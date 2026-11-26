Az Európai Parlament (EP) strasbourgi plenáris ülésén véglegesen jóváhagyta az Európai Unió gyógyszerészeti jogszabályainak reformját, amelynek célja az európai gyógyszeripar versenyképességének növelése, a gyógyszerellátás biztonságának erősítése, a gyógyszerekhez való hozzáférés javítása, valamint a kritikus fontosságú gyógyszerek hiányának hatékonyabb kezelése.

Az EP új szabályokat fogadott el az uniós gyógyszeripar versenyképességének erősítésére/Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Cél az elegendő mennyiségű gyógyszer

Az új szabályok lehetővé teszik, hogy a hatóságok nemzeti és uniós szinten egyaránt hatékonyabb nyomon követéssel és összehangolt fellépéssel kezeljék a gyógyszerhiányt. A tagállamok kötelezhetik a gyógyszergyártó vállalatokat arra, hogy a betegek szükségleteinek kielégítéséhez elegendő mennyiségű gyógyszert biztosítsanak.

A generikus gyógyszerek gyorsabb piacra jutásának elősegítése érdekében a gyártók bizonyos tevékenységeket már az eredeti készítmény piaci védettségi időszaka alatt is elvégezhetnek.

Az újonnan engedélyezett gyógyszerek esetében a szabályozási védelem együttes időtartama legfeljebb 11 év lehet. Ez nyolcéves adatvédelmi időszakot, további egyéves piaci védelmet, valamint bizonyos feltételek teljesülése esetén további piaci védettségi időszakokat foglal magában.

A reform egyszerűsíti az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) belső működését is, csökkentve az adminisztratív terheket és felgyorsítva a gyógyszerek forgalombahozatali engedélyezését.

Szigorúbb követelményeket vezetnek be továbbá az antimikrobiális szerek körültekintő használatának előmozdítása érdekében:

többek között az ilyen szereket orvosi rendelvényhez kötnék,

és előírják, hogy a betegtájékoztatók külön információkat tartalmazzanak.

A kiemelt fontosságú új antimikrobiális készítményeket kifejlesztő gyártók átruházható kizárólagossági utalvány révén további egyéves adatvédelmi időszakra szerezhetnek jogosultságot.

Az Európai Parlament elnöke a plenáris ülésen bejelentette a gyógyszerészeti jogszabálycsomag elfogadását, miután a társjogalkotók tavaly megállapodásra jutottak a reformról.

A képviselők emellett elfogadták a kritikus fontosságú gyógyszerekről szóló jogszabályt is, amelyről az Európai Parlament és a tagállamokat tömörítő Tanács idén májusban állapodott meg.