Nem elég, hogy repedezik, még hozzájutni se lehet: újabb rossz hír jött az Apple hajlítható telefonjáról – nem alakul fényesen az iPhone Duo útja
Újabb kellemetlen fejlemény árnyékolja be az Apple első hajlítható telefonjának megjelenését: a kijelzőhibák körüli botrány közepette már a vállalat vezetése is elismerte, hogy tartós készülékhiányra kell számítani. Az iPhone Duo iránt akkora a kereslet, hogy a vásárlók egy része csak jövőre kaphatja kézhez a közel kétezer dolláros csúcstelefont.
Továbbra sem alakul zökkenőmentesen az Apple első hajlítható okostelefonjának piaci bevezetése. Az október 23-án megjelent iPhone Duo néhány nappal a rajt után már a berepedő kijelzők miatt került a figyelem középpontjába, most pedig az is kiderült, hogy a készülékhiány belátható időn belül nem feltétlenül enyhül.
A GSMArena november 3-i beszámolója szerint John Ternus, az Apple vezérigazgatója a vállalat legfrissebb pénzügyi eredményeinek ismertetését követően elismerte, hogy az iPhone Duo kínálata továbbra is korlátozott. A cégvezető ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a gyártás felfuttatása megfelelően halad, csak azt nem tudják, mikorra érheti utol a kínálat a keresletet.
Már januárra csúsztak a kiszállítások
Az iPhone Duo iránt már az előrendelések startjakor rendkívül nagy volt az érdeklődés. Az október 16-án elindult előrendelési időszakban néhány óra alatt elfogytak az első készletek, a várható kiszállítási időpontok pedig gyorsan 2027 januárjára tolódtak.
Az Apple már a hivatalos bolti rajt előtt figyelmeztetett arra, hogy az üzleteiben csak korlátozott mennyiségben lesz elérhető a telefon. A helyzet azóta sem javult érdemben:
- az Apple internetes áruházában leadott új rendelésekre továbbra is januári szállítási időpontot jeleznek,
- miközben a bolti átvételre lefoglalható készletek is szűkösek.
A problémát az sem oldotta meg, hogy korábbi értesülések szerint az Apple októberben 44 százalékkal növelte beszállítóinál a megrendelt készülékek mennyiségét. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a gyártósorokról ugyanilyen arányban több telefon kerülhet ki. Sabih Khan, az Apple operatív igazgatója a befektetői konferenciabeszélgetésen szintén arról beszélt, hogy rendkívül nehéz megjósolni, mikor sikerül egyensúlyba hozni a keresletet és a kínálatot.
Különösen érdekes a hiány a Crackgate-botrány fényében
A tartós készülékhiány azért is figyelemre méltó, mert az Apple éppen az elmúlt napokban került komoly nyomás alá az iPhone Duo gyártási minőségével kapcsolatban. Ahogy arról a Világgazdaság korábban beszámolt, a hajlítható telefon több vásárlójánál már az első használatok során megrepedt a belső kijelző, jellemzően a zsanér mentén. Az úgynevezett Crackgate-botrány nyomán az Apple saját üzleteinek és szervizpartnereinek is útmutatást küldött a meghibásodott készülékek kezeléséről.
Egyes beszámolók szerint a legyártott iPhone Duók mindössze 60 százaléka felelhet meg elsőre a minőségellenőrzésen.
Ez azt jelentené, hogy tíz elkészült telefonból átlagosan négy további vizsgálatra vagy javításra szorulhat, esetleg selejtezésre kerülhet. Bár a két probléma közötti összefüggés nem bizonyított, viszont, ha valóban ilyen alacsony a gyártás során elsőre megfelelő készülékek aránya, az a tartós hiány egyik lehetséges magyarázata lehetne.
Az Apple szerint csak nagyon kevés készülék hibás
John Ternus a legfrissebb nyilatkozatában a kijelzőhibákra is kitért. Az Apple vezérigazgatója szerint a készülékeknek csupán nagyon kis százalékát küldték vissza kijelzőproblémák miatt, a vállalat pedig kicseréli az érintett telefonokat. A pontos meghibásodási arányt ugyanakkor továbbra sem hozták nyilvánosságra, így egyelőre nem tudni, mekkora részét érinti a probléma az értékesített készülékeknek.
Az Apple pénzügyi teljesítménye mindenesetre egyelőre nem mutatja az iPhone Duo körüli nehézségek hatását. A vállalat rekordbevétellel zárta a szeptemberi negyedévet, az eredményekben azonban még nem szerepelnek az új hajlítható telefon eladásai, hiszen annak forgalmazása csak október végén kezdődött. A jelenlegi, ünnepi időszakot is magában foglaló negyedévre a vállalat 7-10 százalékos bevételnövekedést vár. Kevan Parekh pénzügyi igazgató szerint ez az előrejelzés már figyelembe veszi a korlátozott készletellátást is.