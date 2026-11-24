Sorsdöntő napok elé néz Trump, már sajátjai is elfordulnak tőle: fogy a levegő az amerikai elnök körül, most kell lezárnia a háborút – ennyi pénzt az éleben nem kap a Pentagon számára
Újabb jelentős áresés bontakozott ki a nemzetközi olajpiacon, annak ellenére, hogy a Hormuzi-szorosban közlekedő tankhajók továbbra sincsenek biztonságban. A Brent típusú kőolaj hordónkénti ára kedden 89 dollár alá süllyedt, míg az amerikai WTI jegyzése 80 dollár alatt alakult. Az árcsökkenés mögött a globális kínálat bővülése mellett a közel-keleti geopolitikai kockázatok mérséklődésével kapcsolatos várakozások is meghúzódnak, számos elemző már az iráni háború végét vizionálja.
Giovanni Staunovo, a UBS elemzője szerint a piacok már elkezdték kiárazni a közel-keleti konfliktushoz kapcsolódó rövid távú geopolitikai kockázatok egy részét. Donald Trumpnak ráadásul egyre több belpolitikai oka lehet arra, hogy véget vessen a háborúnak.
December 11-én minden megváltozhat
December 11-én lejár az amerikai szövetségi kormányzat működését biztosító átmeneti költségvetés hatálya. Amennyiben addig nem sikerül megállapodniuk a törvényhozóknak, ismét részleges kormányzati leállás következhet be, alig két héttel karácsony előtt.
A költségvetési tárgyalások egyik legkényesebb kérdésévé éppen az iráni háború finanszírozása vált.
Az amerikai elnök további 350 milliárd dollárt szeretne biztosítani a Pentagon számára,
ám az összeg jóváhagyása korántsem garantált.
Trump helyzetét jelentősen megnehezíti, hogy már a republikánusok körében sincs teljes egyetértés a katonai kiadások növeléséről. A törvényhozók 1100 milliárd dolláros védelmi költségvetésről kezdeményeztek kétpárti tárgyalásokat, amely az elnök által kért többletforrásból mindössze 69 milliárd dollárt tartalmazna.
- A Washington Post értesülései alapján már a republikánus vezetésben is felmerült a háborús kiadások korlátozásának lehetősége.
- A CNN beszámolója szerint egy kompromisszum keretében a demokraták hozzájárulhatnának a Pentagon megfogyatkozott készleteinek feltöltéséhez, cserébe viszont korlátoznák az Irán elleni támadó hadműveletek finanszírozását.
Saját pártja is sarokba szoríthatja Trumpot
Az amerikai elnök mozgásterét tovább szűkíti a november 3-i félidős választások eredménye. A demokraták januárban átveszik a Kongresszus mindkét házának irányítását, a decemberi költségvetési határidő azonban már ennél korábban lehetőséget teremthet számukra a nyomásgyakorlásra.
Több demokrata szenátor is olyan törvény megalkotását javasolja, amely megakadályozná az iráni háború további finanszírozását.
Amennyiben ehhez elegendő republikánus támogatást szereznek, Trump nehéz döntés elé kerülhet:
- vagy engedményeket tesz a háború finanszírozásával kapcsolatban,
- vagy vállalja az újabb kormányzati leállás kockázatát.
A demokraták azonban maguk sem egységesek abban, hogy a háborús kiadások korlátozása érdekében megéri-e kockáztatni egy karácsony előtti kormányzati leállást.
Az olajpiac már az iráni háború végére készül
Az iráni háború esetleges lezárása alapjaiban változtathatná meg a nemzetközi energiapiaci kilátásokat. A Hormuzi-szoroson békeidőben a világ olajfogyasztásának mintegy ötödével megegyező mennyiségű kőolaj és olajtermék halad keresztül, így a térség biztonságának helyreállása jelentősen mérsékelhetné az ellátási kockázatokat.
A befektetők ráadásul nem feltétlenül várják meg a háború tényleges befejezését: már egy tűzszünet vagy egy diplomáciai megállapodás valószínűségének növekedése is elegendő lehet ahhoz, hogy csökkenjen az olajárakba beépült geopolitikai kockázati prémium.
Az ANZ elemzői úgy látják, hogy a piaci folyamatok egyre inkább a helyzet normalizálódásával kapcsolatos várakozásokat tükrözik.
Olajpiaci kérdőjelek
Egyelőre azonban semmi garancia nincs arra, hogy a decemberi költségvetési tárgyalások valóban kikényszerítik a háború lezárását. Az amerikai–iráni tárgyalásokon továbbra sincs áttörés. Az olajárak csökkenésében a globális kínálat bővülése is meghatározó szerepet játszik.
A közel-keleti olajexport fokozatos helyreállása és a líbiai olajszállítások újraindulása egyaránt enyhítheti az ellátással kapcsolatos aggodalmakat. A befektetők a Nemzetközi Energia Ügynökség (IEA) elemzése szerint arra számítanak, hogy
a globális olajkínálat egyre inkább meghaladhatja a keresletet, ami további nyomást gyakorolhat az árakra.
Az iráni háború lezárása tovább erősíthetné ezt a folyamatot, különösen akkor, ha helyreállna a Hormuzi-szoros zavartalan hajóforgalma.