A Reuters által megismert dokumentumok szerint az Alice Huang családjához és üzleti kapcsolataihoz köthető vállalkozások részt vettek a kínai mesterségesintelligencia-ipar finanszírozásában és technológiai infrastruktúrájának kiépítésében. Mindez azért különösen érzékeny, mert az amerikai hatóságok azt vizsgálják, hogy a szingapúri székhelyű Megaspeed közreműködhetett-e abban, hogy kínai ügyfelek hozzáférjenek az exportkorlátozás alá eső Nvidia-technológiákhoz.

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Ezek miatt a beszerzések miatt is emlegetik Alice Huang nevét

A hírügynökség közlése szerint legfeljebb 764 mesterségesintelligencia-szervert és számítási eszközt azonosítható az ügyletben, amelyek együttes értéke eléri a 270 millió dollárt. Emellett további 31 millió dollár értékű hálózati berendezés is szerepel a nyilvántartásban. Ezek az eszközök arra szolgálnak, hogy a nagy teljesítményű számítógépeket összekapcsolják, és hatalmas számítási kapacitású rendszereket hozzanak létre.

Az amerikai kereskedelmi minisztérium november 23-án felvette a Megaspeedet a kereskedelmi feketelistájára. A vállalat tagadta a jogsértéseket, és közölte, hogy Alice Huang 2025 augusztusában távozott a cégtől.

Fontos ugyanakkor, hogy a Reuters által megvizsgált dokumentumok nem bizonyítják, hogy a felsorolt szerverek exporttilalom alá eső Nvidia-chipeket tartalmaztak volna. Azt sem lehet megállapítani belőlük, hogy az eszközök mikor és milyen módon kerültek Kínába. A kérdés ugyanakkor azért különösen kényes, mert mint nemrég kiderült, Alice Huang romantikus kapcsolatban állt az Nvidia vezetőjével, a vállalat pedig megkerülhetetlen szereplő a mesterségesintelligencia-iparban.

Több száz nagy teljesítményű szerverre szereztek finanszírozást

A részleteket ismertetve a Reuters kitér rá, hogy a finanszírozási konstrukciók egyik központi szereplője a Century Litong volt, amely az Nvidia kiemelt felhőszolgáltatói partnere, és nagy számítási teljesítményű szervereket ad bérbe olyan ügyfeleknek, amelyek jelentős informatikai kapacitást igényelnek.