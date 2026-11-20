Rijád legmagasabb felhőkarcolója, a szaúdi állami vagyonalapnak otthont adó PIF-torony sérült meg egy tegnapi húszi támadásban. A szaúdi polgári védelem szerint a pénzügyi negyedben álló torony több emeletén és a környező épületekben is anyagi kár keletkezett. A Reuters beszámolója szerint hét-nyolc emeleten törtek be az ablakok, és a fémhomlokzat egyes részei is eldeformálódtak. A King Abdullah pénzügyi negyedet a támadás után lezárták a látogatók elől.

A húszi támadás során hét-nyolc emeleten törtek be az ablakok a jelentések szerint Fotó: AFP

A szaúdi polgári védelem a jemeni húsziknak tulajdonította a támadást. A Reuters három, az ügyet ismerő forrása szerint egy húszi rakéta közvetlenül eltalálta a tornyot. A szaúdi vezetésű katonai koalíció első közleménye arról számolt be, hogy elhárítottak egy Rijád felé irányuló rakétafenyegetést, és törmelék hullott le. A húszik azt közölték, hogy csütörtökön kétszer is célba vették a pénzügyi negyedet.

Tizenegy nappal korábban az Aramco irodaháza sérült meg

A november 19-i támadás kevesebb mint két héten belül a második volt, amely kárt okozott Rijád pénzügyi negyedének egyik meghatározó épületében. November 8-án a Saudi Aramco irodaházának több emeletén törtek be az ablakok. A szaúdi energiaügyi minisztérium akkor azt közölte, hogy az elfogott lövedékek lehulló törmeléke okozta a kárt. A húszik maguknak tulajdonították az Aramco épülete elleni támadást.

A Reuters szerint a húszik a jemeni harcok júliusi kiújulása óta szaúdi repülőtereket és olajipari létesítményeket is támadtak. A két novemberi incidens azt mutatja, hogy a konfliktus a szaúdi főváros pénzügyi központját is ismételten elérte. A szaúdi külügyminisztérium a csütörtöki támadás után közölte, hogy fenntartja a jogot a szükséges intézkedések megtételére az ország szuverenitásának, lakosságának és vagyonának védelmében.

A szaúdi gazdaság átalakítását finanszírozza a PIF

A Public Investment Fund (PIF) a szaúdi gazdaság átalakításának egyik fő finanszírozója. A vagyonalap 2025-ös éves jelentése szerint több mint 900 milliárd dollárnyi vagyont kezelt. A PIF hazai beruházásai a Vision 2030 program céljait szolgálják, köztük az olajbevételektől való függőség mérséklését. Az Aramco irodaháza után így annak az intézménynek a székháza sérült meg, amely az olajon túli gazdasági ágazatok fejlesztésében kapott központi szerepet.