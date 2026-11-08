Vallott a Janaf: félmillió liter kőolaj ömlött ki a megsérült olajvezetékből – többen rosszul lettek, egy patakhoz is elért a szennyezés

A Janaf képviselői közölték: a Sziszek (Sisak) és Szlavonbród (Slavonski Brod) közötti kőolajvezeték 88. kilométerénél, Prvca település közelében történt baleset következtében mintegy 500 köbméter, azaz 500 ezer liter kőolaj jutott a környezetbe. Ebből szombat estig körülbelül 200 ezer litert sikerült összegyűjteni. Mint a Világgazdaság oldalán megírtuk, a vezetéket pénteken, felújítási munkálatok közben rongálta meg egy külső kivitelező munkagépe. A vállalat akkor azt közölte: nem fenyegeti veszély a lakosságot.

A Janaf egyelőre nem tudja, mikor indulhat újra a szállítás a sérült vezetékszakaszon (ilusztráció)

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A Janaf egyelőre nem közölte, mikor indulhat újra a szállítás

A baleset után az érintett szakaszon azonnal leállították a kőolajszállítást, szombaton pedig sikerült lezárni a csővezeték sérülését. Az MTI tudósítása szerint a Janaf egyelőre nem közölte, mikor indulhat újra a szállítás.

A horvát vízügyi hatóság tájékoztatása szerint az olaj

mintegy 6000 négyzetméternyi mezőgazdasági területet, valamint

a Masic-patak medrének és partoldalának további 600 négyzetméteres részét szennyezte be.

A patak a száraz időjárás miatt jelenleg víz nélkül van, a szennyezés elsősorban a növényzetet és a talaj felső rétegét érintette.

A hatóság közölte, hogy a vizsgálatok sem a felszíni, sem a felszín alatti vizekben nem mutattak ki szennyezést. A víz és a levegő minőségét folyamatosan ellenőrzik, a kárelhárítást pedig a környezetvédelmi felügyelőség is figyelemmel kíséri.

A kőolaj erős szaga ugyanakkor a környező településeken, köztük Nova Gradiskában is érezhető volt.

Az Index.hr horvát hírportál beszámolója szerint több mint tizenöten fordultak sürgősségi ellátáshoz fejfájás, hányinger és légzési nehézségek miatt.

Sabina Vlaovic, Nova Gradiska polgármestere közölte, hogy az érintetteket a vizsgálatok után hazaengedték, senkit sem kellett kórházban tartani.

A Janaf szerint a kiömlött kőolaj összegyűjtése a következő napokban is folytatódik, a visszanyert olajat pedig visszajuttatják a vállalat rendszerébe. Ezt követően eltávolítják a szennyezett talajt, és helyreállítják az érintett területet.