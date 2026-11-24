Újabb jelentős áresés bontakozott ki a nemzetközi olajpiacon, annak ellenére, hogy a Hormuzi-szorosban közlekedő tankhajók továbbra sincsenek biztonságban. A Brent típusú kőolaj hordónkénti ára kedden 89 dollár alá süllyedt, míg az amerikai WTI jegyzése 80 dollár alatt alakult. Az árcsökkenés mögött a globális kínálat bővülése mellett a közel-keleti geopolitikai kockázatok mérséklődésével kapcsolatos várakozások is meghúzódnak, számos elemző már az iráni háború végét vizionálja.

Tankerek várakozának a Hormuzi-szorosnál - eldöntheti az iráni háborút a fenyegető amerikai kormányzati leállás / Fotó: Stringer

Giovanni Staunovo, a UBS elemzője szerint a piacok már elkezdték kiárazni a közel-keleti konfliktushoz kapcsolódó rövid távú geopolitikai kockázatok egy részét. Donald Trumpnak ráadásul egyre több belpolitikai oka lehet arra, hogy véget vessen a háborúnak.

December 11-én minden megváltozhat

December 11-én lejár az amerikai szövetségi kormányzat működését biztosító átmeneti költségvetés hatálya. Amennyiben addig nem sikerül megállapodniuk a törvényhozóknak, ismét részleges kormányzati leállás következhet be, alig két héttel karácsony előtt.

A költségvetési tárgyalások egyik legkényesebb kérdésévé éppen az iráni háború finanszírozása vált.

Az amerikai elnök további 350 milliárd dollárt szeretne biztosítani a Pentagon számára,

ám az összeg jóváhagyása korántsem garantált.

Trump helyzetét jelentősen megnehezíti, hogy már a republikánusok körében sincs teljes egyetértés a katonai kiadások növeléséről. A törvényhozók 1100 milliárd dolláros védelmi költségvetésről kezdeményeztek kétpárti tárgyalásokat, amely az elnök által kért többletforrásból mindössze 69 milliárd dollárt tartalmazna.

A Washington Post értesülései alapján már a republikánus vezetésben is felmerült a háborús kiadások korlátozásának lehetősége.

A CNN beszámolója szerint egy kompromisszum keretében a demokraták hozzájárulhatnának a Pentagon megfogyatkozott készleteinek feltöltéséhez, cserébe viszont korlátoznák az Irán elleni támadó hadműveletek finanszírozását.

Saját pártja is sarokba szoríthatja Trumpot

Az amerikai elnök mozgásterét tovább szűkíti a november 3-i félidős választások eredménye. A demokraták januárban átveszik a Kongresszus mindkét házának irányítását, a decemberi költségvetési határidő azonban már ennél korábban lehetőséget teremthet számukra a nyomásgyakorlásra.

Több demokrata szenátor is olyan törvény megalkotását javasolja, amely megakadályozná az iráni háború további finanszírozását.

Amennyiben ehhez elegendő republikánus támogatást szereznek, Trump nehéz döntés elé kerülhet:

vagy engedményeket tesz a háború finanszírozásával kapcsolatban,

vagy vállalja az újabb kormányzati leállás kockázatát.

A demokraták azonban maguk sem egységesek abban, hogy a háborús kiadások korlátozása érdekében megéri-e kockáztatni egy karácsony előtti kormányzati leállást.