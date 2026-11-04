Újabb kellemetlen fejlemény árnyékolja be az Apple első hajlítható telefonjának megjelenését: a kijelzőhibák körüli botrány közepette már a vállalat vezetése is elismerte, hogy tartós készülékhiányra kell számítani. Az iPhone Duo iránt akkora a kereslet, hogy a vásárlók egy része csak jövőre kaphatja kézhez a közel kétezer dolláros csúcstelefont.

Nem elég, hogy repedezik, még hozzájutni se lehet: újabb rossz hír jött az Apple hajlítható telefonjáról – nem alakul fényesen az iPhone Duo útja / Fotó: NurPhoto via AFP

Továbbra sem alakul zökkenőmentesen az Apple első hajlítható okostelefonjának piaci bevezetése. Az október 23-án megjelent iPhone Duo néhány nappal a rajt után már a berepedő kijelzők miatt került a figyelem középpontjába, most pedig az is kiderült, hogy a készülékhiány belátható időn belül nem feltétlenül enyhül.

A GSMArena november 3-i beszámolója szerint John Ternus, az Apple vezérigazgatója a vállalat legfrissebb pénzügyi eredményeinek ismertetését követően elismerte, hogy az iPhone Duo kínálata továbbra is korlátozott. A cégvezető ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a gyártás felfuttatása megfelelően halad, csak azt nem tudják, mikorra érheti utol a kínálat a keresletet.

Már januárra csúsztak a kiszállítások

Az iPhone Duo iránt már az előrendelések startjakor rendkívül nagy volt az érdeklődés. Az október 16-án elindult előrendelési időszakban néhány óra alatt elfogytak az első készletek, a várható kiszállítási időpontok pedig gyorsan 2027 januárjára tolódtak.

Az Apple már a hivatalos bolti rajt előtt figyelmeztetett arra, hogy az üzleteiben csak korlátozott mennyiségben lesz elérhető a telefon. A helyzet azóta sem javult érdemben:

az Apple internetes áruházában leadott új rendelésekre továbbra is januári szállítási időpontot jeleznek,

miközben a bolti átvételre lefoglalható készletek is szűkösek.

A problémát az sem oldotta meg, hogy korábbi értesülések szerint az Apple októberben 44 százalékkal növelte beszállítóinál a megrendelt készülékek mennyiségét. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a gyártósorokról ugyanilyen arányban több telefon kerülhet ki. Sabih Khan, az Apple operatív igazgatója a befektetői konferenciabeszélgetésen szintén arról beszélt, hogy rendkívül nehéz megjósolni, mikor sikerül egyensúlyba hozni a keresletet és a kínálatot.