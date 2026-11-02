Európa saját kezébe venné a nagy hatótávolságú, hiperszonikus rakéták fejlesztését, hogy a jövőben ne kelljen az Egyesült Államokra támaszkodnia az ilyen fegyverek beszerzésében. A brit-német Hypersonica most százmillió eurós befektetést szerzett az új hiperszonikus rakétarendszerek kifejlesztésére, melyek hosszabb távon Ukrajna számára is új lehetőséget jelenthetnek.

Európa többé nem akar Amerikára várni: saját hiperszonikus rakétákat fejleszt, Ukrajna is könnyen új játékszerhez juthat / Fotó: Henrik A. Jonsson

Százmillió eurós, vagyis mintegy 39 milliárd forintos befektetést szerzett a brit-német Hypersonica, mely Európa első saját, nagy hatótávolságú hiperszonikus csapásmérő képességének megteremtésén dolgozik. A Financial Times beszámolója szerint a vállalat értéke az új finanszírozási körrel megközelítőleg 700 millió euróra (256 milliárd forint) emelkedett,

a fejlesztések célja pedig egy olyan európai fegyverrendszer létrehozása, amely amerikai katonai támogatás nélkül is képes lehet stratégiai célpontokat támadni.

A beruházás mögött az áll, hogy Európának nincs saját hiperszonikus rakétarendszere, miközben Oroszország és Kína már előrehaladott ilyen fegyverek fejlesztésében.

Az európai országok hosszú ideje jelentős mértékben támaszkodnak az Egyesült Államok katonai képességeire, különösen a nagy hatótávolságú csapásmérés területén. A Hypersonica ezen a helyzeten változtathat: Európa nemcsak megvásárolni szeretné a legfejlettebb fegyvereket, hanem saját maga akarja kifejleszteni és előállítani azokat.

Több mint kétezer kilométerre is csapást mérhetnének az új rakéták

A Hypersonica részt vesz a 2024-ben megkötött brit-német Trinity House védelmi megállapodáshoz kapcsolódó fegyverfejlesztési programban. London és Berlin célja egy olyan, földi indítású rakétacsalád létrehozása, amelynek hatótávolsága meghaladja a kétezer kilométert. A program kétféle fegyver fejlesztésével számol:

egy korszerű robotrepülőgéppel

és egy hiperszonikus siklóeszközzel.

Utóbbi rendkívül nagy sebességgel, nehezen kiszámítható pályán közelítheti meg célpontját, ami jelentősen megnehezítheti a légvédelmi rendszerek dolgát. A teljes program egyelőre a tervezési szakaszban jár, a tényleges fejlesztési munkálatok 2027-ben indulhatnak. A program egyébként azután kapott nagyobb figyelmet, hogy Donald Trump leállította a Németorszába való Tomahawk robotrepülőgépek és más nagy hatótávolságú fegyverek telepítését.