A horvát autópálya-kezelő vállalat (HAC) 8,83 millió euró értékű közbeszerzést készít elő a közlekedési táblák, útburkolati jelek és biztonsági korlátok átalakítására. A munkálatok az ország teljes autópálya-hálózatát érintik.

A tervek szerint a zöld sávokon a rendszerbe már regisztrált autósok megállás nélkül haladhatnak át, míg a sárgákat azoknak tartják fenn, akiknek még regisztrálniuk kell. A személyautók, motorkerékpárok, lakóautók és a legfeljebb 3,5 tonnás teherjárművek esetében a rendszámhoz bankkártyát lehet majd rendelni az útdíj automatikus levonásához.

Az autóbuszok és a nehezebb tehergépjárművek számára kötelező lesz az ENC fedélzeti egység használata.

Jelentős változások várhatók a Zágráb közelében fekvő Lucko és Demerje fizetőállomásoknál, ahol a nyári turisztikai szezonban gyakran alakulnak ki torlódások. Luckónál átalakítják a meglévő áthaladó sávokat, és külön sávot jelölnek ki a regisztrációra.

Meglépik a horvátok az autópályán, amire fél Magyarország várt: meg sem kell már állni majd a tengerig – jönnek a zöld és a sárga sávok

A kizárólag Zágráb irányában működő, ENC-készülékkel használható Demerje fizetőállomás a tervek szerint megszűnik jelenlegi formájában. A területen új forgalmi jelzéseket helyeznek el, de egyelőre nem tudni, milyen szerepet kap a létesítmény az új rendszerben.

A fizetőállomások előtt új táblák segítik majd a megfelelő sáv kiválasztását, a kapuk területén pedig 40 kilométer/órás sebességkorlátozást vezetnek be. Egyes áthaladó sávokat lezárnak, a forgalmat pedig szükség szerint betonkorlátokkal választják szét.

A Crolibertas nevű új útdíjrendszert a tervek szerint 2027. március 1-jén vezetik be. Az autósoknak ezután nem kellene megállniuk a fizetőkapuknál, az útdíjat rendszámfelismerő kamerák vagy ENC-készülékek segítségével szednék be.

Az új útdíjrendszer bevezetését korábban közbeszerzési problémák nehezítették: a HAC októberben eredménytelennek nyilvánította az internetes értékesítési felület és a mobilalkalmazás fejlesztésére kiírt pályázatot. A vállalat azóta más megoldást választott, és legutóbbi tájékoztatása szerint továbbra is a 2027. március 1-jei indulással számol.