Jeff Bezos űrcége már megkapta a megbízást, hogy egy nukleáris energiaforrással működő holdjárót juttasson a Hold déli sarkvidékére. A NASA közben nyolc vállalat előtt nyitotta meg a versenyt a következő évek holdi fuvarjaiért, mert egy bázis ellátásához jóval több kell egy sikeres leszállásnál, és mire eljutun a következő holdra szállásig, addigra mindennek készen kell állnia.

Tényleg közel járunk a következő holdra szálláshoz: a NASA már szervezi a holdbázis ellátását – Jeff Bezos már atomenergiával működő holdjárót küldene / Fotó: e71lena

A NASA 94 millió dolláros alapmegbízást adott a Blue Originnek, hogy a PROMISE nevű holdjárót leszállítsa a Hold déli sarkvidékén. Ez a szállítási szerződés alapértéke, nem magáé a járműé. A megállapodás további 140 millió dollár értékű, teljesítményhez kötött opciót is tartalmaz. A november 7-én bejelentett megbízás egy májusi szerződést bővít, amelyben Bezos cége már két másik holdjármű szállítására kapott feladatot.

A NASA mérnökei a hatkerekű holdjáróhoz a Curiosity marsjáró földi tesztpéldányának szerkezetét és futóművét is felhasználják,

és a Perseverance programból származó alkatrészeket is beépítenek. Az áramot nem egy miniatűr atomreaktor adja, hanem egy generátor, amely a radioaktív bomlás során keletkező hőt alakítja villamos energiává. Így a holdjáró a hosszú holdi éjszakákon és az állandóan árnyékos területeken is dolgozhat, ahol vízjeget keresnének. A fúrója nagyjából egy méter mélyről vehet mintát.

A PROMISE indítását 2028 végére, elsődleges küldetését másfél évre tervezik. A felszínre a Blue Moon Mark 1 vinné. Ez az a személyzet nélküli leszállóegység, amelynek tervezett próbájáról korábban már írtunk a Világgazdaságban. A NASA most már a holdbázis előkészítéséhez szükséges egyik legfontosabb rakományt bízta rá.

Nyolc vállalat versenyezhet, a tízmilliárd dollár a felső határ

A holdjáró fuvarjára már van konkrét szerződés, az új teherszállítási keretből viszont a NASA később adja ki az egyes megbízásokat. A CLPS 2 programba a Blue Origin és a SpaceX mellett a Firefly Aerospace, az Intuitive Machines, az ispace-U.S., a Lockheed Martin Space, a Northrop Grumman Space Systems és a Voyager Technologies került be. A tízéves keret együttes felső határa 10 milliárd dollár. Ez nem jelenti azt, hogy a NASA a teljes összeget elkölti, vagy hogy mind a nyolc vállalat kap majd fuvart.