – ez a 2020-as szint kétszerese. Az európai döntéshozók ezért újabb és újabb intézkedéseket keresnek az európai vállalatok és munkahelyek védelmére.
A Sandoz az év elején a brit törvényhozóknak benyújtott írásos állásfoglalásában azt írta:
a kundli üzem Európa ellátásához szükséges kapacitása „kereskedelmi szempontból nem fenntartható”, hacsak a kormányok nem fizetnek többet a penicillinért.
A vállalat szerint Peking ellenőrzése a penicillin ellátási lánca felett „eredendő stratégiai kockázatot” jelent – hasonlóan ahhoz, ahogyan Kína dominálja a kritikus fontosságú ásványi nyersanyagok feldolgozását.
„Az antibiotikum-ellátás reálisan gazdasági kényszerítés vagy hibrid hadviselés eszközévé válhat, különösen diplomáciai feszültségek idején” – írta a Sandoz a brit képviselőknek benyújtott dokumentumban, további állami támogatást sürgetve.
Gyógyszerek a kereskedelmi háborúkban
Kína évek alatt építette ki pozícióját az alapvető gyógyszerek megbízható beszállítójaként, és ma már a legmodernebb gyógyszergyártásban is egyre jelentősebb szereplő. A Sandoz szerint a világ antibiotikum-hatóanyagainak akár 90 százalékát már Európán kívül állítják elő – elsősorban Kínában, illetve Indiában, ahol sok esetben kínai vegyipari alapanyagokat használnak.
Iparági szakértők szerint Kína piaci ereje lehetőséget ad Pekingnek arra, hogy stratégiai érdekei védelmében gazdasági nyomást gyakoroljon. Kína számára ugyanakkor komoly reputációs kockázattal járna, ha valóban ilyen módon használná fel piaci erejét. A ritkaföldfémek finomításában meglévő közel monopolhelyzetével ellentétben a kínai politika nem kezeli nemzetbiztonsági kérdésként az antibiotikumok piacán betöltött pozícióját.
Ennek ellenére Daokui Li kínai közgazdász – a kínai jegybank monetáris politikai bizottságának egykori tagja – már a koronavírus-járvány idején aggodalmat keltett a nyugati országokban, amikor azt vetette fel: a gyógyszerhatóanyagok exportja is alku tárgyává válhat kereskedelmi konfliktusokban.
Egy Kínában dolgozó amerikai kormányzati tisztviselő – névtelenséget kérve – azt mondta, hogy kínai partnerek tárgyalások során felvetették: Peking egy kereskedelmi konfliktus esetén megtorlásként leállíthatja bizonyos gyógyszerek hatóanyagainak exportját. A kínai külügyminisztérium szerint az EU-val fennálló gazdasági és kereskedelmi nézeteltérések párbeszéd és egyeztetés útján rendezhetők. Kína „következetesen ellenzi a kereskedelmi protekcionizmus minden formáját” – közölte.
Az európai döntéshozók számára egy ilyen stratégiai iparág leépülése komoly kiszolgáltatottságot jelent – mondta Bostjan Ceh, a szlovéniai Labena gyógyszeripari kutatási és fejlesztési vállalat üzletfejlesztési vezetője. „Ez súlyosan korlátozná Európa képességét arra, hogy megbirkózzon egy egészségügyi válsággal” – mondta.
A vészharangok 2022-ben szólaltak meg igazán, amikor a világjárványt követő légúti fertőzéshullám idején Európában hiány alakult ki az amoxicillinből – abból a penicillintípusból, amelyet Kundlban is gyártanak. Egy évvel később, a visszatérő gyógyszerhiányokra hivatkozva, az Európai Bizottság 28,3 millió euróval támogatta a kundli üzem bővítését. A beruházás 20 százalékkal növelte a gyártókapacitást.
Változó függőségek
Cecile Stolz, a Sandoz kundli gyártási egységének vezetője egy kis üvegcsében mutatta meg, hogyan tenyésztik a zöld penészgombát annak érdekében, hogy előállítsák azt a vegyületet, amelyről Fleming skót tudós 1928-ban felfedezte, hogy elpusztítja a káros baktériumokat. Fleming felfedezéséért Nobel-díjat kapott. Évtizedeken keresztül azonban Kína maga is nagymértékben Európától függött a penicillin és más generikus gyógyszerek gyártásában.
Mára Peking ipari beruházásai megfordították ezt a helyzetet. Kína újonnan megszerzett dominanciájához több tényező is hozzájárult:
- a lazább környezetvédelmi szabályozás,
- a drámaian alacsonyabb munkaerőköltségek,
- az állami támogatások,
- valamint a nyugati gyógyszergyártók beruházásai, amelyek költségmegtakarítás reményében helyezték át termelésük egy részét.
A több mint 2000 embert foglalkoztató kundli Sandoz-üzemben Stolz csapata fémtartályokban erjeszti a tápanyagokat, így állítják elő a penicillint. A folyamat rendkívül energiaigényes. Ez egy újabb tényező, amely versenyhátrányba hozza az európai gyártókat: a Nemzetközi Energiaügynökség adatai szerint az energiaintenzív iparágak számára az uniós villamosenergia-árak 2025-ben átlagosan közel 50 százalékkal magasabbak voltak, mint Kínában.
A magas európai energiaárak különösen fájdalmasan érintik a kundli üzemet. Az üzem annyi energiát használ fel, mint a közeli Innsbruck városa, amelynek több mint 130 ezer lakosa van – mondta Jedner telephelyvezető. A Sandoz a telephelyen korábbi anyavállalatával, a Novartisszal és a BASF vegyipari vállalattal osztozik. Miközben az energiaárak emelkednek, az európai penicillin ára stagnál vagy csökken – tette hozzá Jedner.
Olcsó antibiotikumok – de milyen áron?
A Sandoz szerint a vállalat nem tudja megemelni árait, mert erős a verseny, és az európai országok közbeszerzési rendszerei is lefelé szorítják az árakat. A kundli gyár továbbra is sérülékeny, mert az európai kormányok jellemzően a legalacsonyabb áron próbálnak gyógyszert beszerezni, ahelyett, hogy az ellátási források sokféleségét és biztonságát is figyelembe vennék. A vállalat szerint Kína olcsó hatóanyagokkal árasztja el a piacot.
Márciusban a Sandoz panaszt nyújtott be az Európai Bizottsághoz a kínai vállalatok antibiotikum-piaci jelenléte miatt. A vizsgálat középpontjában az áll, hogy a kínai amoxicillin-hatóanyagokat a gyártási költségnél alacsonyabb áron értékesítik-e Európában, részben állami támogatások segítségével.
A Reutersnek nyilatkozó uniós kereskedelmi szakértők, európai tisztviselők és Kína-kutatók szerint az Európai Bizottság várhatóan hamarosan elindítja a dömpingellenes vizsgálatot, bár annak pontos időzítése egyelőre bizonytalan a már folyamatban lévő ügyek torlódása miatt. A források szerint az EU vámokat is kivethet, különösen azért, mert Európa általánosságban is keményebb álláspontra helyezkedik Kínával szemben. A jelenleg folyamatban lévő 23 uniós dömpingellenes és szubvencióellenes vizsgálat közül mindössze háromnak nincs kínai érintettsége – a többi esetben Kína kizárólagos vagy társcélpont.
Más kimenetel is lehetséges. Maroš Šefčovič uniós kereskedelmi biztos nemrég olyan megállapodást jelentett be Pekinggel, amelyben az EU vámok kivetése helyett a kínai hibrid autók exportjának korlátozásáról állapodott meg – részben azért, hogy megpróbálja megmenteni az európai autógyártókat. Peking nyilvános nyilatkozataiban azt állítja, hogy az állami támogatások összhangban vannak a WTO szabályaival. Kína szerint más országok protekcionista intézkedései viszont ártanak a globális ellátási láncoknak. A Sandoz eközben a globális kereskedelmi folyamatok szorításában próbálja életben tartani a kundli gyárat.
Richard Saynor, a vállalat vezérigazgatója szerint ahhoz, hogy az életmentő gyógyszerek gyártása hosszú távon fenntartható legyen, nagyobb árazási mozgástérre van szükségük, mint a hétköznapi fogyasztási cikkeknek.
„Zavar, hogy egy csomag antibiotikumot olcsóbban adunk, mint egy csomag Ricolát Svájcban vagy egy Mars szeletet az Egyesült Királyságban” – mondta. „Sok mindent természetesnek veszünk. Egészen addig, amíg egyszer csak már nincsenek.”