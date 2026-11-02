Óriási botrány robbant ki az Apple-nél: súlyos gyártási hibával vádolják az új iPhone-t, már a Samsung is beszállt – kínos helyzetbe került a techóriás

Újabb kellemetlen részletek kerültek napvilágra az Apple első hajlítható telefonjának kijelzőhibáiról, miközben a gyártással kapcsolatban is súlyos állítások jelentek meg. A Crackgate-botrány már nemcsak a vásárlói panaszokról szól: az Apple belső utasítást küldött üzleteinek és szervizpartnereinek arról, hogyan kezeljék a megrepedt kijelzőjű iPhone Duo készülékeket, legnagyobb riválisa pedig reklámkampányban használja ki a kialakult helyzetet.

Crackgate-botrány: tízből csak hat iPhone Duo felelhetett meg elsőre az ellenőrzésen – a Samsung már gúnyolódik / Fotó: NurPhoto via AFP

Alig több mint egy héttel az iPhone Duo október 23-i piacra dobása után tovább dagad az Apple legújabb botránya. A közel kétezer dolláros hajlítható telefon több vásárlójánál már az első órákban vagy napokban megrepedt a belső kijelző, jellemzően a készülék hajtási vonalánál. A Crackgate néven elhíresült ügy azonban már messze túlmutat az első vásárlói panaszokon.

A Shattered beszámolója szerint a gyártási folyamatokkal kapcsolatban is aggasztó értesülések jelentek meg, miközben a Samsung látványosan próbál üzleti előnyt kovácsolni konkurense nehézségeiből.

Tízből csak hat iPhone felelhet meg elsőre az ellenőrzésen

Az egyik legsúlyosabb állítás szerint az Apple a szoros gyártási határidők és az előirányzott darabszám teljesítése érdekében enyhíthetett bizonyos minőségellenőrzési követelményeken. Az is felmerült, hogy a gyártás utolsó heteiben egyes alapanyagokat sürgősen lecserélhettek. Azt sem az Apple, sem a gyártó Foxconn nem erősítette meg, hogy valóban lazítottak volna a minőségellenőrzésen.

Viszont a legaggasztóbb, hogy beszámolók szerint

a legyártott iPhone Duók mindössze 60 százaléka felelhet meg elsőre a minőségellenőrzésen.

Ez azt jelentené, hogy száz elkészült telefonból átlagosan csak hatvan menne át az ellenőrzésen, a fennmaradó negyven pedig további javításra vagy vizsgálatra szorulhat, esetleg selejtezésre kerülhet. A beszámoló alapján az Apple idén hat-nyolcmillió készülék legyártását tűzte ki célul, azonban akár hat-tizenkét hónapba is telhet, mire a gyártás során megfelelő arányban készülnek el elsőre hibátlan telefonok. Ezek ugyancsak ellátásilánc-értesülések, nem hivatalos vállalati adatok.