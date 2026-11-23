Újabb jelentős beruházásokkal növeli földgázkitermelését a Mol horvát leányvállalata, amely már a jövő évi fejlesztéseket is előkészítette. Az INA adriai termelése napi 760 ezer köbméterre emelkedett, és 2027 elején újabb tengeri platformon indulhat meg a kitermelés.

Az INA legújabb, Ida C-4 DIR jelű gázkútja jelenleg napi mintegy 165 ezer köbméter földgázt termel. / Fotó: Kallus György

Az INA újabb tengeri platformon indíthatja meg a földgáztermelés

Az INA legújabb, Ida C-4 DIR jelű gázkútja jelenleg napi mintegy 165 ezer köbméter földgázt termel. A létesítményt a fúrás befejezését követően mindössze 18 nappal bekapcsolták a termelési rendszerbe, és megkezdték a hosszabb távú tesztüzemet.

Az új kút a harmadik eleme a vállalat 65 millió eurós, mintegy 24,3 milliárd forintos észak-adriai fejlesztési programjának.

A korábban üzembe helyezett Ana-4 DIR és IKA JZ-6 DIR kutakkal együtt már napi 340 ezer köbméter földgázt hoznak felszínre,

ami 21 százalékkal meghaladja az eredeti terveket.

A teljes adriai kitermelés megduplázásában a 2025-ben és 2026-ban végrehajtott további beruházások, köztük az IKA A kutak fejlesztése is szerepet játszott. Az INA az Energean vállalattal közösen befejezte az Irena-3 nevű tengeri termelőplatform telepítését is. A helyszínen a Crosco Labin fúróberendezése már megkezdte a munkát, az új létesítményt pedig egy nyolc kilométer hosszú gázvezetékkel kapcsolják össze a meglévő Izabela Észak platformmal.

Az Irena-3 platformon várhatóan 2027 első negyedévében indulhat meg a földgáztermelés.

Josip Bubnic, az INA kutatásért és termelésért felelős operatív igazgatója szerint az új kutak a vártnál jobb eredményeket hoztak, ami igazolja a beruházások jelentőségét. Hozzátette, hogy a társaság további fejlesztésekkel kívánja erősíteni Horvátország energiaellátásának biztonságát.

A szárazföldön is terjeszkedik a Mol horvát leányvállalata

A tengeri beruházások mellett az INA a szárazföldi földgázkutatásait is bővíti. A vállalat az idén 40-ről 100 százalékra növelte részesedését a Sava-07 kutatási területen, miután megvásárolta a Vermilion fennmaradó tulajdonrészét.

Emellett két új kutatási engedélyt szerzett a Száva és a Dráva térségében; a Dráva menti területen október végén már megkezdődtek a szeizmikus vizsgálatok, amelyek a lehetséges földgázlelőhelyek feltérképezését szolgálják.

Az INA meghatározó tulajdonosa a magyar Mol, amely 49,08 százalékos részesedéssel rendelkezik a társaságban, és annak irányítási jogait is gyakorolja. A horvát állam 44,84 százalékos tulajdonrésszel rendelkezik a társaságban.