Az Ingka Csoport 2025. szeptember 1-jétől 2026. augusztus 31-ig tartott 2026-os pénzügyi évéről kiadott jelentése szerint a vállalat 28 kisebb áruházzal és 64 tervezőstúdióval bővült, megnyílt Új-Zéland első IKEA áruháza, és egy New York-i, SoHo negyedbeli kereskedelmi ingatlant is megvásárolt. A vállalat emellett figyelmet fordított a meglévő áruházak megújítására, a digitális szolgáltatások és tervezőeszközök fejlesztésére, valamint a megrendelések teljesítésének felgyorsítására.

Közzétette legutóbbi pénzügyi évének jelentését az Ingka Csoport, amihez az IKEA áruházak is tartoznak

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Az összegzés szerint a fenntarthatóság érdekében Svédországban, Lengyelországban és Belgiumban is elindult az IKEA online használtbútor-piactere, amely így már hat országban érhető el. A cég arra is kitért, hogy a logisztikai feladatok teljesítése érdekében felvásárolta az AI-alapú logisztikai technológiákat fejlesztő Locus vállalatot is, hogy még gördülékenyebbé tegye a házhozszállítást.

Ezt keresték a magyar vásárlók az IKEA szerint

Az IKEA Retail éves árbevétele 38,8 milliárd euró körül alakult a 2026-os pénzügyi évben (szemben az előző pénzügyi évi 39,0 milliárddal), miközben az értékesített termékek darabszáma stabil maradt.

A digitális térben tovább nőtt az érdeklődés: az online látogatások száma 4 milliárdról 4,2 milliárdra emelkedett, míg az áruházakban 729 millió látogatót regisztráltak, ez a szám a 2025-ös pénzügyi évben 739 millió fő volt.

A csoport pénzügyi teljesítménye is erőteljesen javult, a nettó nyereség a tavalyi 1,4 milliárd euróról 1,9 milliárd euróra nőtt.

A magyarországi fogyasztásról szólva az IKEA közleménye kitér arra, hogy a magyarországi vásárlók továbbra is a jól megtervezett, megfizethető lakberendezési megoldásokat keresik.

Különösen nagy érdeklődést tapasztaltunk a konyhai kínálatunk iránt, amelynek értékesítése 12 százalékkal nőtt az előző évhez képest.

Ugyanebben az időszakban a Bútorok második élete szolgáltatásunkon keresztüli eladások 34 százalékkal emelkedtek. Ez a növekedés jól mutatja, hogy a vásárlók egyre inkább keresik a fenntartható megoldásokat otthonuk berendezéséhez és megújításához” – mondta Eva Malá Beluská, az IKEA C sehország-Magyarország-Szlovákia regionális ügyvezetője és fenntarthatóságért felelős igazgatója.