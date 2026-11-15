Deviza
EUR/HUF364,83 0% USD/HUF331,02 0% GBP/HUF437,45 0% CHF/HUF395,26 +0,16% PLN/HUF83 +0,24% RON/HUF68,22 0% CZK/HUF14,95 0% EUR/HUF364,83 0% USD/HUF331,02 0% GBP/HUF437,45 0% CHF/HUF395,26 +0,16% PLN/HUF83 +0,24% RON/HUF68,22 0% CZK/HUF14,95 0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Tényleg közel járunk a következő holdra szálláshoz: a NASA már szervezi a holdbázis ellátását – Jeff Bezos már atomenergiával működő holdjárót küldene

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Jeff Bezos cége már megkapta a NASA-tól a megbízást, hogy egy különleges rakományt juttasson a Hold déli sarkvidékére. Az emberes holdra szállás még várat magára, de a SpaceX és riválisai már versenybe szállhatnak a leendő holdbázis ellátásáért.
Gergely Máté
2026.11.15, 06:10
Szóljon hozzá!

Jeff Bezos űrcége már megkapta a megbízást, hogy egy nukleáris energiaforrással működő holdjárót juttasson a Hold déli sarkvidékére. A NASA közben nyolc vállalat előtt nyitotta meg a versenyt a következő évek holdi fuvarjaiért, mert egy bázis ellátásához jóval több kell egy sikeres leszállásnál, és mire eljutun a következő holdra szállásig, addigra mindennek készen kell állnia. 

Tényleg közel járunk a következő holdra szálláshoz: a NASA már szervezi a holdbázis ellátását – Jeff Bezos már atomenergiával működő holdjárót küldene
Tényleg közel járunk a következő holdra szálláshoz: a NASA már szervezi a holdbázis ellátását – Jeff Bezos már atomenergiával működő holdjárót küldene / Fotó: e71lena

A NASA 94 millió dolláros alapmegbízást adott a Blue Originnek, hogy a PROMISE nevű holdjárót leszállítsa a Hold déli sarkvidékén. Ez a szállítási szerződés alapértéke, nem magáé a járműé. A megállapodás további 140 millió dollár értékű, teljesítményhez kötött opciót is tartalmaz. A november 7-én bejelentett megbízás egy májusi szerződést bővít, amelyben Bezos cége már két másik holdjármű szállítására kapott feladatot.

A NASA mérnökei a hatkerekű holdjáróhoz a Curiosity marsjáró földi tesztpéldányának szerkezetét és futóművét is felhasználják, 

és a Perseverance programból származó alkatrészeket is beépítenek. Az áramot nem egy miniatűr atomreaktor adja, hanem egy generátor, amely a radioaktív bomlás során keletkező hőt alakítja villamos energiává. Így a holdjáró a hosszú holdi éjszakákon és az állandóan árnyékos területeken is dolgozhat, ahol vízjeget keresnének. A fúrója nagyjából egy méter mélyről vehet mintát.

A PROMISE indítását 2028 végére, elsődleges küldetését másfél évre tervezik. A felszínre a Blue Moon Mark 1 vinné. Ez az a személyzet nélküli leszállóegység, amelynek tervezett próbájáról korábban már írtunk a Világgazdaságban. A NASA most már a holdbázis előkészítéséhez szükséges egyik legfontosabb rakományt bízta rá.

Nyolc vállalat versenyezhet, a tízmilliárd dollár a felső határ

A holdjáró fuvarjára már van konkrét szerződés, az új teherszállítási keretből viszont a NASA később adja ki az egyes megbízásokat. A CLPS 2 programba a Blue Origin és a SpaceX mellett a Firefly Aerospace, az Intuitive Machines, az ispace-U.S., a Lockheed Martin Space, a Northrop Grumman Space Systems és a Voyager Technologies került be. A tízéves keret együttes felső határa 10 milliárd dollár. Ez nem jelenti azt, hogy a NASA a teljes összeget elkölti, vagy hogy mind a nyolc vállalat kap majd fuvart.

A magáncégek megbízása sem előzmény nélküli: a Firefly Aerospace Blue Ghost leszállóegysége 2025 márciusában épségben elérte a Hold felszínét a NASA műszereivel. A küldetés elején a SpaceX Falcon 9 rakétája indította útnak. Musk cége és a Firefly most ugyanazokért a megbízásokért is indulhat, de egy-egy küldetésen belül partnerek lehetnek. Az egyik adja a rakétát, a másik a leszállóegységet.

Concept,For,Sustained,Lunar,Surface,Operations,At,The,Moon,Base.
Fotó: Rawpixel.com

A rakéta csak az út első szakasza

Egy rakományt előbb fel kell juttatni a Földről, aztán el kell vinni arra a pályára, ahonnan megközelítheti a célját, végül épségben le kell tenni a felszínre. Ezeket a feladatokat nem feltétlenül ugyanaz az eszköz végzi. A NASA egy külön indítási és űrbeli szállítási keretből hat megbízást adott az Arrow Science and Technologynak, a Blue Originnek és az Impulse Space-nek, összesen mintegy 1,3 milliárd dollár értékben.

A MoonFall küldetésen jól látszik, mire kell a köztes szállítójármű. A Firefly Elytra nevű űreszköze Föld körüli pályáról visz tovább négy, saját hajtóműves felderítőszondát a Holdhoz. Ezek külön-külön szállnak le, majd újra fel tudnak emelkedni, hogy olyan helyeket is feltérképezzenek, ahová egy kerekes jármű nehezen jutna el. A felvételek a későbbi leszállóhelyek kijelölésében segíthetnek.

A SpaceX külön megbízása a kommunikációról szól. 

A tervek szerint 2028-ban Starshippel műholdakat indít a Hold térségébe, hogy kipróbálják, hogyan tartható fenn a kapcsolat a földi irányítás és a későbbi holdi műveletek között. 

A felszínre közben egy kisebb napelemes kommunikációs tornyot készítenek elő. A NASA most az energiatároláshoz, az áramtermeléshez és a vezeték nélküli energiaátvitelhez választott beszállítókat. A részegységeket előbb a Földön szerelik össze és tesztelik.

Két leszállóegységet próbálnának ki a holdra szállás előtt

Tavasszal az Artemis II űrhajósai megkerülték a Holdat, de nem szálltak le. A NASA novemberben ismertetett menetrendje szerint az Artemis III 2027-ben még Föld körüli próba lesz. Az Orion legénysége előbb a Blue Origin, majd a SpaceX tesztjárművével dokkolna. Az első emberes leszállást az Artemis IV-gyel célozzák 2028-ra, és mindkét cég azon dolgozik, hogy a saját rendszere addigra készen álljon.

Májusban arról is írtunk, milyen kockázatot jelent a holdprogramnak, ha a NASA túlságosan a Starship fejlesztésére szorul. A két emberes leszállóegység párhuzamos tesztelése több lehetőséget ad az űrügynökségnek. A teherszállítás ettől külön feladat. A Blue Origin a személyzet nélküli Mark 1-gyel vinné a holdjárót, az űrhajósoknak pedig külön leszállóegységet fejleszt, a Mark 2-t.

A NASA a holdbázis első szakaszában azt akarja megtanulni, hogyan lehet megbízhatóan rakományt vinni a déli sarkvidékre. A következő szakaszban, 2029 és 2032 között kezdené telepíteni a hosszabb működéshez szükséges infrastruktúrát. Addigra már az lesz a próba, hogy egy sikeres leszállás után milyen gyorsan tudják célba juttatni a következő rakományt. A holdjáró fuvardíja már ismert, a rendszeres holdi ellátásé még nem.

Szóljon hozzá!
űrprogram
SpaceX
holdprogram
Holdra szállás
Blue Origin
NASA
Hold

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu