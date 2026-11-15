Tényleg közel járunk a következő holdra szálláshoz: a NASA már szervezi a holdbázis ellátását – Jeff Bezos már atomenergiával működő holdjárót küldene
Jeff Bezos űrcége már megkapta a megbízást, hogy egy nukleáris energiaforrással működő holdjárót juttasson a Hold déli sarkvidékére. A NASA közben nyolc vállalat előtt nyitotta meg a versenyt a következő évek holdi fuvarjaiért, mert egy bázis ellátásához jóval több kell egy sikeres leszállásnál, és mire eljutun a következő holdra szállásig, addigra mindennek készen kell állnia.
A NASA 94 millió dolláros alapmegbízást adott a Blue Originnek, hogy a PROMISE nevű holdjárót leszállítsa a Hold déli sarkvidékén. Ez a szállítási szerződés alapértéke, nem magáé a járműé. A megállapodás további 140 millió dollár értékű, teljesítményhez kötött opciót is tartalmaz. A november 7-én bejelentett megbízás egy májusi szerződést bővít, amelyben Bezos cége már két másik holdjármű szállítására kapott feladatot.
A NASA mérnökei a hatkerekű holdjáróhoz a Curiosity marsjáró földi tesztpéldányának szerkezetét és futóművét is felhasználják,
és a Perseverance programból származó alkatrészeket is beépítenek. Az áramot nem egy miniatűr atomreaktor adja, hanem egy generátor, amely a radioaktív bomlás során keletkező hőt alakítja villamos energiává. Így a holdjáró a hosszú holdi éjszakákon és az állandóan árnyékos területeken is dolgozhat, ahol vízjeget keresnének. A fúrója nagyjából egy méter mélyről vehet mintát.
A PROMISE indítását 2028 végére, elsődleges küldetését másfél évre tervezik. A felszínre a Blue Moon Mark 1 vinné. Ez az a személyzet nélküli leszállóegység, amelynek tervezett próbájáról korábban már írtunk a Világgazdaságban. A NASA most már a holdbázis előkészítéséhez szükséges egyik legfontosabb rakományt bízta rá.
Nyolc vállalat versenyezhet, a tízmilliárd dollár a felső határ
A holdjáró fuvarjára már van konkrét szerződés, az új teherszállítási keretből viszont a NASA később adja ki az egyes megbízásokat. A CLPS 2 programba a Blue Origin és a SpaceX mellett a Firefly Aerospace, az Intuitive Machines, az ispace-U.S., a Lockheed Martin Space, a Northrop Grumman Space Systems és a Voyager Technologies került be. A tízéves keret együttes felső határa 10 milliárd dollár. Ez nem jelenti azt, hogy a NASA a teljes összeget elkölti, vagy hogy mind a nyolc vállalat kap majd fuvart.
A magáncégek megbízása sem előzmény nélküli: a Firefly Aerospace Blue Ghost leszállóegysége 2025 márciusában épségben elérte a Hold felszínét a NASA műszereivel. A küldetés elején a SpaceX Falcon 9 rakétája indította útnak. Musk cége és a Firefly most ugyanazokért a megbízásokért is indulhat, de egy-egy küldetésen belül partnerek lehetnek. Az egyik adja a rakétát, a másik a leszállóegységet.
A rakéta csak az út első szakasza
Egy rakományt előbb fel kell juttatni a Földről, aztán el kell vinni arra a pályára, ahonnan megközelítheti a célját, végül épségben le kell tenni a felszínre. Ezeket a feladatokat nem feltétlenül ugyanaz az eszköz végzi. A NASA egy külön indítási és űrbeli szállítási keretből hat megbízást adott az Arrow Science and Technologynak, a Blue Originnek és az Impulse Space-nek, összesen mintegy 1,3 milliárd dollár értékben.
A MoonFall küldetésen jól látszik, mire kell a köztes szállítójármű. A Firefly Elytra nevű űreszköze Föld körüli pályáról visz tovább négy, saját hajtóműves felderítőszondát a Holdhoz. Ezek külön-külön szállnak le, majd újra fel tudnak emelkedni, hogy olyan helyeket is feltérképezzenek, ahová egy kerekes jármű nehezen jutna el. A felvételek a későbbi leszállóhelyek kijelölésében segíthetnek.
A SpaceX külön megbízása a kommunikációról szól.
A tervek szerint 2028-ban Starshippel műholdakat indít a Hold térségébe, hogy kipróbálják, hogyan tartható fenn a kapcsolat a földi irányítás és a későbbi holdi műveletek között.
A felszínre közben egy kisebb napelemes kommunikációs tornyot készítenek elő. A NASA most az energiatároláshoz, az áramtermeléshez és a vezeték nélküli energiaátvitelhez választott beszállítókat. A részegységeket előbb a Földön szerelik össze és tesztelik.
Két leszállóegységet próbálnának ki a holdra szállás előtt
Tavasszal az Artemis II űrhajósai megkerülték a Holdat, de nem szálltak le. A NASA novemberben ismertetett menetrendje szerint az Artemis III 2027-ben még Föld körüli próba lesz. Az Orion legénysége előbb a Blue Origin, majd a SpaceX tesztjárművével dokkolna. Az első emberes leszállást az Artemis IV-gyel célozzák 2028-ra, és mindkét cég azon dolgozik, hogy a saját rendszere addigra készen álljon.
Májusban arról is írtunk, milyen kockázatot jelent a holdprogramnak, ha a NASA túlságosan a Starship fejlesztésére szorul. A két emberes leszállóegység párhuzamos tesztelése több lehetőséget ad az űrügynökségnek. A teherszállítás ettől külön feladat. A Blue Origin a személyzet nélküli Mark 1-gyel vinné a holdjárót, az űrhajósoknak pedig külön leszállóegységet fejleszt, a Mark 2-t.
A NASA a holdbázis első szakaszában azt akarja megtanulni, hogyan lehet megbízhatóan rakományt vinni a déli sarkvidékre. A következő szakaszban, 2029 és 2032 között kezdené telepíteni a hosszabb működéshez szükséges infrastruktúrát. Addigra már az lesz a próba, hogy egy sikeres leszállás után milyen gyorsan tudják célba juttatni a következő rakományt. A holdjáró fuvardíja már ismert, a rendszeres holdi ellátásé még nem.