Magyarország hitelminősítési kilátását negatívról stabilra javította az S&P, a „BBB−/A−3” besorolást megerősítette.

Döntött Magyarországról az S&P; stabilra módosították a hitelminősítés negatív kilátását / Fotó: Jean-Marc Barrère / Hans Lucas

"Előrejelzésünk szerint Magyarország GDP-je 2027 és 2029 között évente átlagosan 2,5 százalékkal növekszik majd, amit a beruházások élénkülése támogat, ahogy a Tisza Párt vezette kormány felhasználja a jelentős összegű, immár hozzáférhető uniós forrásokat" - írta a hitelminősítő.

"Arra számítunk, hogy a kormány kezeli az örökölt költségvetési egyensúlytalanságokat, és az euróövezeti csatlakozási célja felé haladva az államháztartási hiányt a GDP 2026-os 7,5 százalékáról 2029-re 4 százalékra csökkenti" - tették hozzá.

A magyar forint erősödése mérsékelte a nyersanyagárak ingadozásának hatásait, ellensúlyozva a folyó fizetési mérleg idei romlását.

Magyarország hitelminősítési kilátását negatívról stabilra javítottuk, és megerősítettük a „BBB−/A−3” szuverén hitelminősítést.

A Moody's után jött az S&P

Az S&P döntése egy héttel követte a Moody’s múlt pénteki lépését, amely már megtette ugyanezt a pozitív korrekciót, vagyis az ő rendszerében a Baa2 osztályzat mellett stabilra módosította a kilátást, noha nagy különbség, hogy a Moody's-nál a Baa2 két fokozattal van a befektetésre nem ajánlott sáv felett, míg az S&P-nél csak egy lépcsőfokra állunk a bóvlitól. (A harmadik nagy hitelminősítőnél, azaz a felülvizsgálata eredményét jövő pénteken közlő Fitchnél szintén két fokozat választja el az országot a bóvlitól.)

Kockázatok és forgatókönyvek a hitelminősítésben

Az S&P közölte, hogy leminősítheti Magyarországot, ha költségvetési teljesítménye elmarad várakozásaitól. Ez például a reformtörekvések gyengüléséből vagy a gazdasági növekedés lassulásából eredhet, a visszafogott exportteljesítmény vagy a gyenge beruházási aktivitás következtében, amit az energiaárak tartós ingadozása tovább súlyosbíthat.

A pozitív forgatókönyv szerint viszont felminősítés következhet, ha az ország intézményi keretrendszerében egyértelmű és tartós javulás következik be, amely növeli a makrogazdasági politika hatékonyságát és kiszámíthatóságát, valamint javítja a gazdasági növekedési kilátásokat. A kedvezőbb költségvetési teljesítmény és a fizetési mérleg javulása szintén alapot teremthet a felminősítésre - áll a közleményben.