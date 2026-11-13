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Irán szerint aknára futott egy gázszállító tanker a Hormuzi-szorosban – egy nappal korábban négy olajszállítónál jelentettek robbanást

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Irán szerint tengeri aknának ütközött egy gázszállító tanker a Hormuzi-szorosban. A robbanásról akkor érkezett hír, amikor a Hormuzi-szoroson áthaladó LNG-forgalom már hónapok óta élénkült.
Gergely Máté
2026.11.13, 12:11
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Az iráni Forradalmi Gárda szerint pénteken tengeri aknának ütközött egy gázszállító tanker a Hormuzi-szorosban. Az újabb robbanásról alig néhány nappal azután érkezett hír, hogy kiderült, októberben több LNG-szállító hajó jutott át a szoroson, mint a háború kezdete óta bármelyik hónapban.

Middle Eastern Oil Shipment Reaches Motor Oil Refinery Near Corinth Amid Hormuz Crisis
Fotó: NurPhoto via AFP

Cseppfolyósított földgázt szállított az a tanker, amely az iráni Forradalmi Gárda haditengerészete szerint pénteken aknára futott a Hormuzi-szorosban – jelentette a Reuters. Az iráni állami médiában ismertetett közlés szerint a hajó olyan útvonalon haladt, amelyet Teherán nem engedélyezett és veszélyesnek tart. A tanker nevét és a robbanás okozta kár mértékét egyelőre nem közölték.

Az iráni média csütörtökön már négy olajszállító tankert érintő robbanásról számolt be. Az akkori beszámolók szerint a hajók a figyelmeztetések ellenére olyan vizekre hajóztak be, ahol Irán korlátozza a forgalmat. A Reuters által idézett Washington Institute for Near East Policy adatai szerint 

októberben 37 támadást jegyeztek fel a térségben, 

többet, mint a háború február végi kezdete óta bármelyik hónapban. November első tíz napjában legalább tíz hajót ért támadás.

Több gázszállító jut át, de Katar kivitele még messze van a februári szinttől

Ahogy a Világgazdaság a héten beszámolt róla, a Kpler hajókövetési adatai szerint augusztusban 23, szeptemberben 27, októberben pedig már 31 LNG-tanker haladt át a Hormuzi-szoroson. A szállítmányok többsége a katari Ras Laffanból indult, de a növekvő hajóforgalom ellenére Katar októberben csak 2,7 millió tonna cseppfolyósított földgázt exportált, a februári 6,2 millió tonnának még a felét sem.

A szorosban történtek az olajárat is gyorsan megmozgathatják. Szerdán arról írtunk, hogy a kőolaj ára kedden kéthavi mélypontra esett az amerikai–iráni feszültség enyhülésének reményében, másnap viszont a hormuzi hajótámadások hírére ismét emelkedni kezdett. Az LSEG elemzői szerint még egy amerikai–iráni megállapodás után sem állna helyre azonnal az olajszállítás. A szoros aknamentesítése időbe telhet, a magas biztosítási költségek és a hajótulajdonosok biztonsági aggályai pedig tovább fékezhetik a forgalmat.

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