Megérkezett a késő esti ítélet Amerikából: döntött Magyarországról a Standard & Poor’s – egyetlen fokozat választotta el hazánkat a bóvlitól
Magyarország hitelminősítési kilátását negatívról stabilra javította az S&P, a „BBB−/A−3” besorolást megerősítette.
"Előrejelzésünk szerint Magyarország GDP-je 2027 és 2029 között évente átlagosan 2,5 százalékkal növekszik majd, amit a beruházások élénkülése támogat, ahogy a Tisza Párt vezette kormány felhasználja a jelentős összegű, immár hozzáférhető uniós forrásokat" - írta a hitelminősítő.
"Arra számítunk, hogy a kormány kezeli az örökölt költségvetési egyensúlytalanságokat, és az euróövezeti csatlakozási célja felé haladva az államháztartási hiányt a GDP 2026-os 7,5 százalékáról 2029-re 4 százalékra csökkenti" - tették hozzá.
A magyar forint erősödése mérsékelte a nyersanyagárak ingadozásának hatásait, ellensúlyozva a folyó fizetési mérleg idei romlását.
Magyarország hitelminősítési kilátását negatívról stabilra javítottuk, és megerősítettük a „BBB−/A−3” szuverén hitelminősítést.
A Moody's után jött az S&P
Az S&P döntése egy héttel követte a Moody’s múlt pénteki lépését, amely már megtette ugyanezt a pozitív korrekciót, vagyis az ő rendszerében a Baa2 osztályzat mellett stabilra módosította a kilátást, noha nagy különbség, hogy a Moody's-nál a Baa2 két fokozattal van a befektetésre nem ajánlott sáv felett, míg az S&P-nél csak egy lépcsőfokra állunk a bóvlitól. (A harmadik nagy hitelminősítőnél, azaz a felülvizsgálata eredményét jövő pénteken közlő Fitchnél szintén két fokozat választja el az országot a bóvlitól.)
Kockázatok és forgatókönyvek a hitelminősítésben
Az S&P közölte, hogy leminősítheti Magyarországot, ha költségvetési teljesítménye elmarad várakozásaitól. Ez például a reformtörekvések gyengüléséből vagy a gazdasági növekedés lassulásából eredhet, a visszafogott exportteljesítmény vagy a gyenge beruházási aktivitás következtében, amit az energiaárak tartós ingadozása tovább súlyosbíthat.
A pozitív forgatókönyv szerint viszont felminősítés következhet, ha az ország intézményi keretrendszerében egyértelmű és tartós javulás következik be, amely növeli a makrogazdasági politika hatékonyságát és kiszámíthatóságát, valamint javítja a gazdasági növekedési kilátásokat. A kedvezőbb költségvetési teljesítmény és a fizetési mérleg javulása szintén alapot teremthet a felminősítésre - áll a közleményben.
A Standard and Poor's egyelőre bízik a magyar költségvetési fegyelemben
"A kilátás módosítása azt a véleményünket tükrözi, hogy Magyarország középtávú költségvetési és külső egyensúlyi kockázatai mérséklődnek, miután felszabadították a 16,4 milliárd eurónyi (a GDP 7 százalékának megfelelő) uniós forrást, és elfogadták a fokozatos költségvetési konszolidációt célzó programot" - áll a döntés indoklásában.
Az ügynökség elemzői szerint
- az államháztartási hiány a 2026-ra becsült 7,5 százalékról
- 2027-ben a GDP 5,0 százalékára,
- 2028-ban pedig 4,5 százalékára csökken.
- Várakozásaik szerint ez a pálya 2028-ban a GDP 74,5 százalékán stabilizálja a nettó államadósságot.
Élénkülhet a gazdasági növekedés
Az S&P szerint Magyarország gazdasági aktivitása 2027-ben élénkülni fog, és 2029-ig stabil marad. A beruházási környezet élénkülésének, a jelentős uniós transzfereknek, a bővülő exportkapacitásoknak és a mérsékelt inflációnak köszönhetően a GDP növekedése
- a 2026-os 1,75 százalékról
- 2027-ben 2,5 százalékra gyorsulhat, majd
- 2028-ban és 2029-ben is átlagosan évi 2,5 százalékos maradhat.
Megítélésük szerint ezek a kedvező folyamatok mérséklik a kormány költségvetési konszolidációjának gazdaságfékező hatását. Bár jövőre az államháztartási hiány jelentős csökkenésére számítunk,
a költségvetési javulás elsősorban az egyszeri intézkedések kifutásából, az alacsonyabb kamatkiadásokból és a bevételnövelő intézkedésekből ered majd, nem pedig a belső kereslet jelentős visszafogásából
- teszik hozzá.
Kockázatok a gazdasági növekedésben
Az ügynökség kiemelte, hogy a gazdasági növekedés lendületében nagy szerepet játszik az, hogy a jelentős közvetlen külföldi beruházások kibővítették Magyarország elektromosjármű- és akkumulátorgyártási kapacitásait, és várhatóan több új üzem is 2027-ben éri el teljes kapacitását. A rövid távú exportkilátásokat ugyanakkor veszélyezteti az elektromos járművek iránti európai kereslet gyengülése, a globális kereskedelmi feszültségek alakulása és a magyar munkaerőpiac egyes szegmenseiben tapasztalható strukturális munkaerőhiány.
Az elektromosjármű-ipari klaszteren túl az export alakulása továbbra is függ Németország gazdasági teljesítményétől, valamint a geopolitikai feszültségek energia- és importárakra gyakorolt hatásától.
Bíznak az uniós pénzekben
Az Európai Unióval fennálló kapcsolatok javulása több finanszírozási kerethez is hozzáférést biztosított. Ezek közül a legjelentősebb, hogy az EU Tanácsa jóváhagyta Magyarország módosított helyreállítási és rezilienciaépítési tervét, amely megközelítőleg 10 milliárd eurónyi, a GDP 5,25 százalékának megfelelő forrást biztosít intézményi reformokra és stratégiai beruházásokra (6,5 milliárd euró vissza nem térítendő támogatás és 3,5 milliárd euró hitel formájában) - írják az ügynökség elemzői.
Arra számítunk, hogy Magyarország teljesíti a kifizetésekhez kapcsolódó mérföldköveket, megnyitva az utat a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközből (RRF) származó mintegy 9 milliárd eurónyi támogatás és hitel 2026 végéig történő folyósítása előtt
- teszik hozzá.
- Emellett az új kormány helyreállította a hozzáférést az uniós kohéziós források korábban befagyasztott részeihez, amelyek teljes, még le nem hívott összege mintegy 15,5 milliárd euró.
- Továbbá az Európai Bizottság 2026. októberi pozitív értékelését követően Magyarország akár 5,4 milliárd eurónyi hosszú lejáratú hitelhez is hozzáférhet az EU védelmi beszerzéseket finanszírozó SAFE-eszközén keresztül.
...és az euró-konvergenciában
A kormány kiemelt prioritásként határozza meg az euróövezeti csatlakozást, és célja a maastrichti kritériumok 2030 körüli teljesítése. Az ERM II árfolyam-mechanizmusban való kötelező részvételt követően
2032 tekinthető a csatlakozás legkorábbi reális időpontjának.
Bár az ütemterv ambiciózus, úgy véljük, hogy az elkötelezettség és a strukturált ütemterv szerinti folyamatos előrehaladás erősítheti a gazdaságpolitika kiszámíthatóságát és az intézményi fejlődést.
Kulcskérdés az energiafüggőség
Az orosz energiahordozóktól való függőség továbbra is strukturális sérülékenységet jelent - állítja a hitelminősítő. A magyar gazdaság továbbra is energiaintenzív, és jelentős mennyiségű kőolajat, illetve földgázt importál Oroszországból.
Magyarország olaj- és gázimportjának több mint 90 százaléka Oroszországból érkezik Ukrajnán, Bulgárián és Szerbián áthaladó vezetékeken keresztül.
Magyarország korábban a piaci árakhoz képest kedvezményesen jutott hozzá ezekhez az energiahordozókhoz, információink szerint azonban az árképzési struktúra kétoldalú tárgyalások függvénye. Ezen import költségei meghatározóak a magyar költségvetés alakulása szempontjából, mivel a kormány számos energiatámogatási és árkorlátozási rendszert tart fenn, amelyek a globális energiaárak emelkedésekor növelik a költségvetési kiadásokat.
Az ellátási kockázatok mérséklését célzó diverzifikációs erőfeszítések közé tartozik
- az adriai cseppfolyósított földgáz (LNG) beszerzése, az összekötő vezetékek fejlesztése,
- a paksi atomerőmű bővítése, valamint
- az Engie S.A.-val kötött hosszú távú LNG-szerződés.
Bár ezek az intézkedések csökkentik Magyarország orosz energiától való függőségét,
az üzembe helyezési határidők korlátozzák megvalósításuk gyorsaságát.
Az energiapiac súlyosabb vagy tartósabb zavara kedvezőtlenül érintené Magyarország gazdasági növekedését, fizetési mérlegét, inflációját és költségvetési teljesítményét.