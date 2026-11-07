Megsérült a Janaf vezetéke, amely a Molt és a szerb NIS-t is kiszolgálja – azonnal megszólalt a vállalat

A Janaf szombat reggeli közleménye szerint a baleset a kőolajvezeték felújítási, revitalizációs munkálatai közben következett be. Egy munkagép alkatrészének lezuhanása miatt megsérült a vezeték, és korlátozott mennyiségű kőolaj jutott a munkálatokhoz kiásott árokba – írja az index.hr. A társaság tájékoztatása szerint a szivárgást az elzárószelepek lezárásával és az érintett vezetékszakasz nyomásmentesítésével sikerült megállítani.

A Janaf kőolajvezetékének egyik szakasza megsérült, a szivárgást elhárították (illusztráció)

Fotó: NurPhoto via AFP / AFP

A Janaf szerint a baleset következményei nem jelentenek veszélyt a lakosságra

A portál azt írja, hogy a társaság a történtekről azonnal értesítette a 112-es segélyhívó központot és az illetékes helyi szolgálatokat. A területet biztosították, a kárelhárításhoz pedig speciális munkálatokra szakosodott csapatokat vezényeltek a helyszínre. A helyreállítás már folyamatban van.

A horvát vállalat hangsúlyozta, hogy a baleset nem jelent veszélyt a lakosságra, és az ivóvízellátás sincs veszélyben.

Az olajszag csak a környéken érezhető, és a kárelhárítás előrehaladtával fokozatosan megszűnik.

Nem a Magyarország felé tartó vezetékág sérült meg

A történtek kapcsán fontos különbséget tenni a Janaf vezetékrendszerének egyes szakaszai között. A mostani sérülés a Sziszek és Bród közötti vezetéken történt, amely az Omišaljban található adriai kikötői termináltól induló fővezeték keleti irányú ágához tartozik. Ez a szakasz Kelet-Horvátország, illetve Szerbia, azon belül a NIS olajfinomítója felé szállítja a kőolajat.

A sérült vezetékszakasz a szerbiai kőolajellátásban fontos szerepet játszik: ezen keresztül juthat el az Adria felől érkező kőolaj a pancsovai NIS-finomítóhoz.

A Magyarország felé északra tartó vezetékszakasz érintetlen maradt.

Függetlenül attól, éppen aktuálisan milyen továbbítás zajlott a rendszerben a sérülés megtörténtekor, ez azért lényeges, mert a Janaf az orosz kőolajszállítások alternatív útvonalaként különösen fontos szerepet tölt be a magyar ellátásban, főként a Barátság vezeték körüli bizonytalanságok miatt.

A Mol és a Janaf között 2026 egészére érvényes, stabil szállítási szerződés van, amely 2,05 millió tonna kőolaj továbbításáról rendelkezik.

A jelenlegi információk alapján a horvátországi incidens ezt a szállítási útvonalat nem érinti, az adriai terminál felől Magyarország irányába történő kőolajszállítás zavartalanul folytatódhat.