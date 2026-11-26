Európa bekeményít: így próbálják megfékezni a gyógyszerhiányokat
Az Európai Parlament (EP) strasbourgi plenáris ülésén véglegesen jóváhagyta az Európai Unió gyógyszerészeti jogszabályainak reformját, amelynek célja az európai gyógyszeripar versenyképességének növelése, a gyógyszerellátás biztonságának erősítése, a gyógyszerekhez való hozzáférés javítása, valamint a kritikus fontosságú gyógyszerek hiányának hatékonyabb kezelése.
Cél az elegendő mennyiségű gyógyszer
Az új szabályok lehetővé teszik, hogy a hatóságok nemzeti és uniós szinten egyaránt hatékonyabb nyomon követéssel és összehangolt fellépéssel kezeljék a gyógyszerhiányt. A tagállamok kötelezhetik a gyógyszergyártó vállalatokat arra, hogy a betegek szükségleteinek kielégítéséhez elegendő mennyiségű gyógyszert biztosítsanak.
A generikus gyógyszerek gyorsabb piacra jutásának elősegítése érdekében a gyártók bizonyos tevékenységeket már az eredeti készítmény piaci védettségi időszaka alatt is elvégezhetnek.
Az újonnan engedélyezett gyógyszerek esetében a szabályozási védelem együttes időtartama legfeljebb 11 év lehet. Ez nyolcéves adatvédelmi időszakot, további egyéves piaci védelmet, valamint bizonyos feltételek teljesülése esetén további piaci védettségi időszakokat foglal magában.
A reform egyszerűsíti az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) belső működését is, csökkentve az adminisztratív terheket és felgyorsítva a gyógyszerek forgalombahozatali engedélyezését.
Szigorúbb követelményeket vezetnek be továbbá az antimikrobiális szerek körültekintő használatának előmozdítása érdekében:
- többek között az ilyen szereket orvosi rendelvényhez kötnék,
- és előírják, hogy a betegtájékoztatók külön információkat tartalmazzanak.
A kiemelt fontosságú új antimikrobiális készítményeket kifejlesztő gyártók átruházható kizárólagossági utalvány révén további egyéves adatvédelmi időszakra szerezhetnek jogosultságot.
Az Európai Parlament elnöke a plenáris ülésen bejelentette a gyógyszerészeti jogszabálycsomag elfogadását, miután a társjogalkotók tavaly megállapodásra jutottak a reformról.
A képviselők emellett elfogadták a kritikus fontosságú gyógyszerekről szóló jogszabályt is, amelyről az Európai Parlament és a tagállamokat tömörítő Tanács idén májusban állapodott meg.
A jogszabály meghatározza az unió területén megvalósítandó stratégiai ipari projektek létrehozásának feltételeit, amelyek célja a gyógyszergyártási kapacitások kiépítése, korszerűsítése és bővítése. A nemzeti vagy uniós pénzügyi támogatásban részesülő vállalatoknak egyértelmű kötelezettségeknek kell eleget tenniük, egyebek mellett elsőbbséget kell biztosítaniuk az uniós piac ellátásának.
Bizonytalan ellátás, geopolitikai helyzet
A harmadik országoktól való függőség csökkentése és az európai gyógyszergyártás ösztönzése érdekében a beszállítók annak arányában részesülnek előnyben, hogy gyógyszerkészítményeik és gyógyszerhatóanyagaik mekkora hányadát állítják elő az Európai Unióban. A kritikus fontosságú gyógyszerek, a ritka betegségek kezelésére szolgáló készítmények és más, közös érdekű gyógyszerek esetében legalább öt tagállam önkéntes alapon közös beszerzéseket is lebonyolíthat.
Kulja András, a Tisza párt EP-képviselője a szavazáshoz kapcsolódó sajtóközleményében kiemelte:
az alapvető gyógyszerekhez való hozzáférés nem függhet bizonytalan ellátási láncoktól és a pillanatnyi geopolitikai helyzettől.
Felhívta a figyelmet, hogy Európának képesnek kell lennie arra, hogy saját maga gondoskodjon a szükséges gyógyszerek előállításáról és gyártásáról, mindezt úgy, hogy ne legyen kiszolgáltatva külső beszállítóknak.
Véleménye szerint az alapvető gyógyszerekről szóló jogszabály fontos lépés ebbe az irányba, mert erősíti az európai gyógyszergyártást, csökkenti a külső függőségeket, és hozzájárul ahhoz, hogy minden beteg időben hozzájusson a számára szükséges gyógyszerekhez. „Európa ennek köszönhetően felkészültebbé válik a jövő kihívásaira, és biztosabb alapokra helyezhetjük a folyamatos gyógyszerellátást" – tette hozzá.