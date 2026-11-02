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Óriási botrány robbant ki az Apple-nél: súlyos gyártási hibával vádolják az új iPhone-t, már a Samsung is beszállt – kínos helyzetbe került a techóriás

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Tovább dagad az Apple első hajlítható telefonja körül kirobbant Crackgate-botrány: a berepedő kijelzők miatt egyre kellemetlenebb helyzetbe kerül a technológiai óriás. Az iPhone Duo gyártásával kapcsolatban is súlyos értesülések jelentek meg.
Gergely Máté
2026.11.02, 09:59
Frissítve: 2026.11.02, 09:59
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Újabb kellemetlen részletek kerültek napvilágra az Apple első hajlítható telefonjának kijelzőhibáiról, miközben a gyártással kapcsolatban is súlyos állítások jelentek meg. A Crackgate-botrány már nemcsak a vásárlói panaszokról szól: az Apple belső utasítást küldött üzleteinek és szervizpartnereinek arról, hogyan kezeljék a megrepedt kijelzőjű iPhone Duo készülékeket, legnagyobb riválisa pedig reklámkampányban használja ki a kialakult helyzetet.

Crackgate-botrány: tízből csak hat iPhone Duo felelhetett meg elsőre az ellenőrzésen – a Samsung már gúnyolódik
Crackgate-botrány: tízből csak hat iPhone Duo felelhetett meg elsőre az ellenőrzésen – a Samsung már gúnyolódik / Fotó: NurPhoto via AFP

Alig több mint egy héttel az iPhone Duo október 23-i piacra dobása után tovább dagad az Apple legújabb botránya. A közel kétezer dolláros hajlítható telefon több vásárlójánál már az első órákban vagy napokban megrepedt a belső kijelző, jellemzően a készülék hajtási vonalánál. A Crackgate néven elhíresült ügy azonban már messze túlmutat az első vásárlói panaszokon.

A Shattered beszámolója szerint a gyártási folyamatokkal kapcsolatban is aggasztó értesülések jelentek meg, miközben a Samsung látványosan próbál üzleti előnyt kovácsolni konkurense nehézségeiből.

Tízből csak hat iPhone felelhet meg elsőre az ellenőrzésen

Az egyik legsúlyosabb állítás szerint az Apple a szoros gyártási határidők és az előirányzott darabszám teljesítése érdekében enyhíthetett bizonyos minőségellenőrzési követelményeken. Az is felmerült, hogy a gyártás utolsó heteiben egyes alapanyagokat sürgősen lecserélhettek. Azt sem az Apple, sem a gyártó Foxconn nem erősítette meg, hogy valóban lazítottak volna a minőségellenőrzésen.

Viszont a legaggasztóbb, hogy beszámolók szerint

a legyártott iPhone Duók mindössze 60 százaléka felelhet meg elsőre a minőségellenőrzésen. 

Ez azt jelentené, hogy száz elkészült telefonból átlagosan csak hatvan menne át az ellenőrzésen, a fennmaradó negyven pedig további javításra vagy vizsgálatra szorulhat, esetleg selejtezésre kerülhet. A beszámoló alapján az Apple idén hat-nyolcmillió készülék legyártását tűzte ki célul, azonban akár hat-tizenkét hónapba is telhet, mire a gyártás során megfelelő arányban készülnek el elsőre hibátlan telefonok. Ezek ugyancsak ellátásilánc-értesülések, nem hivatalos vállalati adatok.

Ha ez az értesülés helytálló, a gyártási problémák jelentősen megdrágíthatják az iPhone Duo előállítását, és a gyártási kapacitásra is komoly nyomást helyezhetnek.

Az Apple már az üzleteit is figyelmeztette a kijelzőhibákra

További értesülések szerint az Apple belső feljegyzést küldött saját üzleteinek és hivatalos szervizpartnereinek, melyben útmutatást adott a berepedő kijelzőkkel kapcsolatos panaszok kezelésére. A technikusoknak az érintett készülékek megvizsgálását, majd a szokásos eljárásrend szerinti javítását vagy cseréjét írták elő. Ezek szerint a vállalat már a szervizhálózat szintjén is foglalkozik a problémával.

Az Apple álláspontja szerint a kijelzőhiba csak kevés iPhone Duo készüléket érint, és az esetek jellemzően röviddel a használat megkezdése után jelentkeznek. A vállalat hangsúlyozza, hogy a legtöbb vásárlónak nem kell hasonló meghibásodástól tartania.

Ami továbbra is aggasztó lehet, hogy a meghibásodások pontos okát még mindig nem nevezte meg az Apple.

Lehetséges magyarázatot még mindig az iFixit korábbi szétszereléses vizsgálata adhat. A szakértők szerint elképzelhető, hogy a zsanér egyik központi támasztóeleme nem húzódik vissza megfelelően a telefon kinyitásakor, ezért nyomást gyakorolhat a kijelzőre. Ez azonban továbbra is csak műszaki feltételezés, nem bizonyított hibaforrás.

A Samsung már reklámot csinált az Apple botrányából

Miközben az Apple a meghibásodások kezelésével és a gyártást érintő kérdésekkel foglalkozik, a Samsung beizzítótta a kampánygépezetet. A CNET beszámolója szerint a dél-koreai gyártó Slice című Instagram-reklámjában egy almát szeletelnek fel, majd a gyümölcs egyik darabja végigvezeti a nézőt a Samsung hajlítható telefonjainak fejlődésén, a 2019-es első Galaxy Foldtól az idei Galaxy Z Fold 8-ig.

A reklám üzenete egyértelmű: 

a Samsung már évek óta fejleszti hajlítható készülékeit, miközben az Apple csak most lépett be erre a piacra. 

A kampány egyúttal a Galaxy Z Fold 8 vékonyabb és könnyebb kialakítását is hangsúlyozza. A két vállalat az árakkal is egymásnak feszül. A Samsung legújabb hajlítható telefonja 1900 dolláros, míg az iPhone Duo 1999 dolláros kezdőáron került forgalomba az Egyesült Államokban.

A Samsung előnye ugyanakkor nem kizárólag a hardverben mutatkozhat meg. A dél-koreai vállalatnak több generációnyi tapasztalata van a hajlítható kijelzőkhöz igazított szoftverek fejlesztésében, míg az Apple első ilyen készülékénél a külső fejlesztők alkalmazásainak optimalizálása még folyamatban van.

A Shattered által ismertetett piaci értesülések szerint a Samsung hajlítható telefonjai iránti érdeklődés is megugrott, egyes piacokon pedig már az értékesítések növekedéséről számoltak be. Az adatok azonban nem tekinthetők ellenőrzött eladási statisztikáknak, ezért egyelőre az sem állapítható meg, hogy az Apple kijelzőproblémái ténylegesen hány vásárlót tereltek át a konkurenciához.

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