Kiderült, mire pörögtek rá a magyarok az Ikea-áruházakban az elmúlt egy évben
Az Ingka Csoport 2025. szeptember 1-jétől 2026. augusztus 31-ig tartott 2026-os pénzügyi évéről kiadott jelentése szerint a vállalat 28 kisebb áruházzal és 64 tervezőstúdióval bővült, megnyílt Új-Zéland első IKEA áruháza, és egy New York-i, SoHo negyedbeli kereskedelmi ingatlant is megvásárolt. A vállalat emellett figyelmet fordított a meglévő áruházak megújítására, a digitális szolgáltatások és tervezőeszközök fejlesztésére, valamint a megrendelések teljesítésének felgyorsítására.
Az összegzés szerint a fenntarthatóság érdekében Svédországban, Lengyelországban és Belgiumban is elindult az IKEA online használtbútor-piactere, amely így már hat országban érhető el. A cég arra is kitért, hogy a logisztikai feladatok teljesítése érdekében felvásárolta az AI-alapú logisztikai technológiákat fejlesztő Locus vállalatot is, hogy még gördülékenyebbé tegye a házhozszállítást.
Ezt keresték a magyar vásárlók az IKEA szerint
Az IKEA Retail éves árbevétele 38,8 milliárd euró körül alakult a 2026-os pénzügyi évben (szemben az előző pénzügyi évi 39,0 milliárddal), miközben az értékesített termékek darabszáma stabil maradt.
A digitális térben tovább nőtt az érdeklődés: az online látogatások száma 4 milliárdról 4,2 milliárdra emelkedett, míg az áruházakban 729 millió látogatót regisztráltak, ez a szám a 2025-ös pénzügyi évben 739 millió fő volt.
A csoport pénzügyi teljesítménye is erőteljesen javult, a nettó nyereség a tavalyi 1,4 milliárd euróról 1,9 milliárd euróra nőtt.
A magyarországi fogyasztásról szólva az IKEA közleménye kitér arra, hogy a magyarországi vásárlók továbbra is a jól megtervezett, megfizethető lakberendezési megoldásokat keresik.
Különösen nagy érdeklődést tapasztaltunk a konyhai kínálatunk iránt, amelynek értékesítése 12 százalékkal nőtt az előző évhez képest.
Ugyanebben az időszakban a Bútorok második élete szolgáltatásunkon keresztüli eladások 34 százalékkal emelkedtek. Ez a növekedés jól mutatja, hogy a vásárlók egyre inkább keresik a fenntartható megoldásokat otthonuk berendezéséhez és megújításához” – mondta Eva Malá Beluská, az IKEA C sehország-Magyarország-Szlovákia regionális ügyvezetője és fenntarthatóságért felelős igazgatója.
Alacsony árakat ígér a vállalat
„Az alacsony árak megőrzése hosszú távú vállalásunk: azt a törekvésünket tükrözi, hogy a lehető legnagyobb támogatást biztosítsunk a mindennapokban – még akkor is, ha ehhez alacsonyabb árréssel kell dolgoznunk” – mondta Juvencio Maeztu, az Ingka Csoport és az IKEA vezérigazgatója.
Az Ingka Csoport a működés fejlesztésével, az energiahatékonyság javításával és a megújuló energiaforrásokra való átállással tovább folytatta az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentését.
Az Ingka Csoport villamosenergia-fogyasztásának 98,1 százalékát megújuló forrásból származó villamos energiával egyenértékű mennyiség fedezte. Ebbe beletartozik
- az áruházaknál és egyéb létesítményeknél helyben termelt napenergia, valamint
- az Ingka Investments tulajdonában és üzemeltetésében lévő szél- és naperőművek termelése is.
A pénzügyi jelentésről szóló közlemény szerint az Ingka Csoport nettó nyereségének 85 százalékát visszaforgatja a vállalat működésébe és fejlesztésébe, a fennmaradó 15 százalékot pedig osztalékként fizeti ki egyedüli tulajdonosának, a Stichting INGKA Foundationnek. Ez a szervezet finanszírozza az IKEA Foundation működését, amely az emberek többségével együttműködve küzd a globális felmelegedés ellen.