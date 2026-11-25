Dagad az Nvidia-botrány: dollármilliós kínai üzletekre derült fény a cégvezér szeretője körül
A Reuters által megismert dokumentumok szerint az Alice Huang családjához és üzleti kapcsolataihoz köthető vállalkozások részt vettek a kínai mesterségesintelligencia-ipar finanszírozásában és technológiai infrastruktúrájának kiépítésében. Mindez azért különösen érzékeny, mert az amerikai hatóságok azt vizsgálják, hogy a szingapúri székhelyű Megaspeed közreműködhetett-e abban, hogy kínai ügyfelek hozzáférjenek az exportkorlátozás alá eső Nvidia-technológiákhoz.
Ezek miatt a beszerzések miatt is emlegetik Alice Huang nevét
A hírügynökség közlése szerint legfeljebb 764 mesterségesintelligencia-szervert és számítási eszközt azonosítható az ügyletben, amelyek együttes értéke eléri a 270 millió dollárt. Emellett további 31 millió dollár értékű hálózati berendezés is szerepel a nyilvántartásban. Ezek az eszközök arra szolgálnak, hogy a nagy teljesítményű számítógépeket összekapcsolják, és hatalmas számítási kapacitású rendszereket hozzanak létre.
Az amerikai kereskedelmi minisztérium november 23-án felvette a Megaspeedet a kereskedelmi feketelistájára. A vállalat tagadta a jogsértéseket, és közölte, hogy Alice Huang 2025 augusztusában távozott a cégtől.
Fontos ugyanakkor, hogy a Reuters által megvizsgált dokumentumok nem bizonyítják, hogy a felsorolt szerverek exporttilalom alá eső Nvidia-chipeket tartalmaztak volna. Azt sem lehet megállapítani belőlük, hogy az eszközök mikor és milyen módon kerültek Kínába. A kérdés ugyanakkor azért különösen kényes, mert mint nemrég kiderült, Alice Huang romantikus kapcsolatban állt az Nvidia vezetőjével, a vállalat pedig megkerülhetetlen szereplő a mesterségesintelligencia-iparban.
Több száz nagy teljesítményű szerverre szereztek finanszírozást
A részleteket ismertetve a Reuters kitér rá, hogy a finanszírozási konstrukciók egyik központi szereplője a Century Litong volt, amely az Nvidia kiemelt felhőszolgáltatói partnere, és nagy számítási teljesítményű szervereket ad bérbe olyan ügyfeleknek, amelyek jelentős informatikai kapacitást igényelnek.
A pénzügyi dokumentumok szerint 2024 májusa és decembere között öt lízingmegállapodást kötöttek, amelyek legfeljebb 512 szerverre vonatkoztak. A berendezések bejelentett értéke összesen 1,42 milliárd jüan, vagyis mintegy 200 millió dollár volt.
A megállapodások közül négyben a sanghaji Jangce-delta mesterségesintelligencia-szuperszámítógépes központ szerepelt az eszközök helyszíneként. A mintegy 6,3 milliárd dollár értékű komplexum fejlesztője a Century Huatong nevű játékfejlesztő vállalat, amelyben a Tencent hozzávetőleg 10 százalékos részesedéssel rendelkezik.
Ennek előzménye, hogy a Tencent és Sanghaj Szungcsiang kerületének önkormányzata még 2020-ban jelentett be stratégiai együttműködést a mesterségesintelligencia-központ fejlesztésére. A Century Litong anyavállalatának közös vállalati partnere, a Jiangsu Lettall Electronic 2023-as tájékoztatása szintén ezt a létesítményt nevezte meg a szerverbérbeadási üzletág egyik helyszíneként.
A Tencent a Reutersnek ugyanakkor hangsúlyozta, hogy soha nem birtokolta és nem üzemeltette a Jangce-delta adatközponti projektet. A vállalat szerint a nevét és védjegyeit korábban engedély nélkül is felhasználták. Hozzátették, hogy a Century Huatongba történt befektetésük a játéküzletághoz kapcsolódott, szolgáltatásaikhoz pedig külső adatközponti szolgáltatókat vesznek igénybe.
A technológiai óriás azt is közölte, hogy soha nem állt üzleti kapcsolatban a Megaspeeddel vagy annak leányvállalataival.
A Reuters által feltárt dokumentumok egyébként nem bizonyítják, hogy a Tencent megvásárolta, kibérelte vagy üzemeltette volna az azonosított szervereket.
Az egyik finanszírozási megállapodás 128 olyan szervert sorolt fel, amelyek mindegyike nyolc grafikus processzort tartalmazott, vagyis összesen 1024 chipről volt szó. A berendezések számítási teljesítményét 989 petaflopsban (PFLOPS) határozták meg, értékük pedig darabonként akár a 450 ezer dollárt is elérhette.
Egy másik ügyletben 128, összesen 57 millió dollár értékű szerver szerepelt. Ezek finanszírozását a kínai állam által támogatott repülőgépipari és hadiipari konglomerátum, az AVIC egyik leányvállalata biztosította, a berendezéseket pedig a Century Litong bérelte.
Az ilyen konstrukciók lehetővé teszik, hogy a vállalatoknak ne kelljen egy összegben kifizetniük a rendkívül drága számítástechnikai infrastruktúrát, hanem finanszírozás vagy lízing segítségével jussanak hozzá a szükséges kapacitáshoz.
A dokumentumok egy másik sanghaji eszközleltárban több mint 10 ezer Nvidia ConnectX-7 hálózati kártyát és 730 BlueField-3 egységet is felsoroltak. Ezek a berendezések a mesterségesintelligencia-feladatokhoz szükséges nagyméretű számítógépes hálózatok kiépítésében játszanak szerepet.
A Century Litongban a gyártó Lettall Electronic 2023-ban szerzett részesedést, majd 2024 közepére teljes tulajdonossá vált. A vállalat közzétételei szerint garanciákat is vállalt a Century Litong pénzintézetekkel kötött eszközlízing-megállapodásaihoz.
A Reuters megkereste az Nvidiát, a Century Litongot, a Century Huatongot, a Lettall Electronicot és az AVIC-ot is, de a cikk megjelenéséig nem érkezett válasz.
A háttérben Alice Huang családi és üzleti kapcsolatai tűnnek fel
A vállalati nyilvántartások több ponton is összekapcsolják a Century Litongot, a Century Longteng nevű vállalatot és a Century Huatongot Alice Huang húgával, Huang Yuval, valamint férjével, Kang Weivel, aki befektetési szakemberként dolgozik.
A Century Litongot 2023-ban alapították a Shanghai Century Longteng leányvállalataként. Utóbbi jelenleg teljes egészében a Century Huatong tulajdonában van, korábban azonban egy sanghaji állami befektetési alap, valamint egy Huang Yuhoz és Kang Weihez köthető befektetési társaság is rendelkezett benne részesedéssel.
Kang Weit egy 2022-es kormányzati közlemény a Century Longteng ügyvezető igazgatójaként nevezte meg.
A Century Huatong emellett 70 százalékos tulajdonrésszel rendelkezik egy olyan vállalatban, amelynek Alice Huang korábban igazgatója volt.
A cég a 7Road Holdings nevű játékfejlesztő vállalatban is részesedéssel bír. A vállalati dokumentumok szerint a 7Road egykori külföldi leányvállalatát 2023-ban nevezték át Megaspeedre. Ezek a tulajdonosi és üzleti kapcsolatok dokumentumokkal alátámasztott tények, de önmagukban nem bizonyítják, hogy Alice Huang személyesen irányította volna az érintett szerverek beszerzését vagy finanszírozását.
A vállalatcsoport egy másik jelentős adatközpontot is fejlesztett a Sanghajtól mintegy 300 kilométerre fekvő Vuhuban. A létesítményhez kapcsolódó Wuhu Century Longtengben 2026 elejéig Huang Yu befektetési társaságokon keresztül többségi tulajdonos volt.
A cég 2026 áprilisában további 252 nagy teljesítményű mesterségesintelligencia-számítási modult ajánlott fel fedezetként a Ping An Banktól felvett, 70 millió dolláros hitelhez.
Kínai hírszerzési kapcsolatok gyanúja is felmerült
Az üzleti kapcsolatok mellett Alice Huang feltételezett kínai hírszerzési kapcsolatai is az amerikai figyelem középpontjába kerültek. A New York Times korábbi beszámolója szerint az amerikai hatóságok arra a következtetésre jutottak, hogy
- a kínai üzletasszony a kínai hírszerzésnek dolgozhatott, és
- információkat adhatott át Pekingnek, miközben szoros kapcsolatot alakított ki Jensen Huanggal.
A kínai vezetés visszautasította a kémkedésre vonatkozó vádakat.
A Reuters által idézett, hírszerzési információkat ismerő források szerint az amerikai szolgálatok továbbra is vizsgálják Alice Huang és a kínai Állambiztonsági Minisztérium (MSS) kapcsolatát. A rendelkezésre álló információk alapján felmerült, hogy a nő esetleg hírszerzési információkat oszthatott meg Kínával, de ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy kiképzett hírszerzőként tevékenykedett volna.
Mint megírtuk, a nemrég kitört botrány az Nvidia körül újabb fordulatot vett, miután kiderült, hogy Alice Huang 2025 tavasza és 2026 ősze között kapcsolatban állhatott az MSS egyik tisztjével. Ez az időszak részben egybeesett azzal, amikor a nő romantikus viszonyt ápolt Jensen Huanggal.
Az ügyben az Nvidia igazgatótanácsa is független vizsgálatot indított annak tisztázására, hogy Jensen Huangot érhette-e külföldi hírszerzési befolyásolási kísérlet, illetve veszélybe kerülhettek-e vállalati üzleti titkok vagy nemzetbiztonsági szempontból érzékeny információk.